Власти России банкротят сколковскую компанию — «дочку» зарубежного разработчика дронов

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве к российской структуре «дочки» TerraLink, занимающейся созданием промышленных дронов в том числе для работы в стратосфере. По всем внешним признакам банкротящаяся структура уже не ведет реальной деятельности, хотя до этого успела стать резидентом фонда «Сколково».

Банкротство «дочки» TerraLink

Как выяснил CNews, рискует стать банкротом российская дочерняя структура канадской компании TerraLink — резидент космического кластера фонда «Сколково» и компания участник сколковского технопарка. С соответствующим иском к ООО «Райд Терралинк исследования» обратилась Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №22 по Московской области. Заявление было подано 18 июня 2021 г. Арбитражный уд Москвы принял его к рассмотрению 30 июня. Ближайшее заседание по делу запланировано на 28 июля.

В судебной информсистеме сумма исковых претензий налоговиков к компании в карточке дела не указана. При этом иск в соответствии с требованиями заявителя будет рассмотрен «по упрощенной процедуре отсутствующего должника».

По данным «Контур.фокус» можно предположить, что в данном случае речь идет о реальной, а не формальной финансовой несостоятельности компании. По итогам 2019 г. организация продемонстрировала выручку в 6,2 млн руб. при чистом убытке в 14,9 млн руб. Финансовые результаты 2020 г. отсутствуют. По состоянию на 13 июля 2021 г. у компании имеются банковские счета, заблокированные по решениям налоговых органов.

Прототип беспилотника RIDE TerraLink Research

Кроме того, в отношении связанной с компанией структуры — ООО «Райд Терралинк технолоджис», также зарегистрированной в Сколково, 28 апреля 2021 г. регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью официальных данных, обнаруженной ФНС в октябре 2020 г.

На момент публикации в российском подразделении компании TerraLink иск о банкротстве ООО «Райд Терралинк исследования» прокомментировать CNews не смогли.

Чем занималась финансово несостоятельная «дочка» TerraLink

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Райд Терралинк исследования» было зарегистрировано в Москве 23 декабря 2011 г. Два с половиной года спустя, 5 июня 2014 г. адрес регистрации был изменен на деревню Сколково, в которой базируется одноименный инноград.

Соучредителями организации в равных долях выступают ООО «Терралинк» — российское представительство канадской TerraLink, располагающей офисами в шести странах мира, а также Жак Жонио (Jacques Joniot) — изобретатель и гендиректор не только ООО «Райд Терралинк исследования», но и глава ее непосредственной материнской структуры RIDE TerraLink Research, занимающейся созданием промышленных беспилотников, в том числе для работ в стратосфере.

Как сообщили CNews представители фонда «Сколково», ООО «Райд Терралинк исследования» являлось участником проекта «Сколково» в период с 06 августа 2012 г. по 21 ноября 2018 г.

«Статус участника проекта обществу был присвоен в связи с реализацией инновационного проекта “Легкая многоцелевая беспилотная платформа с альтернативной аэродинамической компоновкой и возможностями группового применения нескольких летательных аппаратов”», — говорят собеседники редакции.

По их словам, организация решением фонда от 21 ноября 2018 г. была лишена статуса участника проекта за непредставление отчетности. «Гранты обществу фондом не предоставлялись», — уточняют они.

Что касается основного российского представительства TerraLink (ООО «Терралинк»), то оно, определенно, остается действующей структурой. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. ее выручка составила 1,6 млрд руб. с приростом того показателя на 1% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — 26,8 млн руб.

Как и канадская материнская компания, российская структура является системным интегратором. Среди направлений ее деятельности — бизнес-консалтинг, экспертиа по решениям SAP и ECM, инфраструктурные решения, решения для производства, юридически значимый электронный документооборот, дистрибуция.