Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России

Совет Безопасности посчитал необходимым решить вопрос с выделением на международном уровне частот для будущей спутниковой группировки связи, работающий на негеостационарной орбите. В мире создается множество таких систем, но России нужна собственная система, причем частот для нее может не хватить.

Совбез обеспокоился частотами для негеостационарной спутниковой связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос о защите интересов России при распределении на уровне Международного союза электросвязи (МСЭ) радиочастотного спектра для систем связи на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО). Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Поручение проработать этот вопрос было дано по итогам совещания Совета безопасности, подписанного Президентом России Владимиром Путиным. После этого Минцифры подготовило предложения, которые были согласованы с Федеральной службой охраны (ФСО) и Правительством, а также доложены главе государства.

Предложения заключаются в предоставлении рекомендаций российским спутниковым операторам и разработчикам обеспечить подачу заявлений в ГКРЧ для получения в установленном порядке решений о выделении полос радиочастот для создаваемой спутниковой системы или комплекса на негеостационарной орбите. После этого должна быть обеспечена подача в МСЭ бесплатной заявки на частоты для соответствующей спутниковой системы.

Международные негеостационарные спутниковые системы

Исторически крупнейшей НГСО-системой была система мобильной голосовой связи Iridium, состоящая из 66 спутников на шести приполярных орбитах. Компания SES запустила 20 среднеорбитальных спутников систему O3b для скоростного широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Россия рискует остаться без частот для своего нестационарного спутникового интернета

В настоящее время создаются целый ряд НГСО с высокой пропускной способностью (HTS), включая OneWeb (планируется 700 спутников, 74 уже на орбите), Starlink (планируется 4,43 тыс. спутников, на орбите уже работают 1,08 тыс. спутников), Telesat (планируется 300 спутников) и Kuiper (планируется запуск 2,34 тыс. спутников).

Эти проекты НГСО HTS систем имеют сложную архитектуру построения спутниковой группировки с использованием множества малых спутников на низких околоземных орбитах, которые в совокупности создают непрерывную глобальную зону обслуживания на Земле. Работа в единой системе множества спутников на низких НГСО орбитах налагает определенные требования не только по защите спутниковых геостационарных сетей, при их совместной работе с НГСО системами в общих полосах частот, но и требования по взаимной совместимости между разными НГСО системами реализованными в общих полосах частот.

Для достижения высокой пропускной способности таких систем необходимо выделение дополнительного радиочастотного спектра, как для множества абонентских лучей космических аппаратов, так и для широкополосных фидерных лучей (линий связи), которые обеспечивают передачу трафика абонентов спутниковой сети в сети связи общего пользования, включая интернет.

Российские негеостационарные спутниковые системы

В России в части НГСО создается система «Экпресс-РВ» с использованием спутников на высокоэллиптической орбите. Система должна быть развернута к 2025 г. и позволит решить проблемы со связью в северных, в том арктических, районах страны. Эта система призвана решать задачи обеспечения подвижной связи на всей территории России, организации сетей ШПД на подвижных платформах (самолеты, суда, железнодорожный транспорт, автомобили), предоставления услуг фиксированной спутниковой связи.

Существующие и планируемые системы спутниковой связи на негеостационарной орбите

Существующие и планируемые группировки Страна / Международная организация Количество спутников Полосы частот 1 Amazon Kuiper США 3 236 17700 – 18600 МГц 18800 – 20200 МГц 27500 – 30000 МГц 2 AST & Science США 240 617 – 960 МГц 663 – 915 МГц 1710 – 2320 МГц 1805 – 2360 МГц 37500 – 42500 МГц 45500 – 51400 МГц 3 Galaxy Space Китай 1 000 7235 – 7250 МГц

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

В Арктической зоне система «Экспресс-РВ» будет предоставлять услуги ШПД в интернет для стационарных и подвижных абонентов, в том числе пассажирам на воздушных и морских судах на Северном морском пути. Кроме того, «Экспресс-РВ» сможет обеспечить передачу данных от устройств интернета вещей, работу системы спасения на морских судах «Коспас–Сарсат» и системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС» и на 30% расширит зону обслуживания правительственной связи. Планируется, что «Экспресс-РВ» сможет предложить новую услугу спутникового радиовещания, которая обеспечит непрерывность приема сигнала радиостанций абонентами при перемещении между регионами.

В настоящее время в МСЭ поданы заявки на координацию для системы «Экспресс-РВ» в L- и Ku-диапазонах, состоящей из четырех спутников на высокоэллиптической орбите типа «Молния». До истечения семилетнего регламентарного срока (до 2026 г.) необходимо пройти процесс координации данной системы с затронутыми сетями и системами в заявленных диапазонах частот, а также ввести в действие как минимум один из четырех спутников. После окончания регламентарного срока в течение следующих семи лет (до 2033 г.) необходимо пройти процедуру поэтапного развертывания, по окончании которого необходимо запустить еще хотя бы спутника из трех оставшихся.

Другая российская спутниковая система «Гонец» является отечественной гражданской НГСО многофункциональной системой персональной спутниковой связи, принятой в эксплуатацию в декабре 2015 г. Основным назначением «Гонца» является передача данных и предоставление услуг подвижной спутниковой связи абонентам в глобальном масштабе с использованием спутниковой группировки на низких орбитах. Система «Гонец» позволяет осуществлять мониторинг любого вида транспорта, а также обеспечить подвижную персональную связь, оперативный контроль и управление независимо от местоположения объекта. Спутниковая система «Гонец» применяется в транспортной, нефтегазовой, рыбопромысловой отраслях. С ее помощью обеспечивается спутниковая связь в регионах с обширными территориями и экологический мониторинг.

