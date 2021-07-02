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Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта

Достижение лидерских позиций в области искусственного интеллекта многими странами рассматривается как заявка на глобальное доминирование. Предполагается, что ИИ позволит достичь превосходства и в науке, и в промышленности, и в военной сфере. Россия также вступила в эту гонку, приняв Национальную стратегию развития искусственного интеллекта и соответствующую федеральную программу. О ходе этой гонки рассказывает обзор «Искусственный интеллект 2021», выпущенный CNews Analytics.

CNews выпускает первый рейтинг российского рынка искусственного интеллекта

О своей работе на рынке решений в сфере ИИ заявляют десятки компаний (что неудивительно — в этот модный термин «укладываются» самые разные разработки). Однако возможностью участвовать в первом рейтинге отечественного рынка ИИ воспользовались лишь самые смелые и успешные компании, работающие в сфере ИИ.

Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2020

№2020 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2019 г., ₽тыс., с НДС Динамика 2019/2020 гг.
1 Ctrl2Go Москва 3 212 161 3 604 435 -10,9%
2 Группа компаний ЦРТ Санкт-Петербург 2 078 847 2 076 100 0,1%
3 VS Robotics Москва 952 842 425 562 123,9%
4 «Облачные технологии» (SberCloud) Москва 805 800 0
5 Naumen Москва 590 159 255 000 131,4%

Источник: CNews Analytics, 2021

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Искусственный интеллект 2021».

Большую часть участников рейтинга составили «выходцы» с рынка аналитики, что неудивительно — средства ИИ все чаще применяются для анализа бизнес-данных. Их роль в этом процессе может повыситься в результате пандемии — накопленные исторические данные в немалой степени обесценились из-за изменения бизнес-процессов, появилась необходимость уметь анализировать, располагая не привычными уже «большими», а «малыми» (новый термин, порожденный ситуацией) данными. Что, как полагают аналитики, затруднительно без средств ИИ.

Также в рейтинге есть крупные, многопрофильные компании, своевременно вышедшие на рынок ИИ, конечно, разработчики, специализирующиеся в сфере искусственного интеллекта.

Поскольку государство в нашей стране — традиционный локомотив рынка информационных технологий, то для понимания ситуации с развитием технологий искусственного интеллекта в России стоит вспомнить хронологию развития интереса властей к этим технологиям.

Государство ставит на ИИ

«Официальная» история искусственного интеллекта в России началась в январе 2019 г., когда президент страны Владимир Путин дал поручение правительству, Сбербанку «и другим заинтересованным организациям» разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта и представить соответствующие предложения.

Проект национальной стратегии появился в мае, утверждена она была в октябре 2019 г. Первоначально планировалось выделить на развитие отечественного искусственного интеллекта ₽125 млрд. Из них почти $90 млрд — бюджетных.

Коррективы в планы внесли смена правительства в начале 2020 г., а потом — начавшаяся весной эпидемия коронавируса. В результате размер федерального финансирования проектов, связанных с ИИ, существенно снизился, теперь на 2021-2024 гг. запланировано потратить из бюджета на развитие ИИ ₽29,4 млрд и ₽6,9 млрд — из внебюджетных источников.

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«Официальная» история искусственного интеллекта в России началась с поручения Владимира Путина

Крупнейшие внебюджетные затраты придутся на разработку ПО (₽5 млрд), поддержку исследований (₽1,6 млрд), а также «Популяризацию и развитие сообществ» (₽283 млн).

Возможно, это не последняя версия бюджета «на искусственный интеллект». С одной стороны, эпидемия коронавируса оттягивает на себя государственные ресурсы, с другой — на искусственный интеллект возлагаются определенные надежды в плане борьбы с пандемией.

Должен сыграть свою роль искусственный интеллект и в трансформации госорганов. В конце июня Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы по 13 направлениям. Среди прочего, стратегии предусматривают использование технологий искусственного интеллекта. Владимир Путин отметил их отдельно, заявив, что в наступающее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны и повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных.

«В мировом масштабе»

Затраты развитых стран, особенно США и Китая, на технологии искусственного интеллекта растут ударными темпами. Среди ведущих игроков в основном знакомые имена (Amazon, Google, IBM, Microsoft и Oracle от США, Alibaba, Baidu и Tencent от Китая), так и нишевые компании. Последние прогнозы IDC сулят рынку ИИ рост на 17,5% до $554,3 млрд в 2024 г.

Среди географических рынков, что неудивительно, лидирует Северная Америка, на нее приходится до 40% мировой выручки от ИИ-решений. Среди факторов лидерства, помимо общего размера рынка США, указывается забота властей о развитии ИИ, который они считают важным «полем битвы» с Китаем. Так, еще в феврале 2019 г. президент США Дональд Трамп выступил с American AI Initiative, цель которой — укрепить лидерство страны в области ИИ. В рамках этой инициативы, в частности, были разработаны принципы разработки и внедрения ИИ-систем в различных отраслях.

Китай, как явствует и из заявлений американских властей, и из квадрантов Gartner — вторая страна по вниманию к развитию ИИ.

Что касается вертикальных рынков, то, как всегда, среди лидеров — финансовый сектор. Немало тратят на ИИ-решения в сфере рекламы и маркетинга (в том числе — и финансовые предприятия). «Восходящей звездой» рынка ИИ называют медицину и вообще «биологические науки» — эпидемия ковида существенно подстегнула внедрение искусственного интеллекта в этой сфере. С помощью средств искусственного интеллекта планируют уже в ближайшем будущем распознавать различные болезни (не только коронавирус) и создавать лекарства. Некоторые решения такого рода уже работают, в том числе и в России, однако пока, обычно, как вспомогательные средства.

Подробности о развитии рынка искусственного интеллекта можно узнать в обзоре «Искусственный интеллект 2021».

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