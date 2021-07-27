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«Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России

В Вооруженных силах Российской Федерации большое внимание уделяют оперативным данным и аналитике больших массивов информации. Для выполнения этих задач был инициирован проект по созданию единого интегрированного распределенного хранилища данных и инструментов сбора информации. Компания «Диасофт» стала соисполнителем проекта.

В ходе проекта требовалось создать гибкий и высокопроизводительный инструмент, который позволяет вести учет показателей, задаваемых пользователями динамически. Специалисты компании «Диасофт» разработали программный комплекс для ввода и доступа к данным, который обеспечивает ввод данных из любых источников, поддерживает динамические гибкие формы ввода и способен формировать «умные» пакеты данных. Эта отечественная разработка рассчитана на нагрузку 50 тыс. пользователей, работающих параллельно, и позволяет оперативно собирать большой пласт информации с нижних уровней управления для последующей агрегации и обработки, что позволяет получить актуальные данные о показателях ресурсного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации для принятия управленческих решений.

Фото: ru.depositphotos.com
В Вооруженных силах Российской Федерации большое внимание уделяют оперативным данным и аналитике больших массивов информации

Для отображения структур данных сторонних информационных систем было разработано специальное программное средство просмотра информационных моделей с возможностью их последующего перевода на современную российскую платформу.

При решении задачи построения распределенного хранилища данных в государственной структуре «Диасофт» опирался на многолетний опыт реализации аналогичных проектов для организаций финансового сектора.

«Мы создали универсальный программный комплекс для хранения оперативной информации, поступающей от пользователей и из внешних систем со всех объектов Заказчика по всей стране. Это позволит принимать решения исходя из исчерпывающих и актуальных данных. Мы гордимся тем, что стратегически важные данные собираются и обрабатываются на полностью отечественном программном обеспечении», — говорит Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт».

Программный комплекс будет запущен в эксплуатацию в 2022 г.

Узнать подробности об этом и других проектах компании можно, написав электронное письмо специалистам «Диасофт».

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