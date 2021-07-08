Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам

Минцифры и Сбербанк объединили возможности своих ассистентов. Теперь помощники семейства «Салют» могут вызывать «Макса» (ассистент портала госуслуг) для поиска выданных QR-кодов, а также информации о получении паспортов, регистрации или расторжении брака. Встроить «Макса» в свои голосовые помощники могут и другие компании.

Симбиоз голосовых ассистентов

Российский портал госуслуг получил тесную интеграцию с голосовыми ассистентами Сбербанка. Как сообщили CNews представители банка, его виртуальные помощники теперь могут запрашивать ряд базовых услуг сайта за счет взаимодействия с «Максом» - собственным голосовым помощником «Госуслуг».

Навыки «Макса» интегрированы в приложения «Сбербанк онлайн» и «Сбер салют», также ими можно воспользоваться на различных гаджетах серии Sber. Для вызова «Макса» пользователям нужно произнести фразу «Салют, запусти госуслуги».

Объединение «Макса» и голосовых ассистентов семейства «Салют» будет осуществляться в несколько этапов, и в настоящее время завершен только первый из них. По этой причине возможности взаимодействия с порталом госуслуг через приложения Сбербанка ограничиваются пока запуском лишь нескольких функций.

Воспользоваться Госуслугами можно, не закрывай приложений Сбербанка

На момент публикации материала по запросу «Салюта» ассистент «Макс» может предоставить информацию об оформлении российского и заграничного паспорта. Также он выдает справочные сведения о регистрации и расторжении брака.

Поиск QR-кодов

В дополнение к перечисленным возможностям приложения Сбербанка теперь умеют искать QR-коды, введенные в России в качестве ограничительной меры, лишающей россиян, не прошедших вакцинацию от COVID-19, посещать общепит и массовые мероприятия. Для запуска этой функции пользователю нужно произнести фразу «Салют, покажи QR-код».

В ответ на это «Макс» откроет раздел на портале госуслуг, где можно будет увидеть свой QR-код о прохождении вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом или отрицательном результате ПЦР-теста.

Возможности "Макса" в составе ассистентов "Салют"

По словам представителей Сбербанка, данная функция позволит быстрее находить QR-код при входе в ресторан или кафе. Вместо поиска сохраненного файла с ним в памяти мобильного устройства пользователи могут вызвать «Макса», чтобы тот сам нашел нужный код в профиле на госуслугах.

Данная функция может не работать для сотрудников ФСО и ФСБ России. Как сообщал CNews, у них возникают трудности с получением QR-кодов.

Откуда у «Госуслуг» и Сбербанка свои виртуальные ассистенты

Сбербанк запустил своих голосовых помощников семейства «Салют» в день перехода к новому бренду «Сбер», состоявшемуся 24 сентября 2020 г. CNews писал, что в «Салют» входят ассистенты «Сбер», «Джой» и «Афина». В настоящее время эти ассистенты присутствуют в большинстве сервисов Сбербанка.

Минцифры приступило к трансформации портала госуслуг немного позже, в начале апреля 2021 г. Тогда заработала его новая версия, а старая прекратит свое существование до конца III квартала 2021 г.

Помимо нового дизайна, обновленные «Госуслуги» получили и «Макса». Он обучается в процессе взаимодействия с пользователей. По оценке Минцифры со временем, к услугам этого цифрового помощника для решения своих вопросов будут прибегать не менее 50% посетителей портала.

Планы на будущее

Как сообщил CNews cтарший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка и гендиректор SberDevices Константин Круглов, Сбербанк намерен «активно расширять сотрудничество с Минцифры». Пока реализован лишь первый этап, который включает в себя, помимо интеграции функций «Макса» в приложения Сбербанка, еще и предоставление доступа к наработкам наработкам SberDevices и технологическим решениям, связанным с распознаванием и синтезом речи (ASR/TTS). Также был открыт доступ к инструментам платформы SmartMarket и NLP-платформе для обработки естественного языка.

SberDevices – это «дочка» Сбербанка, существующая с 2019 г. Она занимается разработкой и проектированием умных устройств.

Со слов замминистра связи России Дмитрия Огуряева, всю работу по интеграции возможностей «Макса» в список функций ассистентов «Салют» провели специалисты SberDevices. На 2022 г. Минцифры намерено продолжить экспансию «Макса», разучившись поддержкой «ряда пилотных ведомств».

Как сообщили CNews представители Минцифры, разработчики портала госуслуг готовы к любым интеграциям с другими массовыми ассистентами, не только с «Салют». Однако возможность интеграции «Макса» в свои проекты получат не все. «Наш ИТ-ресурс не бесконечен, и мы в приоритетном порядке будем интегрироваться с теми игроками, которые решат гибко подстроиться под наши API и ограничения. Сбербанк оказался очень гибким партнером, способным за короткий срок подстроиться под нашу специфику и запустить пилот первым. По нашему мнению, для любого голосового устройства иметь в партнерах государство в лице цифрового ассистента робота Макса означает существенное конкурентное преимущество», – сообщил CNews Дмитрий Огуряев.