Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля
6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».
6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».
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Основные вопросы конференции:
Рынок систем хранения данных
- Каким был 2020 г. для мирового рынка СХД?
- Как развивался российский рынок СХД в 2020 г.?
- Как на развитии рынка СХД сказывается пандемия?
- Кто формирует спрос на СХД в мире и в России?
- Каковы прогнозы развития рынка СХД на 2021 г.?
Ключевые технологии
- Средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей как стимулы для развития рынка СХД;
- Почему традиционные жесткие диски сохраняют популярность;
- Преимущества твердотельных накопителей;
- Перспективы облачных файл-сервисов;
- Какие данные удобнее разместить в облачных хранилищах;
- Новые технологии: диски большой емкости, системы all-flash, решения на постоянной памяти;
- Какие технологии записи существуют на рынке.
Драйверы развития
- Какими характеристиками должна обладать идеальная СХД?
- Как автоматизировать хранение с использованием искусственного интеллекта?
- Программно-определяемые СХД и гиперконвергентные системы?
- Защита данных выходит на первый план?
Спикеры мероприятия:
Сергей Юдин, руководитель группы по управлению системами хранения данных, Отдел развития централизованных решений, X5 Group;
Роман Варников, CTO, Faberlic;
Александр Шумилин, менеджер по развитию бизнеса, Hewlett Packard Enterprise;
Николай Варламов, руководитель сервисно-технического отдела поддержки, SLMP Synology;
Сергей Платонов, директор по развитию, RAIDIX.