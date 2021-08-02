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G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021

Компания G-Core Labs заняла третье место в рейтинге лучших мировых поставщиков облачных решений CNews Global Cloud 2021. Для создания рейтинга исследователи разработали комплексную методику оценки, основанную более чем на 40 критериях. Компания G-Core Labs попала в топ-3 благодаря широкой географии присутствия облака и собственной сети доставки контента, развитым сервисам IaaS, PaaS и ИТ-безопасности, наличию поминутной тарификации и поддержки клиентов на четырех языках.

Аналитический центр Cnews Analytics и ИТ-маркетплейс CNews.Market опубликовали первый в России рейтинг глобальных облачных провайдеров. В него попали десять крупнейших международных поставщиков облачных решений. Аналитики оценили их по восьми группам параметров: степени развития международной инфраструктуры, развитости IaaS- и PaaS-сервисов, возможности создания частных и публичных облаков, развитости сетевой инфраструктуры и систем безопасности, а также клиентоориентированности провайдера и наличию у него дополнительных облачных сервисов.

«Это наш самый крупный проект, большой шаг вперед, — рассказывает о рейтинге Юрий Хомутский, директор проекта CNews.Market. — Мы вышли за границы РФ, собрали и проанализировали данные десятка крупнейших международных поставщиков, выработали объективные критерии оценки и получили достойные результаты. Будет преувеличением сказать, что международный облачный рынок теперь у нас как на ладони, но мы активно к этому идем».

По данным CNews, компания G-Core Labs предлагает одни из самых сбалансированных и доступных облачных решений. Она заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Amazon Web Services и Microsoft Azure первое и второе места соответственно. Это стало возможным благодаря наличию у провайдера 20+ регионов присутствия облака и 100+ точкам присутствия CDN на пяти континентах мира, надежным дата-центрам уровня Tier IV и Tier III, развитым сервисам IaaS, PaaS и ИТ-безопасности, поминутной тарификации и службе поддержки клиентов, работающей на четырех языках.

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Компания G-Core Labs заняла третье место в рейтинге лучших мировых поставщиков облачных решений CNews Global Cloud 2021

Другой сильной стороной провайдера стало наличие у него собственной экосистемы дополнительных облачных сервисов. «Мы предлагаем не только полноценную облачную инфраструктуру, работающую в рамках моделей IaaS и PaaS, но также выделенные и виртуальные серверы, готовую к любым нагрузкам международную сеть доставки контента, — комментирует Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs. — Она включает в себя более 100 точек присутствия в 100+ городах мира и интегрирована с облачным объектным хранилищем данных, а также передовой стриминговой платформой для потокового OTT-вещания и доставки видео по запросу. Помимо этого в экосистему наших сервисов входит высокоэффективная защита от DDoS-атак и мошеннических действий, основанная на уникальной технологии интеллектуальной фильтрации трафика».

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Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs

О компании G-Core Labs

Компания G-Core Labs — это мировой облачный и edge-лидер в решениях по доставке контента, услугах публичного облака, хостинга и безопасности для любого бизнеса со штаб-квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

G-Core Labs предоставляет широкий спектр услуг для клиентов любых отраслей, развивающих свой бизнес в онлайне. В числе сервисов компании — публичное облако, управляемый хостинг, сеть доставки контента (content delivery network — CDN), передовая стриминговая платформа для профессиональных трансляций и стриминга любой сложности, защита от DDoS-атак любого уровня, защита от вредоносных ботов, облачное хранение контента и др.

G-Core Labs построила собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшими показателями производительности CDN в Европе, России и СНГ. Сеть насчитывает 100+ точек присутствия, расположенных в более чем 100 городах по всему миру в надежных data-центрах уровня Tier III и Tier IV.

Клиенты компании — ведущие международные и национальные бренды в области телекоммуникаций, финансов, ритейла, а также СМИ, разработчики и издатели компьютерных игр и программного обеспечения, провайдеры SaaS-сервисов и производственные компании, в том числе Avast, Michelin, СИБУР, МТС, Билайн, Мегафон, Тинькофф Банк, холдинг Wargaming, американский издатель игр RedFox Games, крупнейшие телеканалы Европы и СНГ (Первый канал, ТНТ, Матч ТВ), японский издатель видеоигр Bandai Namco, онлайн-ритейлеры Lamoda, Joom и другие.

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