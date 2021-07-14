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Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей

«Ростех» в сотрудничестве с Yadro к 2025 г. создаст отечественный процессор на базе архитектуры RISC-V. ПК и серверы на его основе будут использоваться в образовательных и медицинских учреждениях. На разработку CPU планируется выделить почти 28 млрд руб.

Новые отечественные процессоры

Госкорпорация «Ростех» собирается разработать новый отечественный процессор на архитектуре RISC-V, который в дальнейшем будет использоваться в компьютерах для школ, вузов и больниц. По данным «Ведомостей», работать над чипом специалисты «Ростеха» будут вместе с сотрудниками российской компании Yadro, которая, помимо прочего, занимается разработкой серверов и систем хранения данных.

По информации издания, процессор должен быть готовы к 2025 г. Сумма, которая потребуется на его разработку, исчисляется десятками миллиардов рублей. В целом на это будет потрачено 27,8 млрд руб., из которых лишь 9,8 млрд руб. разработчики планируют получить из федерального бюджета. Источником остальных 18 млрд руб. станут якорные заказчики – корпорация «Ростех» и ее дочернее предприятие «Национальные технологии».

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«Ростех» задумал выпуск новых отечественных процессоров по современным нормам производства

В то же время, редакция CNews располагает сведениями, что выпуск чипа может начаться уже в 2023 г. Предполагаемые объемы выпуска могут составить 50, 200 и 300 тыс. шт. в 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно. На вопрос CNews о достоверности этой информации представители «Ростеха» и Yadro на момент публикации материала ответить не смогли.

Подробности о процессорах

По планам компаний, на которые ссылаются «Ведомости», к 2025 г. новые чипы должны работать в компьютерной технике в структурах госкорпорации, а также в подведомственных учреждениях Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава. Также в планы партнеров входит реализация в 2025 г. 60 тыс. серверов и ПК на новых процессорах на сумму 7 млрд руб.

По данным CNews, новый чип будет выпускаться по 12-нанометровому техпроцессу. В России фабрик, оснащенных оборудованием для такого производства, нет, в связи с чем «Ростеху» потребуется помощь иностранных производителей.

Создаваемый CPU получит восемь ядер с частотой 2 ГГц. Прочие его характеристики, включая объем кэш-памяти, уровень тепловыделения (TDP) и т. д., пока не установлены.

Планы «Ростеха» и Yadro нереальны?

Архитектуры процессоров, которые сегодня есть на рынке, существуют 30–40 лет, над ними работали поколения разработчиков, в них вложено много ресурсов и денег, отметил в разговоре с «Ведомостями» директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

«Они давно применяются для серьезных вычислений и ответственных задач. На этом фоне странно делать ставку на молодую, недоработанную архитектуру, – полагает он. – Заявленные в проекте характеристики недостижимы в перспективе десятилетий. Например, обещанная тактовая частота процессора значительно выше достижимой сейчас в RISC-V. Существующие сегодня процессоры этой архитектуры работают на частоте 450 МГц. Сейчас заявленные отечественными разработчиками показатели на практике не реализуемы».

Почему именно RISC-V

«Ростех» пока не раскрывает истинные причины выбора RISC-V в качестве архитектуры своих будущих процессоров. Сама по себе эта архитектура имеет открытую систему команд для микроконтроллеров и микропроцессоров, а все ее спецификации находятся в открытом доступе.

Выбор RISC-V мог быть продиктован именно этим фактором. Для примера, создание процессора на архитектуре ARM начинается с покупки у одноименной британской компании соответствующей лицензии.

«Эта открытая архитектура обладает быстрорастущей экосистемой – о переходе на RISC-V в собственных разработках уже объявили Google, Samsung, Huawei, Nvidia, Western Digital, Qualcomm, Alibaba и многие другие. В ряде стран ЕС, в Индии, Китае и Израиле уже запущены национальные программы по поддержке разработки на базе RISC-V», – сообщил изданию представитель Yadro.

Не исключено, что при создании чипов будут использоваться наработки основанной в 2015 г. российской компании Syntacore – разработчика микропроцессорных ядер. Она является одним из лидеров экосистемы RISC-V и лицензирует микропроцессорные технологии собственной разработки на базе архитектуры RISC-V клиентам в России и за рубежом.

Продукты на базе процессорных технологий Syntacore разрабатываются по проектным нормам от 180 до 7 нм. Как сообщал CNews, в ноябре 2019 г. Yadro выкупила 51-процентную долю в ней. Следует отметить, что у Syntacore есть офисы не только в России, но и на Кипре. К тому же, она является резидентом «Сколково».

Несмотря на все перспективы RISC-V как архитектуры, она процессоров общего назначения, созданных с ее использованием, на массовом рынке пока нет, утверждает руководитель направления импортозамещения оборудования компании «Крок» Наталия Софронова. «Наиболее массовое применение она пока нашла только в микроконтроллерах и устройствах интернета вещей», – сказала она «Ведомостям.

Без «Байкалов» не обойдется

На первых этапах продвижения «Ростехом» и Yadro отечественных компьютеров и серверов в их технике будут использоваться процессоры разработки российской компании Baikal Electronics «Байкал-М». Об этом изданию сообщил глава департамента по координации реализации национальных проектов Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника» «Ростеха») Андрей Матвеенко.

Директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский утверждает, что 27,8 млрд руб. – это гигантские инвестиции в разработку CPU. По его подсчетам, это больше, чем было вложено в производство двух наиболее массовых процессоров серий «Эльбрус» и «Байкал» вместе взятых.

Немного о компании Yadro

Компания Yadro, которая поможет «Ростеху» в создании новых отечественных процессоров, была основана в 2014 г. В настоящее время она специализируется на производстве серверов, систем хранения данных (СХД), ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. В сентябре 2020 г., по данным ЕГРЮЛ, он избавился от своей доли в компании. Теперь она почти на 100% принадлежит ООО «Юэсэм телеком», крупнейшая доля в котором (39,2%) числится за Алишером Усмановым.

Yadro является членом индустриальных ассоциаций OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и др. Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке. В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

Yadro является одним из крупнейших российских производителей СХД и серверов. CNews писал, что в IV квартале 2019 г. и по итогам всего 2019 г. Yadro заняла второе место по поставкам СХД на российский рынок (в денежном выражении), уступив лишь китайской Huawei. По итогам IV квартала 2020 г. Yadro занимала 22,5% этого рынка (в деньгах; статистика IDC). Выручка компании за весь 2020 г. достигла 26 млрд руб.

В июне 2021 г. CNews сообщал, что реестре российской продукции при Минпомторге обнаружились три СХД разработки Yadro, собранные на процессорах разработки американской компании IBM. С 1 января 2021 г. это прямо противоречит действующей в России нормативной базе. Все три СХД были внесены в реестр в апреле 2021 г.

Эльяс Касми

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