Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена

В отношении старейшего юрлица группы «Айти» (новый бренд — «Аплана») открыто дело о банкротстве из-за неуплаты налогов. Руководство всей группы признается, что 2020 г. стал для нее годом падения выручки, хотя и настаивает на том, что до совокупного убытка дело не дошло. Впрочем, многие компании группы закончили прошлый год именно в минусе, при этом существенная часть организаций имеет заблокированные по решению налоговых органов банковские счета.

Иск о банкротстве «Айти»

Как выяснил CNews, стать банкротом рискует старейшее юрлицо основанной в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана»).

Иск к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» о банкротстве 23 июня 2021 г. был подан столичной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) №28 в Арбитражный суд Москвы. Через два дня он был принят к рассмотрению. Ближайшее заседание по делу назначено на 17 августа.

Сумма претензий налоговиков (как это иногда бывает) в карточке иска в судебной картотеке не указана. ФНС на момент публикации материла уточнить размер задолженности «Айти» не смогла.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2020 г. выручка банкротящегося юрлица составила 626,7 млн руб. со снижением этого показателя на 52% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 2,7 млн руб.

Бизнес Тагира Яппарова по итогам 2020 г. сократился. Старейшее юрлицо группы под угрозой банкротства

По состоянию на 6 июля 2021 г. у организации имеются заблокированные по решению налоговых органов банковские счета. Данными о госконтрактах, заключенных ею в течение 2021 г., «Контур.фокус» не располагает, хотя в его базе содержатся сведения о 488 госконтрактах других лет на общую сумму в 8,1 млрд руб.

Примерно у половины других компаний группы на сегодня также имеются заблокированные налоговиками счета, часть организаций закончила 2020 г. с убытками (подробный анализ — ниже).

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2018 г. «Аплана» занимала 29 строчку с совокупной выручкой в размере 6,736 млрд руб. В последующие годы группа в составлении данного рейтинга участия не принимала.

Состояние бизнеса «Айти». Комментарии группы

В разговоре с CNews Игорь Касимов, выступающий сейчас гендиректором управляющей компании (УК) «Айти» не стал скрывать, что общая выручка группы по итогам 2020 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась

Эту тенденцию он объяснил известной ситуацией с пандемией COVID-19, когда ИТ-бюджеты ключевых заказчиков в 2020 г. расходовались далеко не полностью, а также тем фактом, что в 2020 г. группа «Аплана» продолжала реструктуризацию, «фокусируясь на импортозамещающих и собственных продуктовых направлениях деятельности, закрывая или продавая те бизнесы, которые не являются для нее стратегическими».

В этой связи напомним, что в начале ноября 2019 г. стало известно о намерении группы продать IBS компании «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации», специализирующиеся на тестировании ПО. Совокупная выручка этих двух компаний в 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакс» составила около 20% общего дохода группы. Вырученные от сделки средства «Аплана» рассчитывала направить на сокращение долговой нагрузки, а также инвестировать в разработку собственного ПО и сервисов.

Кроме того, в начале ноября 2020 г. холдинг Softline объявил о приобретении у группы «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки ПО.

«При этом ряд компаний группы показал и рост выручки, и прибыль, в других результат оказался скромнее, но в целом группа закончила 2020 г. без убытка, — заверяет Касимов. — По итогам 2021 г. группа рассчитывает на заметный рост общих показателей выручки и прибыли».

Что привело к иску о банкротстве «Айти»

Что касается иска о банкротстве «Айти» как одной из компаний группы, то в данном случае, кроме экономического спада и расходов на реструктуризацию, по словам Касимова, дополнительным негативным фактором стали налоговые доначисления в рамках выездной проверки ФНС. «Эта компания (как и ряд других компаний группы) была включена в список системообразующих для отрасли и обращалась за отсрочкой уплаты налогов в прошлом году, но не получила ее и полностью оплатила доначисления за 2020 г., что привело к задержке выплат по текущим налогам», — говорит топ-менеджер.

Также он отмечает, что в июне 2021 г. АО «Айти» сменило юридический адрес в связи с переездом в новый офис, и новая инспекция по месту регистрации незамедлительно подала иск на банкротство, даже не связавшись с компанией. «Это оказалось полной неожиданностью, поскольку предыдущая инспекция, в которой компания находилась на учете, не только не обращалась в суд с таким заявлением, но даже не уведомляла компанию о такой перспективе», — отмечает Касимов.

«Сообщаем, что компания оплачивает налоговые платежи в объеме начислений и планирует погасить все имеющиеся задолженности до конца года, получив оплату за выполняемые в настоящее время контракты, — заключает он. — С налоговой инспекцией мы рассчитываем согласовать разумные сроки и порядок урегулирования вопроса».

Финансовые показатели отдельных компаний Яппарова и Касимова

Как показывает анализ ЕГРЮЛ, УК «Айти», Тагир Яппаров и Игорь Касимов выступают соучредителями более двух десятков действующих юрлиц (еще примерно столько же уже ликвидировано).

Далее приведем анализ того, с какими финансовыми результатами, по данным «Контур.фокуса», они закончили 2020 г., и как обстоят дела с их банковскими счетами в свете возможной их блокировки ФНС.

По итогам 2020 г. убыток в размере 3,2 млн руб. продемонстрировало ООО «Лаборатория корпоративной мобильности» (доля УК «Айти») при выручке в 32,1 млн руб. (прирост в 22% по сравнению с предыдущим годом). У компании имеются заблокированные счета.

Убыток в 27,9 млн руб. показало ООО «Айти. Ведомственные системы» (100% долей у УК «Айти») при выручке в 43,9 млн руб. (падение на 87%). Имеются заблокированные счета.

