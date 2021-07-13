НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт

НИИ «Восход» получит субсидии в размере 216 млн руб. на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана на отечественное ПО. Это может быть связано с тем, что в декабре Microsoft отказался поставлять в университет свои программы. В апреле «Восходом» совместно с Минцифры проводилось тестирование совместимости тысячи продуктов с отечественными ОС на базе Linux.

«Восходу» выделят субсидии

Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана на отечественное программное обеспечение (ПО). Это следует из распоряжения Правительства, опубликованного 12 июля 2021 г. на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к началу 2021-2022 гг. не менее 5 тыс. автоматизированных рабочих мест в университете должны быть переведены «Восходом» на отечественное ПО. Минцифры будет контролировать целевое и эффективное использование выделенных средств и к 20 октября 2021 г. представит доклад об этом в Правительство.

Как сообщил CNews представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, до 1 августа Минцифры совместно с «Восходом» подготовит и обеспечит механизм перевода на отечественное ПО для Бауманки. При этом в ведомстве отмечают, что пилот по импортозамещению в сфере высшего образования далее сможет быть масштабирован на другие отечественные вузы.

Пилотный проект Бауманки и «Восхода»

В декабре 2020 г. CNews писал о том, что компания Microsoft не будет больше поставлять свои программы МГТУ из-за новых экспортных ограничений, введенных правительством США летом 2020 г. против России.

В 2020 г. из-за экспортных ограничений Microsoft отказалась поставлять МГТУ свое ПО

В апреле 2021 г. стало известно, что Минцифры совместно с МГТУ и «Восходом» реализует пилотный проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования на базе университета. Данная информация была размещена на сайте министерства.

В сообщении говорилось, что тестирование совместимости более тысячи программных продуктов с отечественными ОС проводится на базе Linux.

Независимость НИИ «Восход» от Минцифры

Как писал CNews в марте 2021 г. НИИ «Восход» сменил организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта. Из федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) институт был преобразован в федеральное государственное автономное учреждение (ФГАУ).

НИИ «Восход» получит 216 млн руб. от Правительства

Данное изменение позволит «Восходу» часть управленческих решений принимать вне зависимости от Минцифры, часть все же придется согласовывать по ускоренной схеме с министерством. Трансформация позволит институту создавать совместные предприятия и консорциумы со сторонними организациями.

Высшим органом управления «Восхода» станет наблюдательный совет, который, в том числе, будет утверждать план финансово-хозяйственной деятельности, одобрять крупные сделки, создавать и ликвидировать филиалы, принимать решение об участии института в других юрлицах.

В организации также указывали на то, что теперь институт сможет осуществлять функции центра компетенций, создавать и эксплуатировать среды разработки ПО, производить инструменты и приборы для измерений, тестирования и навигации, а также обеспечивать эксплуатацию ситуационных центров и заниматься международной деятельностью. В этой связи в НИИ ожидают появления новых заказчиков.