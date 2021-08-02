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Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект

Минэкономразвития определило критерии проектов в области искусственного интеллекта. К ним относится компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные поддержки принятия решений, а также создание универсального искусственного интеллекта. Проекты в этой области получат субсидии на общую сумму 12 млрд руб.

Что относится к искусственному интеллекту

Минэкономразвития определило критерии проектов, которые можно отнести к сфере искусственного интеллекта (ИИ). Приказ об этом был опубликован 29 июля 2021 г. на портале правовой информации, однако второго августа на сайте Минэкономразвития появилась информация о том, что приказ вступил в силу. Согласно документу, к сфере ИИ будут отнесены проекты, которые направленны на развитие, создание и внедрение технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений, перспективных методов ИИ.

К перспективным методам ИИ в соответствии с национальной стратегией, в том числе относится автономное решение различных задач, автоматический дизайн физических объектов, автономное машинное обучение, обработка информации на основе новых типов вычислительных систем и др.

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Вступили в силу разработанные Минэкономразвития критерии определения проектов в сфере ИИ

Критерием результативности проектов в этих областях станут создание и масштабирование новых программных средств или программно-аппаратных комплексов, создание новой электронной компонентной базы, обработка наборов данных, внедрение специальных средств и решений для разработчиков технологий ИИ, говорится в документе.

Какие задачи должен решать ИИ

Среди перечня технологических задач, на решение которых может быть направлен проект в области компьютерного зрения — распознавание и идентификация объектов в окружающей среде, в том числе для систем охраны и обеспечения безопасности. Помимо этого, ИИ должен определять объекты «виртуальной и дополненной реальности» и психографический и эмоциональный анализ поведения людей и животных на основе систем видеоаналитики. В область применения компьютерного зрения также входит мониторинг хода производственного процесса и распознавание дефектов продукции.

Проекты в области обработки естественного языка могут быть направлены на поиск и классификацию различных типов сущностей в тексте, включая названия организация и имена персоналий. Также ИИ может использоваться для динамического распознавания смысла, в том числе для внедрения системы автоматического синхронного перевода и выделения наиболее важной информации из контекста и синтез уникальных текстов для создания ассистентов полуавтоматической генерации контента (субтитры, аннотация к изображениям и видео).

Распознавание и синтез речи предполагает создание мультизадачных разговорных ассистентов, проверку подлинности речи, в том числе для проверки личности говорящего, распознавание сложных смысловых конструкций, сленга для поиска скрытого содержания и смысла. В том числе проекты в этой области предполагают создание средств управления эмоциями и смысловыми конструкциями, в том числе для целей автоматического чтения художественных произведений.

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений направлены на анализ, который позволит предсказать ситуации и автоматизировать принятие решений в режиме реального времени. Также проекты в этой области могут быть направлены на оценку качества моделей машинного обучения без тестирования в реальной среде, имитационное моделирование поведения участника рынка товаров, работ и услуг, обучение персонала и построение персонализированных карьерных или образовательных траекторий.

Перспективные методы ИИ будут направлены на разработку методов создания универсального ИИ, а также на поиск решений задач в условиях искажения, отсутствия или утраты актуальности исторических данных.

Проекты в области ИИ получат гранты

Вышеупомянутые проекты смогут претендовать на грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково». Всего в федпроекте заложено порядка 12 млрд руб. на поддержку решений в области ИИ в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», говорится на портале Минэкономразвития.

Фонд содействия инновациям уже запустил конкурс на соответствующие программы, например, гранты на коммерциализацию ИИ-решений. Об этом в конце июля 2021 г. писал CNews. Как сообщили редакции представители председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, в 2021 г. 140 российских проектов в сфере ИИ получат от государства 1,2 млрд руб.

Кристина Холупова

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