Убыток в 17,3 млн руб. показало ООО «Передовые системы самообслуживания» (100% долей у УК «Айти») при выручке в 37,6 млн руб. (падение на 71%). Имеются заблокированные счета.

Убыток в 9,1 млн руб. показало ООО «Логика бизнеса. Регионы» (100% долей у УК «Айти») при выручке в 197,3 млн руб. (падение на 21%). Имеются заблокированные счета.

Убыток в 13,4 млн руб. показало ООО «Дататех» (100% долей у УК «Айти») при выручке в 31,9 млн руб. (падение на 79%). Имеются заблокированные счета.

Убыток в 12,4 млн руб. показало ООО «Проектный сервис» (25% у УК «Айти», у Касимов и Яппаров — по 37,5%) при выручке в 35 млн руб. (падение на 42%). Имеются заблокированные счета.

Убыток в 2 млн руб. показало ООО «Айти. Энергофинанс» (100% долей у УК «Айти») при нулевой выручке. В 2019 г. выручка составила 48,5 млн руб. Имеются заблокированные счета.

Убыток в 799 тыс. руб. показало ООО «Айти. Образовательный холдинг» (70% долей у УК «Айти»; находятся в залоге у ООО «Софтлайн проекты») при выручке в 841 тыс. руб.

Убыток в 66 млн руб. показало ООО «ПСС. Софтвер» (у Касимова и Яппарова по 50%) при выручке в 15,9 млн руб (падение на 76%). Имеются заблокированные счета.

На сегодняшний день заблокированы счета еще нескольких компаний группы, которые при этом завершили 2020 г. в плюсе. В частности речь идет об ООО «Айти. Бизнес технологии» (20% у УК «Айти», у Касимова и Яппарова по 40%) с выручкой в 124,5 млн руб. (+1%) прибылью в 1,3 млн руб., об ООО «Айти. Бизнес решения» (25% у УК «Айти», у Касимова и Яппарова по 37,5%) с выручкой в 122,3 млн руб. (-15%) и прибылью в 2 млн руб., об ООО «Логика ВРМ» (50% у УК «Айти», у Касимова и Яппарова по 25%) с выручкой в 22,5 млн руб. (-86%) и прибылью в 1,7 млн руб., об ООО «Аплана. ИТ» (у Касимова и Яппарова по 50%) с выручкой в 32,9 млн руб. (+1000%) и прибылью в 16,5 млн руб.

В то же время для ряда структур группы дело обошлось без убытков и без блокировки счетов. Среди них ООО «Аплана Европа» (по 30% долей у Яппарова и Касимова, 10% у УК «Айти»; доли находятся в залоге у ООО «Софтлайн проекты») с выручкой в 30,7 млн руб. (-42%) и прибылью в 3,1 млн руб., АО «Босс. Кадровые системы» (предположительно 100% у УК «Айти») с выручкой в 175,9 млн руб. (+5%) и прибылью в 12,1 млн руб., ООО «Руссмарт» (61% у УК «Айти»; залог доли у банка ВТБ) с выручкой в 199,1 млн руб. (+120%) и прибылью в 14 млн руб., ООО «Центр тревожная кнопка» (30,5% у УК «Айти», 32,5 % у ООО «ФРИИ инвест») с выручкой в 308,6 млн руб. (+51%) и прибылью в 1,4 млн руб.

Позитивные показатели также у юрлиц ООО «Логика бизнеса» (100% у УК «Айти») с выручкой в 744,9 млн руб. (+34%) и прибылью в 12,5 млн руб., ООО «Мобильный интернет» (53,2% у УК «Айти») с выручкой в 3,5 млн руб. (+18%) и прибылью в 30 тыс. руб., ООО «Реляционное программирование» (70% у УК «Айти») с выручкой в 8,4 млн руб. (-11%) с прибылью в 1,7 млн руб., ООО «Преферентум» (20% у УК «Айти», у Касимова и Яппарова по 15%) с выручкой в 21,6 млн руб. (+37%) и прибылью в 4,3 млн руб., ООО «Высокие технологии» ( у Касимова и Яппарова по 40%) с выручкой в 85,1 млн руб. (+5%) и прибылью в 16,5 млн руб., ООО «Аплана диджитал» (у Касимова и Яппарова по 31,5%) с выручкой в 11,1 млн руб. и прибылью в 16 тыс. руб., ООО «Айти. Мультисистемы» (у Касимова и Яппарова по 37,5%) с выручкой в 24,7 млн руб. и прибылью в 371 тыс. руб., ООО «Юнилайт» (у Касимова и Яппарова по 24,1%) с выручкой в 4,5 млн руб. (+42%) и прибылью в 44 тыс. руб.

Что собой представляет бизнес «Айти»

На своем сайте группа «Айти» позиционирует себя в качестве многопрофильного ИТ-холдинга, предоставляющего весь спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.

Среди основных направлений деятельности указаны управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, системы автоматизации бизнес-процессов, инфраструктура информационных систем, системы информационной и технической безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем, аутсорсинг ИТ-персонала и бизнес-процессов, аренда корпоративного ПО, специализированные отраслевые ИТ-решения, энергоаудит и решения в области энергоэффективности, обучение в сфере ИТ и менеджмента, решения для «Умного города» (Smart City).

В числе известных ИТ-решений группы — система управления персоналом «БОСС-кадровик», ЕСМ-система «Логика ECM» (экс «БОСС-референт»), система автоматизации нефтесбытовых предприятий «Айти-ойл» и др.