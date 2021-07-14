Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет

Объем открытых государственных цифровых данных в стране увеличивается, однако их качество остается на низком уровне. При этом данные, которые доступны, в основном не нужны бизнесу. В России также отсутствует орган власти, ответственный за открытость информации.

Методика оценки дата-зрелости госорганов

Количество данных, которое раскрывается органами власти, планомерно растет, однако последние несколько лет посещаемость портала открытых данных падает, рассказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Василий Пушкин.

Спад, согласно опросу пользователей портала, проведенному Минэкономразвития совместно со Счетной палатой, был связан, в первую очередь, с не вполне адекватной работоспособностью самого сервиса. Респонденты также отметили, что общее количество данных растет при невысоком их качестве, отчего возникает сложность с поиском необходимой для работы информации.

В Минэкономразвития пересмотрели подходы к оценке «дата-зрелости» органов власти и предложили новую методику. Согласно ей, ведомство выделило четыре уровня зрелости. Первый отображает общие требования к публикации данных, которые обязательно должны быть размещены. Второй уровень указывает на качество, то есть требование к машиночитаемости информации. Третий характеризуется регулярной актуализацией данных, доступ к которым обеспечен для разработчиков. Четвертый уровень зрелости выражен в организованных интерфейсах для доступа к сведениям

Интерес граждан и бизнеса к открытым госданным падает из-за их качества

«Создание данной методики было нацелено на то, чтобы мы приблизились к новому стандарту работы с данными органов власти», — отметил Пушкин.

Рейтинг ведомств по открытым данным

В рамках анализа открытости данных было рассмотрено 59 органов власти и 25 тыс. наборов данных как на портале, так и на сайте госорганов. В Минэкономразвития выделили первую пятерку ведомств по количеству информации. В нее входит Росстат, Казначейство, Минэкономразвития, Минцифры и Минкультуры. «К сожалению, количество не всегда превращается в качество. Нам есть к чему стремиться», — добавил Пушкин.

Среди федеральных органов власти самый высокий уровень дата-зрелости достигло Минкультуры. Третий уровень, который характеризует актуализация данных и доступ к ним разработчиков, достигли десять органов власти.

С точки зрения субъектов — лидером выступает Москва, которая предоставляет информацию в виде дата-сетов и различных сервисов, а также предлагает решения на основе этих данных. К ней подтягивается Сахалинская, Тюменская и Ленинградская область, отметил спикер.

Проблемы открытых данных в России

Системные проблемы с открытыми данными в России возникли с самого начала и остаются до сих пор, отметил Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура». По мнению Бегтина, самый главный минус — в дисбалансе между доступностью данных по экономическим показателям в сравнении с открытостью информации по качеству жизни. Речь идет о сведениях о преступности, об уровне образования, успешных операциях на сердце, о больных коронавирусом и т. д.

«У нас есть большие раскрытые данные, но в основном это не те данные, которые бизнес может использовать», — подчеркнул Бегтин. Например, раскрыть показатели по успешным операциям на сердце и где они проводятся, было бы крайне важно, добавляет он.

Спикер выделил большое количество второстепенных проблем, которые возникают в связи с тем, что во многих регионах закрывают портал открытых данных, а также сама информация представлена в разном формате, и многие данные просто не раскрыты. При этом Правительство до сих пор не определилось с тем, кто отвечает за открытость данных в России, продолжает он.

Бегтин в разговоре с CNews отметил, что относится скептически к применимости новой методики оценки зрелости органов власти для системных изменений. Он также подчеркнул, что нужно восстановить совет по открытым данным и выделить ответственное лицо в Правительстве за открытость и диалог власти, бизнеса и общества по открытым данным.

«У нас в стране государство отвечает за все и показатели качества образования, преступности и здравоохранения сильно политизированы. Владельцы данных боятся, что вскроется очень плохая их работа, а Правительство боится, видимо, раскрывать эти данные», — подчеркнул Бегтин.