Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами

Бывшие чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры телекоммуникационной компании «Скартел», в разное время работавшие с Денисом Свердловым, стали топ-менеджерами и миноритарными акционерами созданного им разработчика электрокаров Arrival. После выхода Arrival на биржу стоимость их пакетов акций стала составлять от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов.

Акционеры созданного россиянами производителя электрокаров Arrival

Базирующийся в Великобритании производитель электрокаров Arrival опубликовал проспект размещения акций на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Из него следуют, что его нынешние акционеры получат право продажи 94% акций компании. Еще на 3% акций были выпущены варранты (опционы с правом продажи на бирже), которые могут быть реализованы по цене $11,5 за одну бумагу. В случае реализации всех варрантов компания получит $231 млн.

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге и создана россиянином Денисом Свердловым. Свердлов через фонд Kinnetik владеет 76,4% акций компании. В конце 2020 г. Arrival договорилась об осуществлении обратного выкупа с американской компанией CIIG Merger, которая не имела собственных активов, но обладала листингом на американской бирже NASDAQ. Такого рода компании создаются исключительно с целью будущего слияния.

Как Arrival выходил на биржу

В рамках слияния CIIG привлекла $400 млн от ряда инвесторов, включая фонды Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, BNP Paribas и BlackRock. Среди инвесторов Arrival до этого были производители автомобилей Hyundai и Kia, американский почтовый оператор UPS и фонды Winter Capital (создан при участии российского магната Владимира Потанина) и BlackRock.

Электробус Arrival Bus Дениса Свердлова

Ранее, в ходе проведения IPO (первичного размещения акций) на бирже NASDAQ, CIIG привлекла от продажи акций и варрантов $260 млн, которые были направлены на специальный депозит с возможностью потратить их только в случае осуществления сделки. Таким образом, после сделки с Arrival в распоряжении объединенной компании оказались денежные средства на сумму $660 млн. Эта сумма увеличится в случае реализации вышеупомянутых варрантов, выкупленных фондами BlackRock и основным (в прошлом) владельцем CIIG – компанией CIIG Management.

После слияния Arrival получила листинг на бирже NASDAQ с оценкой в $5,4 млрд. Сейчас акции компании торгуются по цене $15,55 за одну бумагу, капитализация компании составляет $9,4 млрд. Рыночная стоимость принадлежащего Свердлову пакета акций составляет $7,2 млрд.

Карьерный путь Дениса Свердлова

Денис Свердлов в 2008-2012 гг. возглавлял телекоммуникационную компанию «Скартел» (торговая марка Yota), которая построила в России первую сеть мобильной передачи данных стандарта WiMAX. Компания принадлежала фонду Telconet, созданному Альбертом Авдоляном и Сергеем Адоньевым, и госкорпорации «Ростех».

В 2011-2012 гг. «Скартел» начал переход на технологию четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Тогда же холдинг USM Алишера Усманова, владеющий сотовым оператором «Мегафон», договорился с акционерами «Скартела» об объединении телекоммуникационных активов в холдинг Garsdale.

Топ-менеджеры и миноритарные акционеры Arrival, ранее работавшие в «Скартеле» и Минкомсвязи

№ Персона Прежние места работы (до Arrival) Размер доли в Arrival, % Рыночная стоимость доли в Arrival, $ млн 1 Сергей Малыгин Директор департамента развития «Скартела» 0,67 6,3 2 Родион Шишков Вице-президент по инновациям «Скартела», замгендиректора «Почта России» по цифровизации, со-основатель сервиса доставки «Самокат» 0,67 6,3 3 Алексей Евдокимов Управляющий партнер строительной компании «Модуль» 0,26 2,5 4 Дмитрий Рудницкий Руководитель департамента ПК и веб-разработки «Скартела» 0,26 2,5 5 Максим Кумской Менеджер проектов «Скартела» и «Мегафона» 0,26 2,5 6 Сургей Сульгин Президент Maykor 0,24 2,23 7 Алексей Федченко Глава подразделения «Скартела» в Никарагуа 0,21 2 8 Михаил Соколов Технический директор «Скартела», вице-президент по инновациям банка «Открытие» 0,13 1,25 9 Алексей Козырев Замминистра связи 0,12 1,1 10 Светлана Ершова Вице-президент по организационному развитию «Скартела», директор департамента организационного развития Минкомсвязи 0,09 0,88 11 Егор Иванов Директор по международным проектам «Скартела», гендиректор «Скартела», «Русинформэкспорт» и «Русайтиэкспорт» 0,08 0,76 12 Ольга Федосеева Директор по маркетингу представительства «Скартела» в Никарагуа, директор представительства «Скартела» в Перу 0,04 0,4 13 Дмитрий Воробьев Гендиректор компании ID (обустривала офисы «Скартела») 0,04 0,372

Источник: CNews Analytics

Партнерство со «Скартел» позволило «Мегафону» стать первым из сотовых операторов, запустивших сети LTE. Впоследствии «Мегафон» поглотил «Скартел», а Garsdale выкупила у Telconet собственные акции.

