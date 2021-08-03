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«Ситроникс» запускает в серию три типа серверов

«Ситроникс», входящий в структуру АФК «Система», объявил о запуске серийного производства серверов под собственной торговой маркой Sitronics в сентябре 2021 г. Компания планирует выпускать до 30 тыс. серверов в год. По нынешним правилам серверы могут не войти в реестр российского оборудования, поскольку «Ситроникс» использует процессоры Intel. Однако Минпромторг подготовил новые критерии «отечественности» оборудования, согласно которым обязательность использования в российской технике отечественных центральных процессоров отложена на 2023 г.

Собственные серверы «Ситроникс»

Российская компания «Ситроникс» (дочерняя компания АФК «Система») объявил о запуске серийного производства серверов под собственной торговой маркой Sitronics с сентября 2021 г. Речь идет о серверах SRH1221, SRH2221, SRH5221. Как пояснили CNews в компании, серверы имеют различную модификацию, подходят для поддержки работы баз данных и облачных приложений, реализации решений виртуализации, аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений.

Стоечный сервер 1U Sitronics SRH1221 предназначен для высокопроизводительных вычислений, виртуализации и анализа больших данных. Модель обладает высокой плотностью развертывания с низкими операционными затратами. Сервер 2U Sitronics SRH2221 используется для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки больших данных и иных задач. И последняя модификация — стоечный сервер 4U Sitronics SRH5221, который подходит для построения сложной архитектуры и работы с критически важными данными, обеспечивая их безопасность, пояснили CNews представители «Ситроникс».

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«Ситроникс» запускает серийное производство серверов на базе Intel

О планах «Ситроникса» запустить в производство собственных серверов стало известно в январе 2021 г. Тогда представители «Ситроникса» заявили, что намерены инвестировать порядка 200 млн руб. в разработку и производство серверной продукции на процессорах Intel. Выбор в пользу иностранных процессоров в компании прокомментировали несоответствием отечественных чипов техническим требованиям. Выпуск серверов будет налажен на производственных мощностях АФК «Система».

«Мы ориентируемся на весь рынок российских потребителей, поэтому серверы совместимы как с ПО мировых лидеров, так и с отечественным ПО — Astra Linux, RedSoft, Raidix, "Баум" (внесено в реестр отечественного ПО как средство обеспечения облачных и распределенных вычислений, средство виртуализации и СХД; — прим. CNews) и т. д.», — пояснили CNews представители компании.

Серверы планируется поставлять российским операторам связи и учреждениям госсектора, заявили в организации. Однако по нынешним правилам из-за использования процессоров Intel серверы «Ситроникса» могут не попасть в реестр российской продукции Минпромторга. Это лишит компанию преимущества на госзакупках и поставит в равные конкурентные условия с иностранными производителями на рынке. Но как писал CNews в июле 2021 г., Минпромторг разработало новые критерии «отечественности» для электроники, согласно которым использование российских чипов станет необязательным. Тогда серверы «Ситроникс» получат шанс попасть в реестр. «В настоящий момент наши серверы подходят под критерии отечественных, мы ведем работу — готовим пакет документов для получения этого статуса», — сообщили CNews представители «Ситроникс».

В июне 2021 г. CNews писал о выпуске первых образцов серверов «Ситрониксом». Тогда в компании заявляли о готовности обеспечить выпуск до 30 тыс. серверов данного типа в год.

Серверы на российских процессорах

В апреле 2021 г. «Ситроникс» объявил о том, что ведет работы по запуску производства серверов на базе отечественных процессоров из линейки «Эльбрус». На первом этапе компания планирует запуск линейки серверов на базе восьмиядерных «Эльбрус-8С1» с глубиной локализации производства достаточной для получения статуса отечественного производителя. Первой моделью станет стоечный сервер, который содержит четыре процессора с частотой до 1300 МГц. Сервер будет поддерживать российское ПО семейства Linux: Astra Linux (ГК Astra Linux), «Альт сервер» («Базальт СПО»), ОПО «Эльбрус» (МЦСТ).

Как рассказали CNews представители компании, опытную партию серверов на базе отечественного процессора «Ситроникс» планирует выпустить в 2021 г.

«Для внедрения масштабных ИКТ-решений необходим большой объем аппаратной инфраструктуры, особенно отечественной, — прокомментировал председатель совета директоров «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков. — Мы вкладываем в производство серверов с высокой степенью локализации около 500 млн руб. Компания обеспечит госзаказчиков и бизнес комплексным подходом: от поставки серверов и коммутаторов — до системной интеграции и сервисного обслуживания».

В компании также заявили о планах выпускать серверы на базе сверхпроизводительных процессоров «Эльбрус-16С». Разрабатываемая платформа будет поддерживать варианты установки двух материнских плат с любым количеством ядер. Серверы будут полностью соответствовать критериям отечественной продукции.

Серверы Huawei на заводах «Ситроникс»

В апреле 2021 г. стало известно о планах Huawei производить серверы совместно с «Ситроникс» в России. Уже в мае на предприятиях «Ситроникс» планировался запуск первой партии в количестве 2,5 тыс. серверов Huawei Enterprise.

В рамках партнерства Huawei согласилась на условия по локализации сборки серверов с «Ситрониксом», предложенные АФК «Система», за счет чего теперь может рассчитывать на статус эксклюзивного поставщика оборудования для МТС, писал «Коммерсант».

Локализованные серверы будут выполнены на процессорах Intel, в дальнейшем на их базе планируется развернуть производство систем хранения данных (СХД) с адаптированным под них программным обеспечением российского происхождения, рассказал менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Huawei Enterprise Денис Дубинин.

Кристина Холупова

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