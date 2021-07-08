«Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО

«Ситроникс» разрабатывает платформу автономного вождения судов. В феврале 2021 г. компания приобрела «Кронштадт технологии», которая занималась данной платформой с 2020 г. С помощью платформы возможно проводить безопасные испытания морских автономных судов, а также обучение персонала.

Платформа моделирования автономного судовождения

Ведущий разработчик морских интеллектуальных решений Sitronics KT (дочерняя компания «Ситроникс») совместно с входящей в нее компанией Stéor (ранее «Кронштадт — Навигационные системы будущего») создает платформу для разработки технологии безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования. Решение предназначено для обеспечения судов системой автономного вождения, испытаний в виртуальной среде, а также обучения операторов морских судов.

Как пояснили CNews в «Ситроникс», платформа является собственной разработкой компании, на ней также используются разработанное «Ситроникс» программное обеспечение. Как писал CNews в январе 2021 г. компания запустила производство собственных серверов на процессорах Intel. Однако опытная партия была выпущена только в конце мая и на данный момент «Ситроникс» использует на платформе не свои серверы. Какие конкретно серверы и чьего производства в компании не уточнили.

Представители «Ситроникс» также пояснили CNews, что в систему можно загрузить математическую модель автономного судна и проверить его работоспособность на платформе. Например, можно задать маршрут движения и посмотреть за его перемещением виртуально, или изменить погодные условия, добавить встречные суда и повторить испытания.

«Ситроникс» разрабатывает платформу автономного вождения судна.

«В перспективе разрабатываемая платформа будет дополнена имитаторами автономного управления и станет своеобразной виртуальной средой для машинного обучения других беспилотных систем»,— прокомментировал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Автономные суда в России

Масштабный пробный проект автономной навигации в России был запущен в 2019 г. группой российских судоходных и технологических компаний, исследовательских центров и университетов под эгидой «Маринет» (Sitronics KT является одним из ее учредителей). «Кронштадт Технологии» или Stéor участвовала в реализации данного проекта.

В декабре 2020 г. Правительство одобрило постановление о проведении эксперимента по испытаниям морских автономных судов под российским флагом. В соответствии с ним любая судоходная компания может оснащать свои суда автономными навигационными системами и эксплуатировать их в своей обычной деятельности в 11 регионах: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также в Санкт-Петербурге. Участниками эксперимента являются Минпромторг России, Минтранс России, Росморречфлот и владельцы автономных судов.

В мае 2021 г. Россия впервые в мире продемонстрировала автономное судовождение. В рамках испытаний сухогруз «Пола Анфиса», оборудованный системами а-Навигации Sitronics KT под управлением специалистов из петербургского офиса компании «Пола Райз», отработал режимы дистанционного управления судном и автономный режим движения. После часа испытаний в Азовском море управление было возвращено на борт судна.

В ноябре 2020 г. «Кронштадт Технологии» завершила первый этап создания технологической платформы для разработки технологий безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования в виртуальной среде. Объем финансирования проекта составил около 430 млн руб., 60% из них — средства господдержки, при этом 40% внебюджетные средства исполнителя проекта — компании «Кронштадт Технологии».

Несколько фактов о «Ситроникс» и «Кронштадт технологии»

Sitronics KT (входит в «Ситроникс» — является дочерней компанией АФК «Система») — ведущий разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций.

В феврале 2021 г. «Ситроникс» приобрела компанию «Кронштадт Технологии», разрабатывающую решения для цифровой морской навигации и безэкипажного судовождения. Продавцом выступила группа компаний «Кронштадт», которая, как и «Ситроникс», принадлежит АФК «Система». В 2015 г. «Система» приобрела «Группу Кронштадт» у компании «Промышленные инвесторы» и ее партнеров за 4,8 млрд руб.

Как пояснили CNews представители «Ситроникс», компания «Кронштадт – Навигационные системы будущего» была переименована в Stéor и создана для разработки вышеупомянутой платформы.