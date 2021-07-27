«Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США

Государственная компания «Роснано» обновит свои системы обеспечения безопасности, закупив лицензии на российское ПО Positive Technologies. Максимальная цена закупки составит 86,1 млн руб. Поставить продукты для госкомпании должнен будет субъект СМП.

Российское обновление «Роснано»

Госкомпания «Роснано» объявила тендер на закупку прав на использование российского программного обеспечения (ПО) для модернизации систем обеспечения информационной безопасности (ИБ). Данная информация опубликована на zakupki.gov.ru. Максимальная цена договора установлена на уровне 86,1 млн руб. Заявки принимаются с 27 июля 2021 г. до 12 августа. Итоги конкурса будут подведены 19 августа. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно техзаданию, исполнитель должен будет передать на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование ПО российского производителя Positive Technologies. Для этого участник закупки перед заключением договора предоставляет заказчику авторизационное письмо производителя.

«Роснано» закупит отечественное ПО на 86,1 млн руб.

Для модернизации пяти систем безопасности «Роснано» требуется 32 лицензии на продукты Positive Technologies. Стоимость одной лицензии варьируется от 167,9 тыс. руб. до 20,8 млн руб.

Какое ПО закупит госкомпания

Среди лицензий, которые требуются госкомпании для модернизации системы выявления и расследования инцидентов информационной безопасности, — ПО MaxPatrol Security Information and Event Management и ПО MaxPatrol SIEM Agent с разными компонентами и дополнениями, а также ПО Cybersecurity Intelligence.

Для системы интеллектуального блокирования утечки информации по каналам мобильного доступа и сетей передачи данных «Роснано» закупит шесть комплексов раннего выявления сложных угроз PT Anti-APT. Максимальная цена за продукт составляет 4,1 млн руб. Помимо этого госкомпании потребуется система статического и динамического анализа для выявления вредоносных объектов Sandbox. Самая дорогая лицензия данного продукта стоит 6,3 млн руб.

Для модернизации системы управления инцидентами и взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) исполнитель поставит продукт «Ведомственный центр» Premium Edition максимальной стоимостью 4,1 млн руб. Для системы контроля защищенности и соответствия стандартам закупается ПО MaxPatrol за 7,6 млн руб. Для модернизации системы обнаружения и предотвращения атак на веб-приложения «Роснано» закупит систему защиты приложений от несанкционированного доступа Application Firewall за 11,5 млн руб.

Чем занимается Positive Technologies и за что она попала под санкции США

Positive Technologies была основана в 2002 г. в Москве. Первый сканер безопасности компании продается с 2003 г., и уже в 2008 г. организация была признана одной из самых быстрорастущих в сфере защиты информации. По версии CNews Analytics, в 2020 г. Positive Technologies вошла в топ-10 крупнейших компаний России в этой сфере. На данный момент компания предлагает 13 продуктов в сфере ИБ. В июне 2021 г. система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM вошла в Единый реестр российского ПО при Минцифры.

В июле 2021 г. CNews писал о том, что шесть российских ИТ-компаний попали под санкции США. Среди них оказалась и Positive Technologies. Это означает, что ни одна американская компания не имеет право вести с ней торговлю. В сообщении Минфина США говорится, что санкции были введены из-за того, что компании, предположительно, связаны с российскими спецслужбами.

В связи с введением против компании санкций, Positive Technologies планирует сократить сроки размещения акций на бирже IPO (Initial Public Offering — первичное публичное размещение), писали «РИА новости» в мае 2021 г. Объем размещения может составить до $200-300 млн, если к концу 2021 г. стоимость компании достигнет $2–4 млрд. Сама компания оценивала себя на тот момент в $1 млрд.