Свердлов же в 2012 г. ушел на госслужбу и стал заместителем министра связи Николая Никифорова. Уже в 2013 г. Свердлов покинул свой пост. В то же время вместе со Свердловым из «Скартела» в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры) перешел ряд сотрудников.

Знакомые лица

Миноритарным акционером Arrival является совладелец фонда Telconet Сергей Авдолян, участвовавший в запуске «Скартела». Перед сделкой с Arrival он стал совладельцем компании CIIG, теперь ему принадлежит 0,27% акций Arrival. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $25 млн.

Сейчас в руководстве Arrival собралось много лиц, с которыми Свердлов работал в «Скартеле» и Минкомсвязи. Они же получили небольшие пакеты акций компании, стоимость которых составляет от несколько сот тысяч до нескольких миллионов долларов.

Алексей Козырев и Сергей Сульгин стали миноритариями в Arrival

Так, руководителем направления мобильности в компании является бывший заместитель Николая Никифорова в Минкомсвязи Алексей Козырев. Ему принадлежит 0,12% акций компании, рыночная стоимость данного пакета составляет $760 тыс.

Бывший президент ИТ-компании Maykor Сергей Сульгин владеет 0,24% акций Arrival, рыночная стоимость данного пакета составляет $2,23 млн. Maykor была единственным поставщиком услуг техподдержки для подведомственного Минкомсвязи госпредприятия «Почта России» в то время, когда предприятие возглавлял Дмитрий Страшнов, а министром связи был Никифоров. Сейчас Сульгин возглавляет подразделение Arrival – Arrival Solutions.

Родиону Шишкову в Arrival принадлежит 0,67%, рыночная стоимость данного пакета составляет $6,3 млн.

При Свердлове Шишков был вице-президентом «Скартела» по инновациям. Затем, с приходом Свердлова в Минкомсвязи, Шишков стал заместителем гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова по цифровизации. После ухода с предприятия Шишков стал одним из основателей сервиса по доставке продуктов «Самокат», который в 2020 г. был продан совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group.

Бывшему директору департамента развития «Скартела» Сергею Малыгину также принадлежат 0,67% акций Arrival. Сейчас Малыгин является техническим директором Arrival.

Бывшему управляющему партнеру петербургской строительной компании «Модуль» Алексею Евдокимову принадлежит 0,26% акций Arrival. Рыночная стоимость данного пакета составляет $2,5 млн. Издание Life называет Евдокимова однокурсником и давним знакомым Свердлова. Аналогичные по размеру пакеты акций Arrival принадлежат бывшему руководителю департамента ПК и веб-разработки «Скартела» Дмитрию Рудницкому и бывшему менеджеру проектов «Скартела» и «Мегафона» Максимуму Кумскому.

Светлане Ершовой принадлежат 0,09% акций Arrival, рыночная цена данного пакета составляет $880 тыс. При Свердлове Ершова была вице-президентом по организационному развитию «Скартела», затем вместе с ним она перешла в Минкомсвязи и возглавила там департамент организационного развитию, продолжив заниматься кадровой политикой.

Бывший мэр Иннополиса тоже в Arrival

Егору Иванову принадлежит 0,08% акций «Скартела», рыночная цена данного пакета составляет $760 тыс. Иванов при Свердлове отвечал за международное развитие «Скартела», а после ухода шефа он некоторое время возглавлял оператора. Далее Иванов стал мэром Иннополиса - нового города в республике Татарстан, строительство которого курировало Минкомсвязи. В том числе Свердлов, будучи замминистра связи, просил операторов связи принять участие в строительстве города.

Основным резидентом в Иннополисе является «Ростех». После ухода с поста мэра города Иванов возглавлял две «дочки» «Ростеха», занимающиеся ИТ-экспортом – «Русинформэкспорт» и «Русайтиэкспорт».

Михаилу Соколову принадлежат 0,13% акций Arrival, рыночная цена данного пакета составляет $1,25 млн. При Свердлове Соколов был техническим директором «Скартела», затем занимал пост вице-президента по инновациям банка «Открытие».

Бывший глава подразделения «Скартела» в Никарагуа Алексей Федченко владеет 0,21% акций Arrival, рыночная цена пакета составляет $2 млн. Его бывший заместитель по маркетингу Ольга Федосеева, которая после Никарагуа возглавляла операции «Скартела» в Перу, владеет 0,04% акций Arrival. Рыночная стоимость пакета составляет $400 тыс. Сейчас Федосеева занимается подбором кадров в Arrival.

Аналогичным пакетом владеет бывший гендиректор петербургской девелоперской компании ID Дмитрий Воробьев. При Свердлове эта компания занималась обустройством офисов «Скартела». Сейчас Воробьев отвечает за недвижимость в Arrival.