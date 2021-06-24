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ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-Тех» выкупила имущество завода «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила. Завод занимался производством микроэлектроники. «НМ-Тех» намерена возобновить его работу до конца 2021 г. и уже ищет новых специалистов для работы на нем.

«Ангстрем-Т» вернется в строй

Обанкротившийся российский завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» вновь может вернуться к выпуску микросхем. Это может стать возможным благодаря компании ООО «НМ-Тех», которая выкупила его имущество за 8,4 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Редакция CNews обнаружила свидетельство о сделке в базе Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Информация о ней была внесена в нее 22 июня 2021 г. компанией ООО «Правовое бюро».

«НМ-Тех», согласно ЕГРЮЛ, была основана в Москве в начале мая 2019 г. Ее уставный капитал превышает 45 млрд руб., хотя в июле 2020 г. он был равен 22 млрд руб. У компании на момент публикации материала был всего один владелец – она на 100% принадлежала Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

«Ангстрем-Т» был основан в 2005 г., а его бенефициаром выступил бывший министр связи России Леонид Рейман.

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Заводу Реймана дали второй шанс. Осталось лишь осовременить его

Оценка имущества «Ангстрем-Т» проводилась 1 сентября 2020 г. Согласно отчету об оценке, «НМ-Тех» выкупил как помещения завода, так и различное оборудование наряду с правами аренды земли под зданием и оборудованием. В перечне, помимо прочего, есть производственный корпус (суммарная площадь более 43 тыс. м2). Из 8,4 млрд руб., которые заплатила «НМ-Тех», 5,4 млрд руб. были потрачены на различное оборудование завода, включая установку по выпуску микросхем по техпроцессам от 130 нм до 90 нм.

Следует отметить, что еще в конце января 2020 г. в России была принята стратегия развития микроэлектроники сроком до 2030 г. Данная стратегия предполагает создание российских кремниевых фабрик с производственными нормами 28 нм, 14-12 нм и даже 7-5 нм, работающих по производственной бизнес-модели «фаундри» (foundry). Сроки строительства этих фабрик в стратегии не приведены.

Дальнейшая судьба завода

Сделка по покупке имущества «Ангстрем-Т» на момент публикации материала находилась в стадии оформления. Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор компании «НМ-Тех» Андрей Аникин. Издание отмечает, что возобновление производства на заводе может начаться до конца 2021 г.

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Подтверждение сделки о переходе имущества завода в собственность "НМ-Тех"

Со слов Аникина, в дальнейшем на заводе планируется «развивать современное производство микроэлектроники». Насколько современным оно будет, пока неизвестно, однако выпуск микросхем по техпроцессам 130 нм до 90 нм в 2021 г. таковыми назвать нельзя. Для примера, Intel производит чипы с топологиями 14 и 10 нм, а лидер рынка, тайваньская TSMC, в 2020 г. перешла на 5 нм и находится в процессе освоения 3 нм и 2 нм.

«НМ-Тех» довольно давно интересуется заводом. Как сообщал CNews, она начала консолидацию его имущества еще июле 2020 г., когда купила два здания, принадлежавшие «Ангстрем-Т», за 354 млн руб. За эти деньги ей достались два строения суммарной площадью 19 тыс. м2.

Редакция CNews обнаружила на сайте HeadHunter несколько вакансий, открытых «НМ-Тех» в Зеленограде. Именно в этом городе расположен «Ангстрем-Т».

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Для оживления завода "НМ-Тех" понадобятся квалифицированные кадры

На момент публикации материала было доступно 17 предложений. Компания, в числе прочих, ищет инженера-технолога специалиста по жидкостной химии и наладчика технологического оборудования.

Как ВЭБ.РФ банкротила завод

«Ангстрем-Т» был признан банкротом в конце октября 2019 г. по решению Арбитражного суда г. Москвы. Вердикт был вынесен по результатам рассмотрения заявления о банкротстве предприятия за авторством ВЭБ.РФ. Госкорпорация подала его 9 января 2019 г., сразу после получения контроля над 100% предприятия (29 декабря 2018 г.) и последовавших за этим новогодних праздников.

Причиной, по которой госкорпорация решила обанкротить завод, стали долги. «Ангстрем-Т» задолжал ей 815 млн евро, которую получил от нее в 2008 г. в качестве займа под 8,5% годовых. Деньги были выданы под залог зданий и оборудования завода.

Завод получил этот кредит для строительства линии по выпуску микросхем с топологиями 110 и 130 нм с последующим развитием до 65 нм. Часть средств была потрачена на покупку необходимого оборудования у американской компании AMD, которая на тот момент избавлялась от своих заводов. Сейчас ее процессоры производит TSMC.

Получив кредит, руководство завода заявило о планах по выпуску первых микросхем на новом оборудовании в 2010 г. Однако случилось это лишь в апреле 2016 г. – первыми с конвейера сошли 90-нанометровые чипы для смарт-карт.

Несмотря на этот успех, в целом 2016 г. оказался для завода довольно тяжелым. В этот период он попал под экономические санкции США. Плюс ко всему, были сорваны все сроки по выплатам кредитору (ВЭБ.РФ). Согласно договору, первый платеж «Ангстрем-Т» должен был совершить в декабре 2014 г., хотя позже сроки выплат неоднократно пересматривались.

В январе 2019 г. ВЭБ.РФ подала заявление о банкротстве «Ангстрем-Т», Спустя три месяца, в марте 2019 г. по решению столичного арбитража была введена процедура наблюдения в отношении него.

Эльяс Касми

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