«Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play

Единая ГИС-платформа «Гостех» может трансформироваться в маркетплейс. Разработчики смогут самостоятельно размещать на нем свои сервисы, как это делают авторы приложений для iOS и Android, выкладывая их в App Store и Google Play. Идею высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, увидевший в подобном изменении вектора развития «Гостеха» возможность снизить издержки на поддержку многочисленных российских ГИС.

Из госплатформы в магазин приложений

Платформа «Гостех» в процессе своего развития превратится в открытый маркетплейс для разработчиков, чтобы те могли размещать на нем свои прикладные сервисы. О новом векторе развития платформы рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В итоге «Гостех» может превратиться в государственный аналог магазинов приложений для мобильных платформ Android и iOS – Google Play и Apple App Store соответственно.

Со слов Чернышенко, после превращения «Гостеха» в магазин приложений любой разработчик сможет разместить свой прикладной сервис в нем. Критерии отбора вице-премьер не уточнил.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Чернышенко, открытый доступ программистов к платформе ускорит выход перспективных разработок на рынок госзаказчиков. Также это позволит создать конкурентную среду и «позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала».

Дмитрий Чернышенко считает, что прямой доступ разработчиков ПО к "Гостеху" пойдет платформе во благо

«"Гостех" - это единая среда для разработки, она открыта для разработчиков, они смогут создавать на этой платформе приложения, которые <…> будут перепродаваться на этой платформе, там создается маркетплейс», - подчеркнул вице-премьер.

Обоснование идеи маркетплейса

Дмитрий Чернышенко заявил, что в настоящее время на поддержку государственных информационных систем (ГИС) ежегодно тратится в пределах 60 млрд руб. Он подчеркнул, что таких ГИС в системе госуправления в настоящее время числится около 500.

Вице-премьер добавил, что трансформированная в магазин платформа «Гостех» позволит сократить эти издержки. «Будет переиспользование модулей, которые, как на маркетплейсе, и еще известных платформах, не буду сейчас перечислять, такой подход осуществлен, - сказал он Чернышенко.

Вице-премьер также обратил внимание на то, что разработчики получат не только возможность размещать свои сервисы в маркетплейсе. В их распоряжении также будут различные программные инструменты. В качестве примера Чернышенко привел платформу Tarantool интернет-холдинга Mail.ru Group для вычислений.

Также он упомянул и американскую аналитическую платформу Qlik Sense. Почему на отечественной госплатформе будет работать зарубежный софт, Чернышенко уточнять не стал.

Трансформация идеи Сбербанка

Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк. Именно ему принадлежит идея по созданию единой платформы для госсервисов и органов власти, концепцию которой он продемонстрировал Правительству России еще в апреле 2020 г.

В разработке идеи «Гостеха» банку помогали Минцифры и Аналитический центр при Правительстве. Ожидается, что эта платформа возьмет на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов.

По мере своего развития «Гостех» будет вбирать в себя все больше сервисов, необходимых россиянам. Среди них будут сервисы выдачи виртуального полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), аренды госимущества, постановки недвижимости на кадастровый учет и т. д.

Эксперимент с «Гостехом»

Развертывание «Гостеха» в рамках эксперимента началось в середине ноября 2020 г. Согласно постановлению Правительства России №1674 от 12 октября 2020 г., этот эксперимент должен был завершиться 31 мая 2022 г.

В середине июня 2021 г. возникла вероятность продления эксперимента по запуску «Гостеха» до 31 декабря 2023 г. Идею высказало Минцифры, аргументировав это необходимостью расширения круга участников эксперимента. CNews писал, что частично это может быть связано с технологическими затруднениями Сбербанка, оператора системы.

Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр).

В список участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, вошли Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта – по согласованию с Минцифры.

Битва за «Гостех»

У госплатфоры «Гостех» должен быть оператор, которым изначально планировалось назначить Сбербанк. Это следует из первой версии проекта постановления Правительства за авторством Минцифры, опубликованной в начале июня 2020 г.

К концу июня 2020 г. ситуация изменилась. Министерство доработало проект постановления и исключило из него предложение по назначению Сбербанка ее оператором.

Интерес к «Гостеху» тогда проявили ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком». Руководители этих организаций еще 9 июня 2020 г. направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором предложили не ограничиваться одними только наработками Сбербанка при создании «Гостеха».

В качестве альтернативы они предложили собственные технологии наряду с «Государственной единой облачной платформой» (ГЕОП) «Гособлако», об экспериментальном запуске которого CNews писал в конце августа 2019 г.

Сбербанку в итоге удалось остаться единственным оператором «Гостеха». Минцифры провело тендер по отбору кандидатов, в котором банк одержал победу. Сделать это оказалось проще простого, потому что Сбербанк был единственным участником этого конкурса.