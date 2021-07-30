МВД секретным приказом переводится на Astra Linux

МВД, не делая из этого новости, более года назад выпустило приказ категории «для служебного пользования», которым наделило ОС Astra Linux особым приоритетом по отношению к другим системам, существенно упростив для себя закупки этой конкретной операционки в защищенной версии Special Edition.

Приоритет Astra Linux для МВД

Как выяснил CNews, использование российской защищенной ОС специального назначения Astra Linux Special Edition получило в МВД особый приоритет. Более года назад, 21 мая 2020 г. в министерстве был выпущен приказ №362, в соответствии с которым ОС была «поставлена на снабжение органов внутренних дел и предназначена для реализации требований по защите информации при подключении закупаемых технических средств к единой системе информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД».

Приказ в своем названии снабжен пометкой «ДСП» — для служебного пользования, поэтому в публичном доступе его нет. Приведенную выше цитату со ссылкой на приказ №362 можно встретить в документации тендеров министерства на закупку оборудования в разделе требований к предустановленному ПО. Также название этого приказа можно обнаружить в документах одного из разбирательств ФАС, в котором уточняется, что приказ внес изменения в приложение №1 к приказу МВД от 29 марта 2013 г. № 178 «О перечне образцов (комплексов, систем) специальной техники, принятых на снабжение органов внутренних дел». Этот последний документ аналогично снабжен пометкой «ДСП».

Упомянутая выше единая система МВД имеет устоявшуюся аббревиатуру ИСОД; 26 мая 2020 г. она была аттестована по требованиям безопасности информации в качестве госинформсистемы первого класса защищенности. Для МВД она имеет всеобъемлющий характер. Она представляет собой совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно-технических средств, а также систем связи и передачи данных, необходимых для обеспечения служебной деятельности ведомства.

МВД упростило себе закупку ОС Astra Linux

Что касается формулировки «поставлена на снабжение», то, как объяснил CNews источник на рынке, знакомый со спецификой закупок МВД, она означает, что министерство разрешило себе в тендерах прямо прописывать наименование Astra Linux или закупать именно эту ОС, заключая целевые контракты в рамках гособоронзаказа. То есть в случае тендеров на поставку, например, компьютеров, МВД может просто указать необходимость предустановки на ПК Astra Linux, а не расписывать требующиеся характеристики ОС (пусть даже прямо соответствующие только Astra Linux), выбирая лучшее предложение поставщика.

В то же время никакой обязанности покупать исключительно эту ОС у МВД не появилось. При необходимости может приобрести и какую-то другую.

В МВД и в группе компаний Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») на момент публикации данного материала прокомментировать CNews приказ министерства не смогли.

Как МВД покупает Astra Linux

О первой крупной закупке МВД компьютерной техники с Astra Linux в конце января 2020 г. рассказало издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники (беглый поиск на стандартных тематических ресурсах тендер не обнаруживает). Тогда речь шла о 31 тыс. единиц ПК за 1,4 млрд руб.

После появления приказа №362, который давал министерству новые возможности на тендерах, структуры МВД начали регулярно прописывать в закупочной документации название этой ОС, иногда ссылаясь на приказ, а иногда и нет. В частности на аукционе, объявленном министерством 29 сентября 2020 г. на закупку 7,77 тыс. ПК на 271,9 млн руб. ссылки не было. Поставщиком по итогам стал единственный претендент на контракт — компания «123 солюшнс», получившая подряд без снижения цены лота.

Также не было ссылок на приказ в тендере МВД, который был запущен МВД 30 октября 2020 г. с начальной ценой контракта в 444,6 млн руб. Правда на аукцион тогда никто не пришел.

А вот 8 мая 2021 г. Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД на документ сослалась в явном виде, когда объявляло аукцион на поставку ПК с начальной ценой контракта в 195,3 млн руб. Победа досталась ООО «МП» с предложением в 190,4 млн руб.

Объявивший 24 мая 2021 г. закупку техники на 116,3 млн руб. Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Москве на приказ сослался. Победителем торгов с предложением в 111 млн руб. опять стало ООО «МП».

Наконец и в совсем свежем «железном» тендере, который был запущен Центром специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД 13 июля 2021 г. с начальной максимальной ценой контракта в 59,4 млн руб. прямое упоминание приказа также имеется. По итогам вызвавшего ажиотаж аукциона юная санкт-петербургская фирма ООО «Технология» обошла компанию «Вымпелком», а также структуры «ИКС холдинга», «Крафтвэя» и еще пятерых участников. Снижение цены лота составило 57,5%, а экономия заказчика — 34,2 млн руб.