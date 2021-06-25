ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск, связанный со спором о правах на название мобильного приложения «Помощник ОСАГО» государственного суперсервиса для оформления гражданами извещения о ДТП в электронном виде — без вызова ГИБДД. В иске ЦБ и Российский союз автостраховщиков обвиняются в неправомерном использовании названия аналогичного по функциональности частного коммерческого продукта.

ЦБ официально обвинен в плагиате

Как выяснил CNews, затяжной спор о правах на название мобильного приложения «Помощник ОСАГО» государственного суперсервиса «Европротокол онлайн» вышел в судебную плоскость. В ходе начавшегося разбирательства в Суде по интеллектуальным правам официально обвинены в плагиате Центробанк (ЦБ, Банк России) и Российский союз автостраховщиков (РСА).

Напомним, этот суперсервис (так его предпочитают именовать чиновники) был запущен 1 ноября 2019 г. ЦБ и РСА при поддержке Минкомсвязи (ныне Минцифры). Он стал первым из двух с половиной десятков суперсервисов, которые должны упростить гражданам разрешение наиболее часто возникающих проблемных жизненных ситуаций. В частности «Европротокол онлайн» позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД — после отправки извещения водители могут покинуть место аварии и не создавать пробок на дорогах.

В то же время о своих правах на товарный знак «Помощник ОСАГО» заявляет ООО «Кит оценка» в лице ее стопроцентного учредителя Евгения Тюлькина. Как он ранее рассказал в разговоре с CNews, у его организации еще с 2014 г. в коммерческом использовании находится сервис сходной функциональности (на ресурсе accident.zone). И заявку на регистрацию товарного знака, в составе которого присутствует набранное латиницей слово «PomoshnikOSAGO», она подала в Роспатент 4 февраля 2019 г., а в июле 2020 г. получила патент № 765121. (Реестровые записи эти данные подтверждают.)

Спор ИТ-разработчика и Центробанка о правах на название цифрового сервиса дошел до суда

В начале августа 2020 г. Тюлькин направил в ЦБ и РСА досудебные претензии, указав на свой приоритет в отношении использования спорного товарного знака. Ситуацию это тогда никак не изменило. Однако теперь из текста иска Тюлькина в суд (копия имеется в распоряжении CNews) стало известно, что 24 ноября 2020 г. ЦБ и РСА обратились в Роспатент с некими «возражениями», на основании чего 19 февраля 2021 г. служба по интеллектуальной собственности признало предоставление правовой охраны товарному знаку Тюлькина недействительным.

Данное лишение права на товарный знак и послужило причиной иска Тюлькина от имени «Кит оценки». Организация требует признать решение Роспатента незаконным. ЦБ и РСА фигурируют в разбирательстве лишь в качестве третьих лиц. Однако в документе их роль в конфликте описывается, в том числе, следующим образом.

«Представители ЦБ и РСА на этапе разработки собственного мобильного приложения для оформления извещения о ДТП в виде электронного документа, по рекомендации департамента проектной и инновационной деятельности ИТМО, обращались в ООО «Кит оценка» и лично к Тюлькину за профессиональной консультацией. В ходе переговоров обсуждались возможности сотрудничества и использования многолетних наработок ООО “Кит оценка” в качестве “верхнего слоя” софта для нового мобильного приложения… В рамках потенциального сотрудничества с Тюлькиным обсуждалось получение согласия на использование для нового приложения обозначения “Помощник ОСАГО”, которое на тот момент уже использовалось и продвигалось ООО “Кит оценка” в рамках проекта Road Accident Solver, и в профессиональной среде ассоциировалось именно с заявителем. В итоге от сотрудничества с заявителем представители ЦБ и РСА отказались, а понравившееся название “Помощник ОСАГО” сохранили».

Напомним, в августе 2020 г. CNews писал, что упомянутые консультации ЦБ с Тюлькиным происходили в 2018 г. В распоряжении редакции есть данные, которые косвенно информацию об этих консультациях подтверждают.

Иск в Суд по интеллектуальным правам был принят к рассмотрению 23 июня 2020 г. Ближайшее заседание по делу запланировано на 26 июля.

Евгения Тюлькин уезжает из России

В разговоре с CNews Евгений Тюлькин сообщил, что история вокруг его товарного знака уже настолько потрепала ему нервы (из-за нее в 2020 г. были заморожены зарубежные контракты на сотни миллионов рублей), что он принял решение уехать из России на постоянное жительство «в другую страну».

На фоне затяжного разбирательства Евгений Тюлькин решил уехать из России

До последнего времени его удерживала в России работа над диссертацией по теме «Методика определения границ триггера записи данных дорожно-транспортного происшествия в блоки управления автомобиля». По его словам, 17 июня 2021 г. он ее защитил в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на автомобильно-дорожном факультете (данные в открытых источниках это подтверждают). Сейчас ему осталось доделать некий проект по системам пассивной безопасности, и после этого с Россией он распрощается. Патентовать свои ИТ-разработки он теперь намерен за рубежом.

По словам разработчика, свою семью он перевез за пределы нашей страны еще в 2020 г.

Позиция ЦБ и РСА

ЦБ прокомментировать CNews проблемную ситуацию в контексте начала судебного разбирательства отказался. РСА на момент публикации данного материала предоставить комментарии не смог.

Напомним, в августе 2020 г. после получения от Тюлькина досудебных претензий в представители ЦБ сообщили CNews, что считают их «необоснованными».

Комментарии РСА тогда были более подробными и во многом сводились к тому, что название «Помощник ОСАГО» было «придумано» на уровне Правительства России — независимо от РСА.

В организации напомнили, что реализованный в виде этого приложения суперсервис входит в перечень 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг. Этот перечень был одобрен президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г., после чего в июле 2019 г. была одобрена дорожная карта реализации рассматриваемого суперсервиса. «В ней прямо указывается на то, что создание электронных документов будет производиться в мобильном приложении “Помощник ОСАГО”, — отмечали в РСА. — Функциональность этого мобильного приложения и перспективы его совершенствования зафиксированы в этой дорожной карте».

При этом в РСА говорили, что организации известно о существовании товарного знака «PomoshnikOSAGO». «Однако зарегистрированное в Роспатенте изображение никаким образом в мобильном приложении “Помощник ОСАГО” не используется», — резюмировали в РСА.

Евгений Тюлькин о своем проекте

В желании объяснить CNews жизнеспособность своего сервиса и его выигрышные позиции по отношению к государственному суперсервису, Евгений Тюлькин ранее заверил редакцию, что у него имеются несколько десятков оплаченных договоров на использование его программы, в том числе в экспертных организациях регионов России и стран СНГ, а также несколько международных договоров на участие в тематических исследованиях. Его компания в части использования и развития сервиса более трех лет сотрудничает с государственными институтами, в том числе с Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В создании продукта участвовали несколько десятков экспертов, в том числе зарубежных, начиная с 2012 г.», — указывает он.

«Наша программа имеет более сложную структуру и позволяет попавшим в ДТП бесплатно проанализировать виновность водителей, — поясняет Тюлькин различия сервисов. — Европротокол онлайн заполнялся в нашей программе задолго до того, как ЦБ заимствовал эту идею. При этом мы уверены, что специалисты ЦБ не обладают должными компетенциями в области анализа ДТП и не могли самостоятельно прийти к данной модели. ЦБ начал какие-либо действия в этом направлении только после того, как я неосмотрительно доверился “Фонду Бортника” и сгрузил в него часть своей концепции».