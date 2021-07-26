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Власти раздадут российским ИТ-компаниям до 20 миллионов на развитие ИИ

В 2021 г. 140 российских проектов в сфере искусственного интеллекта получат от государства 1,2 млрд руб. Максимальная сумма гранта по одному конкурсу составит 20 млн. Заявки будут рассматриваться по таким направлениям как компьютерное зрение, обработка естественного языка, а также распознавание и синтез речи.

Гранты на развитие ИИ

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко объявил о запуске конкурсов среди малых предприятий на получение грантов для разработки и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Победители смогут получить до 20 млн руб. Общая сумма поддержки в 2021 г. может составит 1,2 млрд руб. на 140 проектов, пояснил CNews представитель Чернышенко. Господдержка будет предоставлена Фондом содействия инновациям (ФСИ). ФСИ — государственная некоммерческая организация, которая задействована в развитии малых форм предприятий в научно-технической сфере. Среди задач фонда находится финансовая помощь, создание и развитие инфраструктуры поддержки, а также вовлечение молодежи в инновационную деятельность.

За победу в конкурсе «Старт-ИИ-1» предприятие получит до 4 млн руб., за победу в «Старт-ИИ-2» — до 8 млн руб., и до 20 млн руб. (за первое место) в конкурсе «Развитие ИИ». Сумма на один проект зависит от степени его технологической зрелости, а также от размера компании-заявителя, рассказал CNews представитель Чернышенко. Допускаются к участию проекты по тематикам компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы ИИ. При отборе заявок будут оцениваться новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

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ИТ-компании получат до 20 млн руб. на развитие ИИ

«Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». До 2024 г. планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. 580 команд разработчиков в области ИИ до конца 2024 г. пройдут акселерационную программу. На грантовую поддержку до 2024 г. из федерального бюджета выделено около 7 млрд руб., говорится на сайте Аналитического центра при Правительстве.

Другие гранты для ИТ-компаний в 2021 году

Напомним, 15 июля 2021 г. CNews писал, что Миницифры объявило конкурсы на получение грантов для ИТ-проектов и компаний, которые внедряют цифровые решения, на общую сумму 3,8 млрд руб., говорится на сайте министерства.

Любые ИТ-компании без ограничения по коду ОКВЭД смогут получить поддержку в 2021 г. Размер грантовой поддержки для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, составит от 120 млн до 300 млн руб., а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн руб.

В разговоре с CNews представители Минцифры сообщили о том, что в 2021 г. программ поддержки стало больше, чем в 2020 г. Конкурсы фонда «Сколково» и ФСИ будут объявлены позже. Соответственно, фонд «Сколково» скоро присоединится в ФСИ и Минцифры.

В июле 2021 г. CNews также писал, о запуске конкурса на поддержку исследовательских центров по ИИ для университетов и научных организаций. В 2021 г. поддержку получат шесть таких центров, их общий объем составит около 900 млн руб., рассказал Чернышенко. Поддержка будет предоставляться работам по передовым направлениям развития ИИ — от создания системного ПО для анализа и верификации отечественных систем, основанных на применении технологий ИИ, до разработки решений для приоритетных отраслей.

Кристина Холупова

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