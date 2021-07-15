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Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования

Людмила Бокова, бывшая замглавы Минцифры, также известная как соавтор законопроекта «О суверенном интернете», оставила должность руководителя Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). ВРИО главы ФИТЦО назначен Сергей Кожевников, ранее руководивший академией Минпросвещения.

Новое временное руководство

Людмила Бокова, возглавлявшая ФГАОУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФИЦТО) с сентября 2020 г., перешла в Московский государственный областной университет (МГОУ) на должность проректора по профессиональному образованию. Запись о ее новой должности появилась на сайте МГОУ в разделе «Научно-педагогический состав».

Исполняющим обязанности директора ФИЦТО назначен Сергей Кожевников, ранее занимавший должность руководителя Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения России. Назначение Кожевникова состоялось в июне 2021 г., сообщил TAdviser со ссылкой на данные сайта ФИЦТО.

Как ранее сообщал CNews, Людмила Бокова перешла на должность главы ФИЦТО после того, как премьер-министр Михаил Мишустин освободил ее от должности статс-секретаря – заместителя главы Минцифры постановлением от 9 августа 2020 г. Освобождение от должности произошло по просьбе самой Боковой.

Бокова известна в качестве соавтора многих законопроектов в сфере ИКТ, в том числе, подготовкой вместе с Андреем Клишасом и Андреем Луговым законопроекта «О суверенном интернете», который предоставляет Роскомнадзору полномочия по включению централизованного управления сетями связи.

Людмила Бокова: от «учителя года» до замглавы Минкомсвязи

Людмила Бокова окончила Борисоглебский государственный педагогический институт в 2000 г. по специальности «учитель русского языка, литературы и истории». С мужем-военнослужащим переехала в Саратовскую область, где в 2000-2011 гг. работала учителем истории. В 2009 г. Бокова победила в районном конкурсе учителей и стала финалистом областного конкурса «Учитель года – 2009», в 2010 г. стала победителем областного конкурса лучших учителей.

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Людмила Бокова покинула пост главы института цифровой трансформации образования

В 2011 г. Бокова приняла участие в праймериз Общероссийского народного фронта, победила в них и в декабре 2011 г. стала депутатом нижней палаты парламента шестого созыва, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию.

С 24 апреля 2012 г. Людмила Бокова – член Совфеда от Саратовской области, где входила в комитет по науке, образованию, культуре и информационной политике. С ноября 2013 г. избрана зампредседателя комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

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ВРИО директора ФИЦТО Сергей Кожевников

В 2014 г. окончила Современную гуманитарную академию в Москве, по направлению «Юриспруденция», в 2015 г. прошла профессиональную переподготовку в РАНХиГС по направлению «Проектное управление в сфере государственных структур». В 2016 г. получила диплом магистра по направлению «Юриспруденция», в 2017 г. включена в состав временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

15 декабря 2017 г. Людмила Бокова была избрана первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. С февраля 2018 г. занимала пост руководителя рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве по проведению в России «Десятилетия детства».

Как ранее сообщал CNews, 27 января 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. После ухода с этого поста в августе 2020 г. она заняла кресло главы ФИЦТО.

Елена Бокова возглавила рейтинг CNews «Женщины года в отрасли ИТ 2020», в который была включена в связи с тем, что стала первой женщиной на посту заместителя главы Минцифры, при этом сразу в ранге статс-секретаря.

Законодательная деятельность Людмилы Боковой

Помимо соавторства законопроекта «О суверенном интернете», Людмила Бокова принимала участие в разработке большого числа законопроектов в области информационных технологий. Так, вместе с сенатором Андреем Клишасом она подготовила два других нашумевших законопроекта: о штрафах за оскорбление властей в интернете и о штрафах за распространение в интернете ложной информации. Оба документа также были приняты Госдумой и подписаны Президентом России в 2019 г.

В январе 2020 г. в Госдуму также был внесен подготовленный Боковой законопроект о предоставлении интернет-провайдерам недискриминационного доступа к инфраструктуре многоквартирных домов.

Трудовая биография Сергея Кожевникова

Сергей Кожевников окончил в 2008 г. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России по специальности «международные отношения». Продолжил образование в МГУ им. М.В. Ломоносова, получил квалификацию «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2012 г. В 2013 г. проходил повышение квалификации в Сингапуре по программе «Развитие системы образования: опыт Сингапура».

В 2009 г. начал работу в Нордеа Банке, в 2010 г. перешел в сферу образования на должность научного сотрудника ФГАУ «Федеральный институт развития образования». С 2011 г. работал в Департаменте образования и науки Москвы, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления.

В качестве начальника управления развития ИТ Сергей Кожевников координировал работу по внедрению ИТ-решений в системе столичного образования, являлся председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «Темоцентр». В марте 2020 г. перешел на работу в систему Минпросвещения, где занял пост и. о. директора ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий».

В марте 2021 г. приказом Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кожевников был назначен на должность директора ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».

В июне 2021 г. приказом главы Минпросвещения Сергей Кожевников был назначен на должность исполняющего обязанности директора ФГАОУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования».

Сергей Кожевников награжден почетной грамотой Министерства образования и науки России в 2016 г. В 2020 г. указом мэра Москвы ему было присвоено звание «Почетный работник образования города Москвы».

Чем занимается ФИЦТО

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», ФГАУ «ФИЦТО») был основан 2 июля 2020 г. Министерством просвещения России.

ФИЦТО является некоммерческой организацией в составе Минпросвещения, которая занимается обеспечением условий для развития цифровизации образования и науки, обеспечения научно-методической основы развития современной, безопасной и эффективной образовательной системы за счет цифровой трансформации ее деятельности.

ФИЦТО принимает оперативное участие в реализации национальных, федеральных и ведомственных проектов в области цифровой трансформации образования, обеспечивает повышение качества оказания ведомственных госуслуг и внедрение «сквозных» цифровых платформ и технологий в сфере образования, а также занимается формированием цифровой образовательной среды и организацией проведения научных исследований по актуальным направлениям и проблемам развития цифровой образовательной среды.

ФИЦТО принимает участие в таких проектах, как федеральная система доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО), сопровождение официального сайта Минпросвещения, «Российская электронная школа», федеральный портал «Российское образование» и других.

В марте 2021 г. CNews рассказал о планах Минпросвещения инвестировать 2,18 млрд руб. до 2024 г. в создание государственной инфосистемы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой платформой для всех учреждений сферы образования в стране. Техническим оператором платформы ГИС предполагалось назначить ФИЦТО.

Владимир Бахур

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