Путин намекает: чтобы продлить лицензии, «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны построить 4G «в глубинке»

Президент России Владимир Путин призвал федеральных сотовых операторов при продлении лицензий на сети LTE взять обязательство по покрытию малых населенных пунктов и автомобильных дорог. Госкомиссия по радиочастотам хочет, чтобы покрыты были практически все населенные пункты с числом жителей от 500 человек и все федеральные и региональные дороги.

Сотовым операторам продлят 4G-лицензии на новых условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что при предстоящем продлении срока действия федеральных лицензий на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE операторам нужно предложить взять на себя обязательства по покрытию небольших населенных пунктов и автомобильных трасс. Это заявление, как передает агентство «Интерфакс», было сделано на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

В 2012 г. Роскомнадзор распределил на конкурсе четыре федеральные лицензии на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Победителями стали «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком». Позднее «Ростелеком» передал свои сотовые активы компании «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), которая затем была поглощена «Ростелекомом». Они получили частоты в диапазонах 690-790 МГц, 790-890 МГц и 2,5-2,7 ГГц.

Лицензии выделялись сроком на 10 лет. На предстоящем заседании Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует рассмотреть вопрос об их продлении.

Президент Путин заявил, что при продлении федеральных лицензий на связь 4G операторы должны принять обязательства по покрытию небольших населенных пунктов и автомобильных трасс

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что операторам, которые согласятся строить сети в «глубинке», будет снижена стоимость оплаты радиочастотного спектра. Ранее Чернышенко также говорил, что при продлении срока действия LTE-лицензий будет поставлено условие о переходе на отечественное оборудование, поскольку иностранное оборудование может содержать «скрытые возможности».

Какие территории нужно будет покрыть сетями LTE

Согласно проекту решения ГКРЧ (имеется в распоряжении CNews), к 8 сентября 2022 г. указанные сотовые операторы должны будут покрыть сетями LTE 90% российских населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% протяженности автомобильных трасс федерального значения. В 8 сентября 2024 г. должны быть покрыты все населенные пункты упомянутой категории, а к 8 сентября 2031 г. должно быть покрыто 99,9% протяженности федеральных трасс.

Также в диапазоне 694-790 МГц к 2028 г. должны быть покрыты 99% населенных пунктов с числом жителей от 500 до 999 человек, а к 2030 г. - не менее 99% протяженности автодорог общего пользования регионального значения.

Исключения допускаются для населенных пунктов, находящихся на расстоянии более чем 100 км от ближайшей точки подключения к сетями связи, для населенных пунктов, которые являются труднодоступными ввиду особых природных условий расположения, а также для населенных пунктов, где оборудование сетей сотовой связи нельзя подключить к электрическим сетям.

Другое нововведение касается того, что с 2023 г. в сотовых сетях должно будет применяться только отечественное радиоэлектронное оборудование, включенное в Единый реестр российской электронной продукции с учетом номенклатуры, утвержденной Минцифры. При этом указанное оборудование должно работать под управлением программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Какие сейчас действует требования к сотовым операторам по покрытию территорий

Согласно условиям проведенного в 2012 г. конкурса по распределению 4G-лицензий, сотовые операторы должны были до конца 2019 г. запустить сети LTE во всех российских регионах. Под покрытием региона подразумевалось покрытие всех городов в нем с числом жителей от 50 тыс., а под покрытием города – обеспечение передачи данных со скоростью не менее 1 Мбит/с на территории всех расположенных в нем общеобразовательных учреждений.

В 2013 г. ГКРЧ установила новые требования по покрытию территорий сотовыми операторами. Для сетей в диапазонах ниже 1 ГГц необходимо покрытие всех городов с числом жителей больше 1 тыс. человек при условии наличия в них магистральных оптоволоконных кабелей. Для сетей в диапазонах от 1 ГГц до 2,2 ГГц должны быть покрыты все населенные пункты с числом жителей более 2 тыс. – также при условии наличия в них магистрального оптоволоконного кабеля. Для сетей в диапазонах от 2,2 ГГц до 3 ГГц необходимо покрытие всех населенных пунктов с числом жителей от 10 тыс. человек.

Данные требования вступают в силу при получении новых лицензий, продлении срока действия или переоформлении действующих лицензий. В случае, если сотовый оператор хочет воспользоваться принципом технологической нейтральности и запустить на частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, предназначенных для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM, сетями третьего поколения (3G) или 4G, он должен будет обеспечить покрытие всех населенных пунктов с числом жителей от 10 тыс человек. Задача по покрытию территорий должны быть решена за семь лет с момента выделения или переоформления лицензии или перехода на другую технологию.

Задачу покрытия автомобильных трасс сотовой связью власти пытаются решить с начала 2010-х годов. В 2010 г. с помощью механизмов частно-государственного партнерства было обеспечено покрытие трассы Байкал-Амур. В том же году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, поручил до 2015 г. решить задачу с обеспечением связи вокруг всех трасс федерального значения.

В последующие годы были покрыты трассы «Байкал», «Каспий», «Урал» и «Уссури», но затем проект остановился.

В 2019 г. в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» было внесено мероприятие по покрытию автомобильных трасс сетями сотовыми сетями. На эти цели федеральный бюджет до 2024 г. должен был выделить 28 млрд руб. Однако сотовые операторы не стали участвовать в объявленных Минцифры конкурсах на предоставление субсидий на покрытие сотовых дорог.

Вопрос с отечественным телекоммуникационным оборудования

С недавних пор власти занялись и вопросом импортозамещения телекоммуникационного оборудования. Сначала ГКРЧ решила, что сети пятого поколения сотовой связи (5G) следует строить на отечественном оборудовании при условии его наличия. Затем ГКРЧ решила, что сети должны строиться исключительно на отечественном оборудовании. При этом в России сети 5G могут находится в коммерческой эксплуатации только в миллиметровом диапазоне.

В 2019 г. ГКРЧ без конкурса выделила «Ростелекому» частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц для строительства сетей LTE с целью подключения социально-значимых объектов к интернету. В решение говорится о необходимости использования отечественного оборудовании при условии его наличия.

В то же время в случае с телекоммуникационным оборудованием отечественного производства главной проблемой является его отсутствие. Лишь недавно госкорпорация «Ростех» представила образец отечественной базовой станции для стандарта LTE , но он предназначен для экзотического диапазона 450 МГц. Сети в нем планирует запускать Tele2 с целью обеспечения связью социально-значимых объектов.

Позиция операторов

«При принятия решений о строительстве сетей связи на сложных с точки зрения экономических условий территориях важно оценивать совокупные расходы, наличие и достаточность смежной инфраструктуры (электроэнергия, подъездные пути, места для размещения сетей связи), проработать источники для таких инвестиций и оценить соразмерность компенсационных механизмов во избежание сильного давления на тарифную политику операторов, - заявили CNews представители «Вымпелкома». - Представляется, что без масштабной проработки проекта, вовлечения смежных отраслей экономики и синхронизации с государственными программами, например, по устранению цифрового неравенства и обеспечению универсальными услугами связи или развитию спутникового интернета, задачу обеспечения связи в отдаленных населенных пунктах сложно реализовать с надлежащей и ожидаемой эффективностью».

Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что компания готова к сотрудничеству с российскими производителями оборудования и ПО. Также компания напомнила, что «Ростелеком» занимается проектом устранения цифрового неравенства, в рамках которой сотовая связь стандарта LTE должна появиться в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. До 2030 г. будут покрыты 30 тыс. населенных пунктов. Представители «Мегафона» отказались от комментариев, МТС к моменту публикации этого материала не предоставила ответа на вопрос об условиях продления LTE-лицензий.