Сравнение основных систем спутниковой связи на негеостационарной орбите

Название группировки Starlink OneWeb Telesat LEO O3b Kuiper Дата подачи первой заявки в МСЭ на координацию 42 736 41 324 29,12.2016 (только на 117 спутников) 39 679 43 550 Страна-заявитель США Великобритания Канада Великобритания США Компания/Оператор SpaceX OneWeb Telesat Canada SES Amazon Количество спутников 11 928 648 (1 этап) 298 20 3 236 Количество спутников на орбите на данный момент 1 083 74 Спутников запущено не было 20 Спутников запущено не было Диапазоны частот Ku-абонентские линии, Ku- абонентские линии, Ka-абонентские и фидерные линии Ka – абонентские и фидерные линии Ka-абонентские и фидерные линии Ka-фидерные линии Ka-фидерные линии (Q/V–в планах) (Q/V–в планах) Полосы частот в соответствии с заявками в БР МСЭ 10,7-13,25 ГГц 10,7-12,75 ГГц 17,8-18,6, 18,8-19,3, 19,7-20,2 ГГц 17,8-18,6, 18,8-20,2 ГГц 17,7-18,6, 18,8-20,2 ГГц 13,75-14,5 ГГц 13,75-14,5 ГГц 27,5-29,1, 29,5-30,0 ГГц 27,5-29,1 ГГц 27,5-30 ГГц

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Орбитальная группировка МСП «Гонец» составляет 12 низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М». Вся наземная инфраструктура МСПП «Гонец» расположена на территории России. Диаметр зоны радиовидимости каждой региональной станции системы составляет 4,5 тыс. км, что позволяет обеспечить 100% покрытие территории России, включая ее территориальные воды и исключительную экономическую зону, а также большую часть территории Евразии. Каналы подвижной спутниковой связи «Гонец» используются в сетях M2M для передачи телематических данных из удаленных районов, не охваченных наземными сетями связи.

Изначально предполагалось, что орбитальная группировка должна состоять из 24 космических аппаратов «Гонец-М», однако впоследствии было принято решение о развертывании системы в два этапа. На первом этапе группировка должны состоять из 12 спутников «Гонец-М», на втором – из аналогичного числа спутников «Гонец-М1». К настоящему времени в МСЭ поданы две заявки на систему «Гонец», одна из которых на данный момент уже зарегистрирована, а вторая находится на стадии координации.

Кроме того, работы в области НГСО ведет международная организация космической связи «Интерспутник», созданная в рамках межправительственного соглашения от 1971 г. В настоящее время организация объединяет 26 государств, ее штаб-квартира находится в Москве. В связи с тем что «Интерспутник» является международной межправительственной организацией, заявление ее сетей и систем проходит по процедуре, отличной от процедуры заявления российских систем и не требует наличия решения ГКРЧ перед заявлением в МСЭ.

«Интерспутник» осуществляет эксплуатацию международной системы спутниковой связи и предоставляет телекоммуникационным операторам и корпоративным пользователям частотно-энергетический ресурс спутников. Одним из партнеров организации является российский национальной оператор «Космическая связь», который эксплуатирует группировку современных спутников серии «Экспресс». К настоящему времени в МСЭ поданы две заявки от «Интерспутника» на НГСО-системы, которые на данный момент находятся на стадии координации.

Почему России необходимо закрепить за собой частоты для негеостационарных спутниковых группировок

Как отмечается в материалах ГКРЧ, в настоящее время в России нет гражданских спутниковых систем, которые предоставили бы схожие услуги с вышеописанными зарубежными многоспутниковыми системами на низкой и средней орбитах. На сегодняшний день уже заявлено большое количество многоспутниковых НГСО группировке от различных администраций связи. Однако, в связи с неоднородностью технических характеристик зарубежных НГСО-систем и предлагаемых ими услуг связи, некоторые из которых не смогут удовлетворить потребности российских пользователей в виду географических особенностей расположения территории РФ, необходимость создания отечественной НГСО-группировки остается.

В условиях острой конкуренции за орбитально-частотный ресурс существует возможность для России развернуть свою НГСО-группировку в связи с большой протяженностью территории страны, а также отсутствием к настоящему времени соглашений для работы зарубежных низкоорбитальных спутниковых систем в России и решений ГКРЧ о создании российских сегментов указанных сетей. Такая НГСО-группировка на первом этапе может предоставлять услуги связи на территории России с последующим расширением предоставления услуг связи на зарубежных территориях при достижении соглашений между администрациями связи.

В связи с постоянным ростом спроса на новые цифровые услуги и отсутствием доступного орбитально-частотного ресурса в Ku-диапазоне следует нацелиться на создание НГСО-системы в более высокочастотных диапазонах, таких как Ka и Q/V. Данное решение обусловлено наличием в них достаточного объема радиочастотного спектра, которые пока еще возможно защитить от помех на международном уровне в МСЭ при реализации спутниковых систем.

В материалах ГКРЧ подчеркивается, что реализация хотя бы одной из крупных зарубежных многоспутниковых систем приведет к исчерпанию ресурса и невозможности развертывания отечественной системы в пересекающихся полосах частот на одной территории. Сложности могут возникнуть и на приграничной территории России при реализации планов зарубежных операторов по установке шлюзовых станций на территории соседних государств (например, в Казахстане).

Ввиду этого необходимо в кратчайшие сроки осуществить заявление в МСЭ спутниковой НГСО системы военного или двойного назначения, чтобы встать в очередь на получение защищенного от помех орбитально-частотного ресурса. «Промедление увеличит размер очереди и уменьшит шансы реализовать НГСО системы на всей территории РФ, не говоря уже про территории других стран», - подчеркивается в материалах комиссии.