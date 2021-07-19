Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Разработчики линейки отечественных процессоров «Эльбрус» полагают, что с конца 2020 г. власти России перестали проводить последовательную политику импортозамещения и поддержки российской микроэлектроники: меняющаяся законодательная база поощряет применение импортных решений, а функции основных заказчиков фактически перешли от Минпромторга к потребителям микроэлектроники, которым ближе зарубежная техника.

Губительная смена правил игры

Представители компании МЦСТ, разработчика линейки российских процессоров «Эльбрус» обвинили власти в резкой «смене правил игры» в части принципов поддержки микроэлектроники, которая ведет к «потере доверия бизнеса к государству как к беспристрастному и последовательному регулятору».

Данные соображения в интервью журналу «Эксперт» (текст одновременно был опубликован в журнале «Стимул») высказали гендиректор МЦСТ Александр Ким и директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. По их заверению, их позиция также нашла отражение в совместном с другими участниками рынка обращении в Правительство.

Главный повод для беспокойства представителей МЦСТ — это разработанный Минпромторгом проект новой редакции постановления Правительства № 719, размещенный 29 июня 2021 г. на сайте regulation.gov.ru, которым устанавливаются новые критерии отнесения «железа» к отечественной продукции.

Проектом предлагается, присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге. На этот реестр должны первоочередно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного (точнее будет сказать нероссийского) «железа».

МЦСТ: Если произойдет сдвиг даты введения обязательного применения отечественных процессоров, произойдет снижение готовности партнеров работать, а потребителей — закупать продукцию на базе отечественных процессоров

МЦСТ в документе, в частности, не устраивает предложение перенести срок обязательного перехода на отечественные процессоры на 2023 г. и отменить обязательное требование о монтаже системных плат в России. То есть снова можно будет использовать готовые импортные материнские платы с импортными процессорами.

«Мы предлагаем сохранить действующие сроки запрета на использование импортных процессоров для тех групп продукции, где решения на основе российских процессоров уже внесены в реестр отечественной продукции или где их внесение в реестр произойдет в ближайшее время, — говорит Ким. — Для остальных направлений можно пересмотреть эти сроки при сохранении структуры прочих обязательных требований».

Обращение в Правительство, по словам Кима, было направлено МЦСТ вместе с компаниями «Байкал электроникс», «Элвис» и НТЦ «Модуль». С двумя последними МЦСТ выступает соучредителем зарегистрированной в декабре 2020 г. автономной некоммерческой организации по развитию микроэлектронной и радиоэлектонной промышленности — консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» (АНО ОМП»).

Среди перечисленных компаний, равно как и среди всех прочих отечественных разработчиков отечественных чипов, МЦСТ на данный момент можно считать самым «продвинутым». Линейка «Эльбрусов», включающая как десктопные, так и серверные центральные процессоры, строится на собственной оригинальной архитектуре и на техпроцессах малого нанометража, может использовать собственную ОС и нашла наиболее широкое (из российских изделий) применение в открытых госпроектах.

Позитивная роль государства до недавнего времени

Как отмечает Константин Трушкин, до 2020 г. Минпромторг проводил последовательную политику импортозамещения, он говорил: мы будем поддерживать российскую микроэлектронику и строить отечественную фабрику по производству процессоров, и стимулировать спрос на рынке для ее загрузки, мы будем финансировать и субсидировать разработки продукции на базе российской микроэлектроники. И делал это.

«До сих пор Минпромторг последовательно вел политику постепенного закрытия нашего рынка от зарубежных процессоров, — говорит он. — Естественно, только в части регулируемого рынка госпоставок. Это примерно 30% всего объема российского рынка. Причем даже не целиком, а в рамках квот на российскую продукцию. На сегодня, то есть на 2021 г., это было 50%».

В понимании эксперта, данный курс был отражен в текущей редакции изменяемого сейчас постановления Правительства, в котором прописано, какая продукция считается российской. «Сегодня по закону нельзя получить статус, например, российской системы хранения данных, если у вас нет внутри центрального российского процессора, — поясняет он. — А начиная с 2022 г., вся прочая вычислительная техника, то есть ПК, ноутбуки, серверы, СХД, тоже должны были использовать российские процессоры».

Также Трушкин вспоминает, что еще с 2015 г. государством выдаются субсидии на разработку радиоэлектронной продукции. По тематическому правительственному постановлению № 109, субсидируется до 70% затрат разработчика вычислительной техники, но требуется составить бизнес-план и обеспечить продажи. При этом к осени 2021 г. планируется введение очень существенных субсидий на разработку электронной компонентой базы, в том числе процессоров, тоже с обязательствами по продажам.

