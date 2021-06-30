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Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»

Минспорту не удалось с первой попытки выбрать исполнителя работ по созданию ГИС «Физическая культура и спорт» со стартовой ценой контракта в 250 млн руб. На закупочную процедуру поступила жалоба в ФАС, при рассмотрении которой надзорный орган установил, что в тендерной документации отсутствуют параметры ПО создаваемой в России суперплатформы взаимодействия госорганов, граждан и бизнеса — «Гостех». Прикладной софт новой ГИС должен быть реализован в соответствии с принципами микросервисной архитектуры на этой платформе.

Пробуксовка создания ГИС Минспорта

Как выяснил CNews, определение исполнителя проекта по созданию госинформсистемы Минспорта «Единая цифровая платформа “Физическая культура и спорт”» (ФКиС) сдвинулось как минимум на полтора месяца из-за жалобы в ФАС.

Создателя ГИС должен был определить тендер, который Минспорт запустил 30 апреля 2021 г. в формате открытого конкурса с начальной ценой контракта в 250 млн руб. Заявки принимались до 2 июня, первые их части заказчик намеревался рассмотреть 9 июня, а подведение итогов было намечено на 17 июня.

Однако эти планы были нарушены жалобой неизвестной на федеральном уровне барнаульской компании «Цифровые технологии онлайн», поданной в антимонопольный орган 7 июня 2021 г. После ее рассмотрения ФАС признала ее обоснованной в части неполного предоставления заказчиком всех необходимых сведений (подробности — ниже).

На основании этого Минспорту пришлось доработать конкурсную документацию, после чего 29 июня 2021 г. тендер был перезапущен. Теперь заявки станут приниматься до 15 июля, а подведение итогов перенесено на 29 июля — то есть на 42 дня по отношению к первоначальной дате. В то же время дата исполнения будущего контракта заказчиком была оставлена без изменения — 30 апреля 2022 г.

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Подрядчику Минспорта на создание его ГИС придется уложиться в 8,5 месяцев вместо 10

На момент публикации данного материала в Минспорте не смогли ответить на вопрос CNews, не возникнут ли у подрядчика проблемы с реализацией проекта, с учетом того, что десятимесячные работы придется реализовать за 8,5 месяцев (с учетом времени, требующегося на подписание контракта после определения победителя конкурса).

Все дело в суперплатформе «Гостех»

Как следует из документов разбирательства в ФАС, антимонопольная служба согласилась с тем, что в конкурсной документации ненадлежащим образом установлено описание объекта закупки, а проектом госконтракта не предусмотрен конкретный порядок передачи сведений для надлежащего его исполнения.

В частности, жалобщик отметил, что одним из пунктов техзадания установлено, что прикладное ПО, с использованием которого реализуется создание ГИС Минспорта, должно быть реализовано в соответствии с принципами микросервисной архитектуры на единой цифровой платформе России «Гостех».

На заседании комиссии ФАС представители жалобщика пояснили, что заказчиком не размещены документы на «Гостех», а именно функциональные и технические особенности этой платформы, что, в свою очередь, приводит к невозможности исполнения контракта, поскольку невозможно определить объем выполняемых работ.

Кроме того, заявитель напомнил, что 900-миллионный госконтракт между Минцифры и Сбербанком по передаче последним прав на ПО для «Гостеха» находится в стадии исполнения и завершиться должен лишь 1 июля 2022 г.

Представители Минспорта, в свою очередь, сообщили, что информация о компонентах «Гостеха» отражена в вышеупомянутом контракте, при этом часть работ по нему уже выполнена. В ответ на это жалобщик указал, что в конкурсной документации тендера Минспорта отсутствует указание на готовые элементы «Гостех», а также на порядок использования таких элементов для создания госинформсистем, что и влечет невозможность оценки объема работ, а также не позволяет надлежащим образом сформировать заявку на участие в конкурсе.

Помимо этого, жалобщик отдельно отметил, что проектом госконтракта Минспорта не предусмотрен конкретный порядок передачи сведений по платформе «Гостех». Согласно одному из пунктов ТЗ, отчетные документы по «Гостеху» заказчик предоставляет исполнителю в течение пяти рабочих дней после заключения контракта. Вместе с тем в указанном пункте отсутствует порядок передачи указанных сведений.

