Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД

ЦППК, Мосметро и ВТБ успешно протестировали возможность бесконтактной оплаты проезда на МЦД банковской картой. Система работает уже больше месяца. Технологической основой проекта стала специально созданная ВТБ платформа «Транспортный процессинг», которая включает собственные разработки банка.

Цифры и факты

За первые две недели после появления возможности оплаты проезда банковскими картами такой опцией воспользовались 173 тыс. пассажиров МЦД. Об этом сообщил столичный Дептранс, напоминая, что оплата картой стала доступна с 20 мая. Почти каждый третий пассажир (64 тыс.) оплачивал проезд по D1 «Белорусско-Савеловский», остальные (109 тыс.) — по D2 «Курско-Рижский».

Проезд банковскими картами оплатили уже 173 тыс. пассажиров МЦД

Бесконтактная оплата банковскими картами появилась на МЦД благодаря совместным усилиям Центральной пригородной пассажирской компании, Мосметро и банка ВТБ. Технологической основой проекта стала специально созданная ВТБ платформа «Транспортный процессинг», включающая собственные разработки банка. Для ее создания применялись компоненты, которые входят в реестр отечественного программного обеспечения.

Как это работает

Финальная версия платформы построена на базе микросервисной архитектуры, использующей контейнеризацию и docker-образы, управляемые кластером Kubernetes. Используемая база данных — PostgreSQL. Как и все современные разработки банка, платформа работает на нескольких географически распределенных дата-центрах, что обеспечивает пассажирам и бизнес-партнерам максимальную доступность и отказоустойчивость сервиса.

Как отмечают в ВТБ, прототипы платформы «Транспортный процессинг» создавались постепенно, к ним подключались сначала турникеты столичного метрополитена, а потом и наземный транспорт Москвы. К 2019 г. отдельные решения были объединены в единую платформу, что позволило учитывать операции оплаты проезда банковскими картами на всех видах общественного транспорта Москвы в единой системе. Это открыло возможность для учета мультимодальных поездок, когда пассажир использует несколько видов транспорта, осуществляя пересадки между ними.

Прототипы платформы «Транспортный процессинг» создавались постепенно

«В рамках цифровой трансформации ВТБ создает передовые технологические платформы, которые не только являются основой для клиентских продуктов и сервисов банка, но и могут быть технологическим фундаментом для крупных государственных инфраструктурных проектов. Мы делаем акцент на российских разработках с использованием свободно распространяемых компонент с открытым исходным кодом. Применение отечественных разработок для обеспечения бесконтактной оплаты проезда — еще один шаг в этом направлении. Еще один приоритет ВТБ — безопасность данных. Для ее обеспечения применяются самые современные технологии криптозащиты», — пояснял ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.