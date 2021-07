США пригрозили России и Китаю в ответ на кибератаки настоящей войной

Кибератаки на США со стороны России или Китая могут обернуться настоящей войной, заявил президент Джо Байден. В начале июля 2021 г. после встречи двух президентов в Женеве Байден предупреждал Владимира Путина о возможных последствиях в случае кибератак.

Реальная война в ответ на кибератаки

Президент США Джо Байден (Joe Biden) предупредил о «настоящей перестрелке», которая может стать результатом кибератаки одной из крупных держав — России и Китая. Об этом американский президент рассказал в ходе визита в управление директора национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), пишет агентство Reuters.

После серии громких атак на США кибербезопасность стала для администрации Байдена приоритетом. Речь идет об атаках на ИТ-компании SolarWinds и Kaseya, а также на Colonial Pipeline — крупнейшего оператора трубопроводной системы в США. Из-за атаки вышеупомянутой компании пришлось перекрыть трубопровод, который обеспечивает поступление примерно 45% топлива, потребляемого на восточном побережье США. Через несколько часов после атаки Colonial Pipeline заплатил хакерам $4,4 млн выкупа в криптовалюте, а также обвинил в атаке хакерскую группу, которую связывают с Россией, писала газета The Wall Street Journal.

Байден предупредил о «реальной войне» США с крупными державами после серьезной кибератаки

В начале июля 2021 г., британская служба новостей BBC писала о том, что Байден не исключает возможности ответной кибератаки на Россию, если Кремль не будет сотрудничать с Америкой по этому вопросу. Но если спецслужбы США точно установят, что кибератаки были организованы с территории России и с участием российских властей, то ответная атака будет проведена.

Сотрудничество США и России по кибербезопасности

В июне 2021 г. Байден встречался с Президентом России Владимиром Путиным в Женеве, где главы стран обсудили вопросы кибербезопасности. Стороны договорились о проработке списка объектов критической инфраструктуры, который не должен подвергаться кибератакам. Байден также подчеркнул угрозы, исходящие от Китая, назвав президента Си Цзиньпина (Xi Jinping) «смертельно опасным стремлением стать самой мощной военной силой в мире».

Во время переговоров с Путиным Байден заявил о «значительных кибернетическими возможностях, которые могут быть использованы в ответ на атаки киберпреступников», пишет BBC.

После встречи в Женеве между главами стран состоялся телефонный разговор, во время которого лидеры сошлись во мнении, что необходимо предметно и конструктивно сотрудничать в области кибербезопансости. Однако, как сказано на официальном портале Кремля, «за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам». При этом BBC пишет о «множестве» запросов, касающихся действия хакеров, которые были переданы российским властям со стороны США.

Позиция бывшего президента США

В декабре 2020 г. Дональд Трамп (Donald Trump), в своем еще не заблокированном твиттере писал о том, что СМИ раздувают размер кибератаки, которая была проведена на американские государственные ведомства. Речь идет о масштабной кибератаке на министерство энергетики, министерство финансов, госдепартамент, министерство внутренней безопасности и министерство торговли США.

Трамп в своем уже почившем аккаунте твиттера писал о возможной причастности Китая, когда зарубежные СМИ транслировали возможность кибератаки со стороны России, пишет Forbes.