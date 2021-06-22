Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза

Группа компаний основателя AT Consulting Сергея Шилова по итогам ковидного года увеличила выручку на 30%, а численность персонала на 50%. На данный момент группа готова принять на работу еще свыше 600 специалистов.

Рост бизнеса СергеяШилова

Группа компаний «Лига цифровой экономики» по итогам 2020 г. финансовогогода, завершившегося для организации 31 марта 2021 г., продемонстрировала роствыручки на 31,1% — до 17,8 млрд руб. Годом ранее выручка группы составила 13,6млрд руб. При этом результаты 2020 г. показывают, что рост бизнеса «Лиги»ускорился — выручка 2019 г. превосходила финансовые результаты 2018 г. толькона 9%. Эти данные привел президент и основатель «Лиги» Сергей Шилов, в большей степени известный на рынке как основатель иглава компании AT Consulting.

В разговоре с CNews Шилов уточнил, что «Лига цифровойэкономики» объединяет порядка 30 связанных с ним юрлиц, через которых помимо ATConsulting осуществляют свою деятельность компании «Философия ИТ», «Тектус.ИТ»,«Р.Т решения», «Мобильные профессионалы», «Техконсур» и др. Такую интеграцию Шиловназывает неким ребрендингом AT Consulting.

Основной доход группы в отчетный период обеспечили проекты вгоссекторе — 6,16 млрд (34,7%), финансовой сфере — 5,04 млрд (28,4%) и телекоме— 3,96 млрд (22,3%). На остальные отрасли пришлось 2,59 млрд (14,6%).

Сергей Шилов о росте штата группы: «Деньги — это еще не все»

Больше всего «Лига» заработала на ИТ-услугах, где доходсоставил 16,72 млрд руб. или 94,2% от общей выручки. В структуре этих услуг ИТ-консалтинги кастомизация ПО принесли 5,25 млрд (29,6%), разработка ПО на заказ — 4,54млрд (25,6%), установка и техподдержка ПО – 5,62 млрд (31,7%), остальные услуги— 1,29 млрд (7,3%). Другие направления, такие как бизнес-консалтинг и поставка«железа», принесли 1,02 млрд или 5,8% от выручки.

Среди крупнейших госзаказчиков (в разные годы) в «Лиге»перечисляют МВД, Минтранс, Минцифры, Минздрав, Минспорт, Министерство культуры,«Росатом», «Гознак», «Газпром», «Сибур», «Россети», Сбербанк, ВТБ, «Ростелеком»,«Аэрофлот, РЖД и др. Конкурировать за этих заказчиков «Лиге» преимущественноприходится с собственными дочерними ИТ-структурами этих компаний.

В числе знаковых проектов 2020 г. в «Лиге» называют перевод в«Почта банке» основной фронтальной системы и операционного CRM (Customer RelationshipManagement, система управления отношениями с клиентами) на новую платформу,внедрение ситуационных центров губернатора и комплекса «Безопасный город» в рядерегионов России, создание цифрового сервиса для борьбы с распространениемкоронавируса в Бурятии.

Все дело в ковиде.Заданный им на рынке курс сохранится

В «Лиге» позитивную динамику своего бизнеса во многомсвязывают пандемией коронавируса, пришедшей в Россию в начале 2020 г. «Пандемияспровоцировала резкий спрос на различные цифровые решения, обеспечивающиеудаленное взаимодействие с клиентами и сотрудниками, — отмечают в группе. — Этопозволило разработчикам и поставщикам таких продуктов показать рост». В то жевремя в организации указывают, что сдерживающим фактором с точки зренияполучения дохода ИТ-компаниями стал кризис в отдельных отраслях, а такжеопределенный шок общества и экономики в связи с коронавирусом.

По оценке экспертов «Лиги», в ближайшие годы ИТ-отрасльбудет развиваться по намеченному в период пандемии и ранее курсу. «Большойпопулярностью будут пользоваться облачные технологии, BI и Big Data,роботизация различных функций, а также другие сервисы, позволяющие бизнесу игосударству осуществлять свою деятельность в рамках цифровой парадигмы, —рассуждают эксперты. — Таким образом, 2020 г. окончательно закрепилцифровизацию как обязательное условие для практически любой профессиональнойдеятельности».

Наращивание штата

По данным Шилова, за 2020 финансовый год численностьперсонала группы увеличилась на 39,6% — с 3 тыс. до 4 188 человек, в товремя как в 2019 г. по сравнению с 2018 г. этот показатель просел на 8%. Приэтом с 31 марта 2021 г. «Лига» успела еще подрасти, и сейчас ее штат превышает4,5 тыс. сотрудников, то есть коэффициент прироста за последнее время составил1,5.

Останавливаться на этом организация не планирует, заявляя, чтоу нее сейчас имеется более 600 открытых вакансий в различных городах по всейРоссии. Они связаны как непосредственно с ИТ, так и со вспомогательными для «Лиги»сферами бизнеса.