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Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь

Алексей Волин, долгое время отвечавший в Минцифры за регулирование медиа и интернета, возглавил госпредприятие «Космическая связь». Эксперты считают, что предприятию нужен лоббист, который поможет находить ему финансирование.

Алексей Волин стал главой ГПКС

Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о назначении Алексея Волина гендиректором госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Основными задачами Волина на новом посту значатся усиление и модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечении гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической связи «Интерспутник». Также ГПКС продолжит разработку технологий, связанных с развитием цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов.

ГПКС с 2009 г. возглавлял Юрий Прохоров. Ранее его заместитель Ксения Дроздова покинула предприятие и стала главой упомянутой организации «Интерспутник».

Биография Волина: путь медийщика и пиарщика

Алексей Волин имеет богатый опыт работы в органах госвласти, однако до сих пор он занимался вопросами, связанными с масс-медиа и PR. В конце 1990-х годах он работал в Управлении по связям с общественностью Администрации Президента России, затем был замглавы Аппарата Правительства, продолжая заниматься той же сферой.

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Алексей Волин возглавил ФГУП «Космическая связь»

В 2003 г. Волин покинул госслужбу и возглавлял сначала «Издательский дом Родионова», затем кинокомпанию «Амедиа». В 2012 г. Волин вернулся на госслужбу и стал заместителем главы Минкомсвязи (прежнее название Минцифры). В то время министерство возглавлял Николай Никифоров.

Волин занимался курированием медиа-сферы. В то время государство начало активно регулировать интернет, что также вошло в компетенцию Волина. В числе прочего Волин курировал вопросы телерадиовещания, здесь его работа пересекалась с деятельностью ГПКС.

В 2018 г. новым министром связи стал Константин Носков, Волин сохранил свою должность. Осенью 2020 г. после того, как новым министром стал Максут Шадаев, Волин покинул министерство. Новым куратором медиа и интернета в Минцифры стала Бэлла Черкесова.

Поможет ли Волин ГПКС?

ГПКС находилось в подчинении Россвязи, однако в конце 2020 г. Россвязь была ликвидирована, а ее функции переданы Минцифры.

Источник на рынке спутниковой связи говорит, что Волин не является специалистом в отрасли, но для главы ГПКС это не будет критично. «Очевидно, что Волин не будет вникать в чертежи макетов спутников, - говорит собеседник CNews. – Он будет представлять интересы предприятия и заниматься лоббированием, что необходимо ГПКС. Например, идея спутниковой группировки на высоких эллипсах – «Экспресс-РВ» - была готова еще в 2011 г., но долго время для нее не выделялись денежные средства».

Игорь Королев

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