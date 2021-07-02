«Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей

Портал Госуслуг стал открываться с большими задержками из-за наплыва посетителей. Некоторым пользователям пришлось ждать по полчаса. Сайт вышел из строя в день подписания указа о денежных выплатах россиянам. В мае 2020 г., когда Владимир Путин объявил о денежных поощрениях семьям с детьми, «Госуслуги» вышли из строя более чем на сутки.

Обвал «Госуслуг

Российский портал госуслуг вышел из строя, не справившись с наплывом посетителей. По данным РБК, многие пользователи стали получать сообщение о необходимости подождать как минимум пять минут и после этого попробовать открыть сайт еще раз.

На самом сайте госуслуг появилось сообщение, что в настоящее время порталом пользуются более 500 тыс. человек, что и приводит к необходимости ждать пять минут. Редакция CNews убедилась, что время ожидания может оказаться гораздо более длительным – при открытии «Госуслуг» таймер на экране показывал 30 минут.

Что произошло

Как сообщили CNews представители Минцифры, проблема в неработоспособности портала госуслуг кроется в проводимых на нем работах. «На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», – заявили они. О каких именно сервисах идет речь, они не уточнили.

Интересное совпадение

«Падение» портала госуслуг совпало с подписанием двух новых документов Президентом России Владимиром Путиным. Оба они напрямую касаются «Госуслуг».

Время ожидания может варьироваться

Первый документ – это закон о бесплатном доступе к социально значимым веб-сайтам. Он предоставляет россиянам возможность бесплатно посещать различные ресурсы, не оплачивая ни абонентскую плату за проводной интернет, ни мобильный трафик операторам сотовой связи. В списке таких ресурсов, помимо прочих, есть и «Госуслуги».

Второй документ – это указ о единовременной выплате 10 тыс. руб. родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет. Эту выплату можно оформить с мобильного устройства или домашнего компьютера – достаточно открыть соответствующий раздел на «Госуслугах».

Кому-то пришлось ждать пять минут, кому-то - полчаса

Дополнительную нагрузку на сайт госуслуг может оказывать и введенная в ряде регионов России система QR-кодов. Это ограничительная мера, лишающая людей, не привившихся от коронавируса COVID-19, посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия.

Получить QR-код тоже можно через «Госуслуги». 1 июля 2021 г. CNews писал, что с этим тоже возникают проблемы – без таких кодов безвременно остались сотрудники российских силовых структур, в частности, ФСО и ФСБ.

Владимир Путин недоволен

Сбой сайта госуслуг является вторым по счету, совпавшим по времени с денежными выплатами россиянам. 11 мая 2020 г. в 16:00 по Москве Владимир Путин сообщил о введении с 1 июня 2020 г. выплат семьям, в которых есть дети, не достигшие не 15, а 16-летнего возраста. Вместе с этим Владимир Путин подписал указ, о выделении в апреле, мае и июне 2020 г. средств в размере 5000 руб. семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Эта сумма была выделена на каждого ребенка.

Заявление на получение выплат можно оформить через Портал госуслуг, и он вышел из строя практически сразу после обращения Владимира Путина, не выдержав наплыва россиян, желавших получить эти деньги.

Для "Госуслуг" это второй по счету сбой, случившийся в день назначения выплат россиянам

Нестабильная работа «Госуслуг» длилась больше суток – в 12 мая 2020 г. в 22:00 по Москве сайт открывался после нескольких попыток, но не позволял зайти в личный кабинет, выдавая сообщение о недоступности ресурса «по техническим причинам».

13 мая 2020 г. как сообщал CNews, Президент России обрушился с критикой на неработавший Портал госуслуг. Он подтвердил, что поломка ресурса была связана именно с наплывом россиян, желавших получить выплаты. «Портал госуслуг не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода», – сказал тогда Владимир Путин.

Новый сбой в работе «Госуслуг» Владимир Путин пока не прокомментировал.

Регулярные сбои

Нынешний портал госуслуг в III квартале 2021 г. прекратит свое существование. Его ждет обновление дизайна и возможностей, о чем CNews писал в начале апреля 2021 г.

Потенциальный новый облик портала госуслуг

Пока неизвестно, станет ли сайт работать более стабильно после перехода на новую версию. Пока что его преследуют регулярные сбои.

Например, в августе 2018 г. CNews сообщал о недоступности целого ряда популярных сервисов на портале. В частности, не была нарушена работа личных кабинетов, а также вышли из строя популярные сервисы «автоштрафы», «налоговая задолженность», «судебная задолженность» и др.

В ноябре 2011 г. обновление портала госуслуг «убило» около 1500 налоговых деклараций россиян. Все эти документы дошли до ФНС в нечитаемом виде. Пострадавшим от сбоя пользователям пришлось подавать декларацию заново, но теперь только в бумажном виде.

Комментарий Минцифры

В 14:40 по Москве представители Минцифры сообщили CNews, что работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг была полностью восстановлена. «Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты. В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получений уведомлений», – сказали они.