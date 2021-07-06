ИС госорганов переходят в «Гособлако»

ФГИС координации информатизации, которая объединяет информационные системы российских органов власти, переходит на государственную единую облачную платформу «Гособлако». Платформа предоставит госсистемам вычислительные ресурсы и обеспечит их безопасность.

ФГИС КИ переходит на «Гособлако»

Федеральная государственная информационная система координации информатизации (ФГИС КИ) переходит на Государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако»). ФГИС КИ обеспечивает формирование единого информационного пространства для поддержки принятия управленческих решений в сфере госуправления информационно-коммуникационными технологиями. Ответственный за работу системы и ее переход на новую платформу — Центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), подведомственный Минцифры.

Правительство утвердило положение о проведении эксперимента по переводу информационных систем (ИС) госорганов на единую облачную платформу в августе 2019 г. Он продлится до декабря 2022 г. На данный момент в эксперименте участвуют 20 ведомств, а к концу 2021 г. планируется подключить еще шесть госструктур. По его результатам проект будет масштабирован на все органы власти.

ФГИС координации информатизации переходит на государственную единую облачную платформу «Гособлако»

Проект «Гособлако» объединяет ИС российских органов власти. Единая облачная платформа предоставляет вычислительные ресурсы, обеспечивает безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского ПО и оборудования, говорится на сайте Минцифры. За счет использования облачной платформы ведомства экономят на обслуживании собственной ИТ-инфраструктуры, что позволяет оптимизировать расходование выделенного бюджета.

Состав и цели ФГИС КИ

В состав ФГИС КИ в качестве ее подсистем включена ИС управления ведомственной и региональной информатизацией, ФГИС учета ИС, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Также в состав подсистем ФГИС КИ входит реестр территориального размещения технических средств ИС, информационная система «Электронный регион» и ФГИС национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин.

Функции ФГИС КИ направлены на реализацию программ цифровой трансформации, которые включают планирование закупок оборудования и ИТ-решений в соответствии с едиными стандартами цифровизации госорганов.

Цели системы состоят в координации информатизации госорганов, учете результатов и эффективности проведенных мероприятий по информатизации, а также в эффективном планировании создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности госорганов.

Кто развивает «Гособлако» и сколько это стоит

В апреле 2021 г. CNews писал, что курировать развитие «Гособлака» будет специальная рабочая группа, разделенная на четыре подгруппы.

Первая подгруппа, занимающаяся развитием «Гособлака», будет курировать разработку предложений состава платформы и попутно определять условия, необходимые для миграции существующих госсистем в ее состав. Перед второй подгруппой стоит задача, связанная с подготовкой предложений по внесению изменений в действующее российское законодательство, связанное с внедрением и развитием «Гособлака».

Цель третьей подгруппы заключается в разработке предложений по развитию самого «Гособлака». Также на ней будет проработка различных организационно-технических вопросов. Участники четвертой подгруппы рассмотрят вопросы информационной безопасности платформы.

На реализацию проекта «Гособлако» в 2019-2021 гг. планировалось потратить 47,6 млрд руб., но в мае 2019 г. был утвержден новый федеральный проект «Информационная инфраструктура». Затраты на «Гособлако» до 2024 г. включительно были оценены в нем в 69,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет составит 28,5 млрд руб., внебюджетные источники — 40,9 млрд руб.