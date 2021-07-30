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Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»

Андрей Бадалов, неожиданно покинувший кресло директора НИИ «Восход», нашел новую работу. 29 июля 2021. «Транснефть» объявила о его назначении на должность вице-президента. Он будет курировать вопросы цифровой трансформации, ИТ и производственно-хозяйственной деятельности.

Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти»

Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов назначен вице-президентом «Транснефти». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российской нефтепроводной компании.

На своем посту Бадалов будет курировать вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

Как отмечается в сообщении «Транснефти», назначение произведено «в целях обеспечения структурно-функциональной преемственности и последовательности выполняемых работ при реализации мероприятий цифрового развития, а также во исполнение директив Правительства России от 14 апреля 2021 г. №3438-П13 "Об обеспечении цифровой трансформации"…».

Как уходил Бадалов и кто его заменил

Как писал CNews, 29 июля 2021 г. Бадалов покинул пост директора подведомственного Минцифры НИИ «Восход» по собственной инициативе. Свое решение Бадалов объяснил наличием предложения о новой работе, но предпочел не раскрывать его детали. Он также отметил, что сотрудничество с «Восходом» дало ему интересный профессиональный и жизненный опыт.

Бадалов проработал на должности главы НИИ «Восход» ровно два года и стал первым за шесть лет директором организации без приставки «и. о.». Директорское кресло Бадалов занял 15 июля 2019 г., до этого с 22 мая того же года проработав в статусе исполняющего обязанности главы института.

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Фото: НИИ «Восход»
Андрей Бадалов перешел на работу в «Транснефть»

Увольнение Бадалова стало неожиданностью для Минцифры, после него структура осталась в непростом положении, рассказал Tadviser источник в ведомстве, отметив что на позицию директора «потребуется политический тяжеловес с коммерческой жилкой».

В тот же день, 29 июля 2021 г., НИИ «Восход» объявил о назначении Павла Грязнова исполняющим обязанности директора организации. Грязнов с октября 2020 г. выступал заместителем Бадалова в организации. Он отвечал за взаимодействие со стратегическими заказчиками и управление проектной деятельностью. Новый «и.о.» директора НИИ «Восход» имеет опыт работы на руководящих должностях в структурах Газпромбанка, «Росатома» и Сбербанка.

Трудовая биография Бадалова

В начале карьеры Андрей Бадалов работал на предприятиях оборонной промышленности. В 1994 г. стал заместителем гендиректора «Ассоциации пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции». В 1999-2001 гг. был консультантом «Информационного центра научного парка МГУ».

С 2001 по 2007 гг. работал в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», созданной в 1997 г. сооснователем «Крока» Евгением Мельником. Там Бадалов занимал различные посты, вплоть до первого заместителя гендиректора.

С 2007 по 2019 гг. был первым заместителем гендиректора, вице-президентом и генеральным конструктором ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС). РКСС была совместным предприятием «Атлантис» и госкомпании «Рособоронэкспорт», на основе которой впоследствии был создан «Ростех».

В РКСС Бадалов отвечал за реализацию крупных проектов для госорганов, ТЭК и системообразующих отраслей промышленности. Под его руководством создавались ситуационные центры, комплексные системы безопасности (КСБ) населенных пунктов, КСБ объектов критически важной инфраструктуры.

В ходе Олимпиады в Сочи и подготовки к ней Бадалов был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ) энергообъектов Сочи. КАСУБ стала одним из основных продуктов РКСС и нашла применение в госпрограммах безопасности городов, регионов и объектов критической инфраструктуры.

Бадалов является выпускником кафедры кибернетики Московского инженерно-физического института. Занимается научной работой, результаты которой публикует в различных изданиях. Получил ряд ведомственных знаков отличия. Также был удостоен профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».

Чем занимается НИИ «Восход»

Согласно информации, опубликованной на сайте НИИ «Восход», институт является многофункциональным партнером государства в области ИТ. С момента своего основания в 1972 г. организация приобрела широкие компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем. В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.

НИИ «Восход» принимает участие в развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

Дмитрий Степанов

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