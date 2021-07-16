Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

Российские банки продолжат пользоваться иностранными ПО и «железом» до истечения срока их лицензии и амортизации. Первоначально предполагалось, что они должны были перейти на российский софт 1 января 2021 г., а на оборудование – годом позже, затем сроки были смещены на начало 2024 и 2025 гг. соответственно. Теперь у банков еще более удобные условия импортозамещения, однако все это не устраивает российских разработчиков.

Послабления для банков

Российским банкам удалось договориться с Минцифры России о плавном отказе от использования иностранного софта в пользу российского, пишет РБК. Теперь финорганизации имеют возможность провести импортозамещение «по мере истечения лицензии или завершения амортизации программ и устройств».

Предложение о подобных послаблениях получило поддержку на итоговом заседании рабочей группы по переходу финансовых организаций на российское «железо» и софт. Эта группа была организована менее полугода назад, в феврале 2021 г. при комитете Госдумы по финрынку.

Как сообщила РБК представитель «Киви банка» Мария Шевченко, новые условия подразумевают обязательные подготовку и утверждение планов перехода банков на российское ПО и технику. В этих планах должны быть прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации.

Российские банки теперь могут годами пользоваться ПО и оборудованием иностранной разработки

Документы должны быть готовы не позднее 1 января 2023 г. Если сроки завершения лицензии или амортизации совпадают с этой датой, то банки будут обязаны незамедлительно импортозаместить софт и оборудование.

Мария Шевченко уточнила РБК, что постановление Правительства России, в котором будут перечислены все новые нормативы импортозамещения, планируется принять осенью 2021 г. Более точные сроки она не назвала.

Напомним, что перейти на отечественный софт российские банки обязывает закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Он вступил в силу в еще 2018 г.

Как банки заставляли перейти на российское ПО

Первоначальный план Минкомсвязи (так называлось Минцифры до сентября 2020 г.) заключался в том, чтобы обязать все кредитные организации перейти на российское программное обеспечение с 1 января 2021 г., а на отечественное «железо» – с 1 января 2022 г. Как сообщал CNews, министерство внесло соответствующее предложение в конце мая 2020 г. Оно касалось не только банков, но также всех субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)

На протяжении всей второй половины 2020 г. банки несколько раз обращались в Центробанк (ЦБ) с просьбой перенести обязательное импортозамещение на более поздний срок, вплоть до 2028 г. Ассоциация банков России (АБР) объяснила это, преимущественно, тем, что доля иностранного ПО и «железа» на тот момент «зашкаливала» и достигала 85%.

Также в августе 2020 г. АБР попросила российского премьер-министра Михаила Мишустина отложить переход на четыре года, до 1 января 2025 г. Затраты на реализацию всех требований по импортозамещению, согласно подсчетам АБР, составят свыше 700 млрд руб. по всей банковской системе России или около 5–7% ее собственных средств. «Необходимость проведения масштабных затрат неизбежно повлияет на объем и качество предоставляемых банками финансовых услуг населению и реальному сектору экономики. Мы оцениваем, что сокращение капитала банков приведет к сокращению размера кредитования на 5–7 трлн руб., что негативно отразится на экономике страны», – сообщили РБК представители АБР.

Первые переносы сроков

В начале ноября 2020 г. Минцифры пошло навстречу финансовым организациям. Оно выступило с предложением по продлению сроков перевода КИИ на отечественный софт и оборудование на три года — на 2024 и 2025 гг. соответственно. При этом провести аудит иностранного ПО и утвердить план перехода на отечественный софт субъекты КИИ должны были не позднее 1 июля 2021 г.

На несколько дней до этого ЦБ высказывал предложение по отказу от двух дат импортозамещения (для софта и «железа»). Он предлагал Правительству и администрации Президента России Владимира Путина единую дату – 1 января 2025 г.

Кто против переноса сроков

Разработчики российского софта оказались недовольны возможным переносом сроков импортозамещения в банках. В конце ноября 2020 г. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направили Владимиру Путину письмо с просьбой не откладывать сроки перевода субъектов КИИ на отечественные решения. Под письмом подписались председатель правления АРПП Наталья Касперская и исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

По мнению АРПЭ и АРПП, отсрочка обязательного импортозамещения субъектов КИИ приведет к тому, что «выход из технологической зависимости» от других стран тоже сдвинется на три года. Авторы упомянули удаленную остановку на объектах российского ВПК в 2008 г. автоматических производственных линий с ЧПУ производства Германии, Японии и США и блокировку в 2014 г. операций ряда российских банков через платежные системы Visa и MasterCard.

Без внимания ассоциаций не остались и международные примеры, в том числе принудительная остановка выработки электроэнергии в 18 из 23 штатов Венесуэлы, проведенная из-за рубежа в 2019 г.

Комментарий Минцифры

Представители российского Минцифры сообщили CNews, что «во время подготовки проекта указа Президента России и других актов по переходу субъектов КИИ на преимущественное использование отечественного ПО, Минцифры находилось в постоянном диалоге с представителями субъектов КИИ». По их словам, министерство «обсуждало детали с коммерческими компаниями, с членами комитета Госдумы по финансовому рынку и другими»

«Соответствующие проекты актов внесены в Правительство России. В разработанном проекте указа Президента России, в том числе, указаны требования для объектов КИИ, которые предусматривают переход на преимущественное использование российского ПО после окончания срока действия прав на используемое ПО при наличии российских аналогов и переход на преимущественное использование российского телекоммуникационного оборудования и/или радиоэлектронной продукции по истечении сроков эксплуатации (амортизации) используемых субъектом КИИ телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции при наличии российских аналогов», – рассказали CNews представители Минцифры.