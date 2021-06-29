Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter

Владимир Путин подписал закон о создании в России единой платформы в сфере занятости. Она будет разработана на базе сайта «Работа в России», ставшего результатом еще одного поручения Президента. Его создали всего за четыре месяца, а в мае 2021 г., еще до принятия закона, было принято решение по его модернизации. На нее будет потрачено почти полмиллиарда рублей.

Онлайновый центр занятости

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране единой цифровой платформы вакансий. Новый закон, получивший номер № 219-ФЗ предполагает запуск на территории России единой цифровой платформы в центре занятости и трудовых отношений на базе сайта «Работа в России».

Данная платформа позволит работникам и работодателям обращаться с ее использованием в службы занятости, а также искать работу и сотрудников. При этом новый закон не лишает россиян возможности очного приема в офлайновых центрах занятости.

Как указано на сайте Госдумы, новый закон «усовершенствует взаимодействие населения со службой занятости, в том числе с применением онлайн-форматов». Также он позволит «избавить граждан от необходимости сбора различных бумаг». Плюс к этому, его принятие «расширит возможности оказания службой занятости помощи различным категориям граждан».

Государство хочет контролировать онлайн-поиск сотрудников и работы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов закона подчеркнул, что создание единой цифровой платформы в сфере занятости «расширит возможности трудоустройства для граждан». По его мнению, она также «упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей».

Закон вступит в силу 1 июля 2021 г.

Государственный аналог HeadHunter

Появление закона № 219-ФЗ, точнее, его положения о единой платформе в сфере занятости населения, стало следствием поручения Владимира Путина. Как сообщал CNews, еще в конце мая 2020 г. Президент России распорядился о создании в стране единой интернет-платформы по размещению вакансий и резюме.

Этой платформой стал сайт «Работа в России», доступный по адресу trudvsem.ru. В своем нынешнем виде он заработал 1 октября 2020 г., то есть на его создание ушло всего четыре месяца.

Сумма, затраченная на разработку этой платформы, остается неизвестной. Между тем, еще в середине мая 2021 г. выяснилось, что в своем оригинальном виде платформа просуществует очень недолго.

Один из двух действующих вариантов дизайна сайта "Работа в России"

Роструд решил модернизировать портал «Работа в России» и превратить его в аналог HeadHunter и другие крупные агрегаторы вакансий. Модернизация оценена почти в 460 млн руб. Все работы должны быть завершены до конца 2021 г.

Подрядчик, который займется переработкой сайта, был определен по результатам конкурса. Однако это была лишь номинальная процедура, поскольку ней участвовал всего один претендент. Превращать «Работу в России» в государственный агрегатор вакансий будет компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ).

Согласно ЕГРЮЛ, эта компания была основана в Белгороде в ноябре 2007 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Гендиректор БФТ – Александр Моносов, а сама она полностью принадлежит компании ООО «БФТ холдинг» (директор – тот же Александр Моносов). С компанией БФТ связан сооснователь российского ИТ-холдинга IBS Сергей Мацоцкий. 71-процентную долю в «БФТ холдинг» удерживает АО «ГС-инвест», единственный акционер которого – сам Мацоцкий.

Как депутаты за четыре месяца закон создали

Законопроект № 1114509-7, превратившийся теперь в закон № 219-ФЗ – это один из документов, прошедших все стадии рассмотрения менее чем за полгода. Он был внесен в Госдуму 18 февраля 2021 г.

Первое чтение законопроект успешно прошел 20 апреля 2021 г., второе – 15 июня 2021 г. Заключительное третье чтение в Госдуме состоялось сутки спустя, 16 июня 2021 г., а 23 июня 2021 г. его одобрил Совет Федерации.

После получения подписи Владимира Путина документ был опубликован на сайте правовой информации 28 июня 2021 г.

Авторы закона – это депутаты Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Андрей Исаев и Михаил Тарасенко, все от фракции «Единая Россия». Помощь им оказывали сенаторы Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Андрей Турчак и Инна Святенко.

В общей сложности закон, над которым работали четыре депутата Госдумы и столько же сенаторов, пробыл на рассмотрении немногим более четырех месяцев.

Другие положения закона

Закон № 219-ФЗ вносит поправки в действующее российское законодательство по части социальной защиты людей с инвалидностью. Теперь квота для устройства на работу граждан с ограничениями по здоровью будет считаться выполненной со стороны работодателя только при заключении с ними трудовых договоров.

До вступления в силу этого закона для выполнения такой квоты работодателю достаточно просто создать рабочие места для инвалидов. Тут стоит отметить, что сам закон вступает в силу 1 июля 2021 г., однако его положение о квотировании рабочих мест заработает 1 марта 2022 г.

Согласно тексту закона, инвалиды I и II групп теперь могут рассчитывать на индивидуальную помощь со стороны органов служб занятости в подаче заявления и иных сведений по вопросу занятости. Также в документе сказано, что срок, в течение которого будет принято решение о признании россиянина безработным, будет исчисляться с момента подачи им заявки на получение госуслуги помощи в поиске новой работы. В этом случае также будет учитываться наличие в службе занятости документов, необходимых для постановки на регистрационный учет.