Что охватывает «Гостех»

«Гостех» позиционируется властями России в качестве единой ИТ-платформы взаимодействия госорганов, граждан и бизнеса. Зеленый свет старту пилота создания «Гостеха» 12 октября 2020 г. дал глава Правительства Михаил Мишустин, подписав постановление № 1674.

Формально эксперимент стартовал 1 ноября 2020 г. Он затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки (Росреестр) и пр.

Другие сферы и информсистемы определят Минцифры — по предложению госорганов, являющихся участниками эксперимента. Эти предложения должны быть согласованы с АНО «Аналитический центр при Правительстве» и одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Вышеупомянутыми участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, выступают Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта, — по согласованию с Минцифрой. Предполагавшееся ранее участие граждан-добровольцев в финальной версии документа о проведении пилота не упоминается.

Эксперимент должен ответить на множество вопросов, включая удобство подобного подхода, необходимость внесения изменений в действующее законодательство и др. По окончании эксперимента Минцифры совместно с другими его участниками должно представить доклад о его итогах в Правительство.

Напомним, 18 июня 2021 г. CNews писал, что Минцифры выступило с инициативой по продлению этого эксперимента на год — с 31 декабря 2022 г. на 31 декабря 2023 г.

Что известно о создаваемой ГИС Минспорта

О начале создания своей ГИС «Физическая культура и спорт» Минспорт объявил 1 февраля 2021 г., отметив, что этот проект реализуется по поручению Президента России. В сообщении отмечалось, что первыми апробацию новой системы пройдут шесть регионов страны: Мордовия, Татарстан, Белгородская, Оренбургская и Ульяновская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Кроме того ГИС охватит семь общероссийских спортивных федераций различных видов спорта.

«Создание единой платформы для отрасли повысит доступность занятий физической культурой и спортом для граждан с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг, — отмечал тогда министр спорта Олег Матыцин. — В свою очередь государство получит объективные данные о вовлеченности людей в спорт, необходимые для достижения “спортивного” показателя национальных целей развития России — увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 г. Спортивные организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инструменты взаимодействия, а также данные для принятия решений».

В сообщении министерства говорилось, что в России сейчас почти 1,5 млн спортсменов-разрядников, около 400 тыс. тренеров, более 5 тыс. спортивных школ, десятки тысяч объектов спорта, сотни общероссийских спортивных федераций, десятки миллионов граждан, занимающихся физкультурой и спортом. «Цифровая трансформация позволяет сделать процессы взаимодействия между всеми участниками быстрыми и удобными», — утверждали авторы документа.

Отмечалось также, что в конце 2020 г. была утверждена ведомственная программа цифровой трансформации Минспорта. В соответствии с ней уже к IV кварталу 2021 г. ГИС ФКиС должна будет содержать сведения, необходимые для учета лиц, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (включая реестры спортивных объектов, физкультурно-спортивных организаций, соревнований, присваиваемых спортивных разрядов и званий и т. д.), а также информационные и методические материалы по вопросам физической культуры, спорта и спортивной медицины.

По четырем первоочередным сервисам уже есть прототипы, указывал Минспорт. Среди них — автоматизация записи в организации спортивной подготовки (через Единый портал госуслуг), с помощью которой все желающие, в том числе родители дошкольников и школьников, могут подать заявления на занятия желаемым видом спорта в режиме онлайн. Еще три сервиса ГИС ФКиС должны позволить решать задачи формирования единого календарного плана спортивных соревнований, присвоения спортивных разрядов и званий, а также сбора статистической отчетности физкультурно-спортивной сферы.

«Например, сегодня для получения спортивного звания, такого как мастер спорта, требуется собрать большой пакет документов, который затем вручную проверяется несколькими инстанциями, — говорилось в сообщении Минспорта. — Цифровой формат процесса позволит присвоить звание практически сразу по итогам соревнований, на которых спортсмен выполнил нужный норматив».

Аналитический модуль платформы должен позволить осуществлять свод и интерпретацию отраслевых данных по экономическим, социальным и спортивным показателям, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому на основе объективных данных станет возможным определять популярность тех или иных видов спорта у занимающихся, оценивать актуальную загруженность спортивных сооружений, принимать управленческие решения о выборе наиболее оптимальных мест для строительства новых объектов, объективно и прозрачно оценивать вложения государства в спорт и их результативность.

Денис Воейков

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