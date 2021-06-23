Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда

Планы на ближайшие девять лет

Бюджет программы развития отечественного электротранспорта до 2030 г. может составить 803,7 млрд руб., из них 181,6 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета. Такие инвестиции заложены в последней версией концепции развития электротранспорта, ее обсуждение прошло на экспертном совете в Минэкономразвития 19 июня 2021 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Во второй половине мая 2021 г. CNews рассказал о предыдущей версии концепции, когда Минэкономразвития планировало потратить на эти цели 420 млрд руб. в ближайшие девять лет, включая 153,5 млрд руб. из федерального бюджета и внебюджетных фондов. Таким образом, запросы на развитие программы почти удвоились всего за один месяц.

Согласно обновленной версии документа, уже в 2022 г. в России ожидается выпуск порядка 3 тыс. отечественных электромобилей производства компании «Моторинвест». В 2023 г., согласно концепции, производство электромобилей этой компании должно удвоится, и еще столько же должны выпустить неназываемые компании категории «прочие». В 2024 г. ожидается выпуск 28 тыс. российских электромобилей, при этом по 5 тыс. машин выпустят КамАЗ и «Автотор». К 2030 г. ожидается объем производства на уровне 217 тыс. электромобилей, пишет «Коммерсант».

На что хотят потратить 800 миллиардов

Финансирование программы развития отечественного электротранспорта все еще не согласовано, пишет «Коммерсант». Помимо этого, в стадии открытого обсуждения также находятся предложения Минпромторга, который настаивает на разделении субсидирования батарей и электромобилей.

Бюджет поддержки отечественного электротранспорта до 2030 г. предлагается увеличить до 804 млрд рублей

Средства, которые будут выделены в рамках программы, планируется инвестировать в создание сетей зарядных станций, производство компонентов, а также на поддержку льготного автокредитования и лизинг электромобилей. Прямую поддержку развития рынка электромобилей планируется оказать за счет формирования тарифной защиты в виде утильсбора и ввозной пошлины на электротранспорт, которые позволят пополнить бюджет программы суммой порядка 72,4 млрд руб. до 2030 г.

Концепция предполагает резкое увеличение утильсбора на электромобили в 2022 г. с постепенным ростом в последующие годы. Так, в 2022-2025 гг. он составит 360 тыс. руб. на импортный электромобиль (в настоящее время 32 тыс. руб.), в 2026-2027 гг. он увеличится до 400 тыс. руб., и в2028-2030 гг. до 600 тыс. руб. Пошлина стронется с нулевой отметки и вырастет до 5% в период до 2024 г., и затем на протяжении 2025-2030 гг. увеличится до 15%, пишет «Коммерсант».

Российским электромобилем в период до 2023 г. предлагается считать машину, собранную в России. С 2024 г. к сборке добавится сварка и окраска, с 2025 г., помимо прочего, для такого статуса станет обязательной локализации сборки электродвигателя и тяговой батареи.

Согласно проекту, в период ориентировочно до 2023 г. каждый проданный российский электромобиль будет субсидироваться, с плавным снижением доли таких продаж до 10% в 2030 г. В случае кредитования или лизинга отечественного электромобиля планируется предоставление скидки в размере 25% от стоимости или «индикативной цены» (2,5 млн руб. за машину), в случае, если она стоит дороже. Планируется сокращение скидки до 20% к 2026 г., и до 10% к 2030 г. На эти цели в бюджете программы закладывается 121 млрд руб.

Софинансирование создания сетей «быстрых» зарядных станций и их технического присоединения в период до 2030 г. обойдется в 181 млрд руб. Все стандартные «медленные» зарядные станции планируется создавать за частные средства. Всего к концу действия программы концепция предусматривает появление 73,9 тыс. зарядных станций в России.

География проекта

Пилотными регионами развития электротранспорта в Минэкономразвития предлагают сделать Москву и Санкт-Петербург, а также города-курорты Сочи и Севастополь с высоким потенциалом развития каршеринга электромобилей. В этот список также включена Казань – с учетом активного развития федеральной трассы М12, а также Калининград – за счет «высокой концентрации производства транспортных средств и компонентной базы». В этих городах ведомство планирует ввести нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг, а также разработать программы развития соответствующей инфраструктуры.

Одним из начальных этапов программы в Минэкономразвития предлагают сделать строительство сети станций зарядки. В ведомстве прогнозируют запуск более 20 тыс. таких станций до 2024 г. при инвестировании 37,7 млрд руб., при этом 40% суммы (13 млрд руб.) составят инвестиции из федеральной казны, 10% (3,2 млрд руб.) из региональных бюджетов, и 50% суммы еще предстоит найти.

По расчетам ведомства, на первом этапе такая инфраструктура позволит достичь показателя в одну зарядную станцию на 10 машин в населенных пунктах, и минимум одной станции на 100 км трассы федеральных дорог. К 2030 г. число таких станций планируется довести до 150 тыс. по всей стране.

Первопроходцы российского рынка электротранспорта

Как ранее сообщал CNews, курировать программу развития отечественного электротранспорта будет национальный консорциум, специально созданный для этих целей. Пока что в связи с ним упоминался только «КамАЗ», и то лишь в качестве руководителя организации, про других автопроизводителей информации пока не публиковалось.

Ранее CNews также рассказал о том, что «КамАЗ» разработал крошечный электрокар «Кама-1» размером с «Оку», его испытания завершились в конце ноября 2020 г., а продажи могут начаться в 2021 г.

У «АвтоВАЗа» пока нет ни одного серийно выпускаемого электромобиля. У «ГАЗа» такие машины имеются – в начале осени 2020 г. CNews писал о готовящемся в 2021 г. пуске конвейера по производству электрических «Газелей».

«Моторинвест», который до середины 2019 г. собирал в Липецке машины китайской Changan, в марте 2021 г. избежал банкротства, пишет «Коммерсант». «Автотор» подтвердил изданию планы по организации производства электромобилей, «возможно, нескольких моделей в тесном сотрудничестве с действующими партнерами», такими как Kia и Hyundai, которые собираются на «Автоторе».

Как сообщал CNews в конце марта 2021 г., выпуск модели Ford Transit на электротяге планирует начать СП «Соллерс Форд» в 2022 г. Сейчас эти фургоны выпускаются с дизельными силовыми агрегатами на заводе в Елабуге (Татарстан), но их сборка прекращена не будет – электромобили будут собираться параллельно со своими дизельными «родственниками».

Реалии и прогнозы

Как рассказал CNews в июне 2021 г. со ссылкой данные аналитического агентства «Автостат», в мае 2021 г. спрос на электромобили в России вырос в 10 раз по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил 148 машин. В январе-мае 2021 г. жители России приобрели 650 новых электромобилей, что в семь раз больше, чем за тот же период 2020 г. (92 штуки).

Электромобили чаще покупали жители Москвы — 40%, на втором месте Санкт-Петербург — более 12%, на третьем месте Московская область — около 10%. Остальные машины были приобретены в Свердловской области и Краснодарском крае, и лишь четыре новых электромобиля купили в остальных регионах страны. Также эксперты отмечают, что если в 2019 г. новые автомобили на электротяге в России были представлены восемью моделями, то по итогам 2020 г. уже 15, а к концу 2021 г. линейка электрокаров может стать еще более широкой.

В Минэкономики намерены за несколько лет повысить популярность электромобилей среди россиян, однако пока не строият чрезмерно оптимистичных прогнозов относительно отказа россиян от традиционных автомобилей, пишет «Коммерсант». Ближайшие девять лет, по оценке экспертов ведомства, позволят повысить долю электрокаров до 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн машин.