А для стимулирования сбыта, напоминает эксперт, было решено сформировать так называемые сквозные проекты, в которых предусмотрен якорный заказчик, гарантированно покупающий продукцию на базе российской микроэлектроники. «Ему будет субсидировано внедрение отечественной элементной базы, — указывает он. — Во-первых, чтобы компенсировать разницу в цене продукции, потому что российская продукция, по крайней мере на первом этапе, скорее всего будет дороже, чем импортная. И во-вторых, чтобы компенсировать те проблемы, которые у него могут возникнуть в связи с переходом на новый софт на российской платформе и с переобучением сотрудников».

«Так была построена достаточно логичная и последовательная система для того, чтобы российская микроэлектроника могла выйти на наш рынок, — резюмирует Трушкин экскурс в недавнюю историю. — Наша позиция состоит в том, что в сегодняшнем виде все сделано правильно и заложенный курс надо проводить неукоснительно. И нельзя менять правила игры на ходу, когда участники рынка уже начали работу, рассчитывая на эти правила. Но в ноябре-декабре прошлого года неожиданно произошла резкая смена правил игры».

Самоустранение Минпромторга

Представители МЦСТ соглашаются с тем, что важнейшей частью правительственных нововведений в области микроэлектроники и электроники в целом за последнее время стало введение вышеупомянутой системы сквозных проектов и якорных заказчиков, в результате чего функции заказчиков тех же процессоров фактически перешли от Минпромторга к потребителям микроэлектроники.

«Проблема действительно в том, что если у Минпрома была задача развить российскую микроэлектронику, то якорному заказчику все равно, какой процессор стоит внутри закупаемой техники, — говорит Трушкин. — О будущем переходе на российские процессоры было известно еще два года назад, но даже сильные и богатые заказчики не прикладывали усилий, чтобы начать к этому готовиться».

По его словам, в МЦСТ рассчитывали, что партнеры компании будут продвигать ее процессоры у заказчиков, но это тоже не сработало. «У каждого крупного заказчика уже есть свои поставщики серверов и компьютеров на зарубежных платформах, — поясняет он. — Ему удобнее работать с конкретным поставщиком, и чтобы поставляемое оборудование решало его бизнес-задачу сегодня и завтра, как и вчера. Но с российскими процессорами так не получится, их внедрение — это труд и риск. Поэтому заказчик и поставщик придумают все, чтобы ничего не менять и ничем не рисковать».

Как рассказывает эксперт, в России уже стали формироваться сквозные проекты, где на несколько лет вперед запланирована поставка вычислительной техники на базе импортных процессоров. В его понимании, это противоречит всей предыдущей политике, а действующее постановление № 719 не позволяет считать такую технику российской. При этом некоторые из этих проектов уже прошли утверждение в необходимых инстанциях.

«Считаем, что сквозные проекты должны создаваться только под российскую микроэлектронику и поставки техники на ее основе, — декларирует Трушкин. — А для снижения технологических рисков в каждой сквозной проект нужно включать два или больше уже созданных российских процессора разных линеек».

Госплан против рынка

«Мы понимаем, что Правительство в сложном положении: пережмут — сорвут закупки, ослабят — умрут дизайн-центры…, — говорит Александр Ким. — Но Правительству нельзя прогибаться под сложившиеся обстоятельства, нужно достраивать систему поддержки, подходить “нерыночно”: по-другому в мировой кризис, на фоне олигополии зарубежных платформ и не получится».

В понимании главы МЦСТ, властям фактически нужно вводить планирование поставок российских чипов с авансированием производства разных линеек отечественных процессоров, «буквально как при Госплане», и адресно работать с ключевыми поставщиками российского ПО, с разработкой ОС и компиляторов, вероятно, формировать отдельное направление поддержки для переноса российского ПО вне рамок сквозных проектов.

«Конечно, производителям оборудования очень трудно переключиться сразу и целиком на российские процессоры, — отмечает Ким. — Поэтому мы предлагаем на оставшейся от пятидесятипроцентной (в виде квот) части регулируемого рынка ввести преференции для продукции по всем прочим требованиям российской, но на зарубежном процессоре. А также придумать для нее меры поддержки на открытом (нерегулируемом) рынке. Это даст им возможность вернуть инвестиции, поддержать себя на время перехода на российские процессоры. А дополнительно принять меры, чтобы привлечь иностранные компании к переносу производства и передовых технологий в Россию».