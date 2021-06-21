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| Фото: Yadro |

В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM

В реестре российской продукции при Минпомторге с апреля 2021 г. присутствуют три СХД компании Yadro, базирующиеся на центральных процессорах американской IBM. С 1 января 2021 г. это прямо противоречит действующей в России нормативной базе.

Проникновение в реестр Минпромторга

Как стало известно CNews, три СХД производства входящей в подконтрольный Алишеру Усманову «ИКС холдинг» компании Yadro по всем формальным признакам неправомерно были признаны российской техникой и внесены в реестр отечественного «железа» при Минпромторге. На этот реестр в приоритетном порядке обязаны ориентироваться госорганы при осуществлении тематических госзакупок.

Внимание на странности с формированием списка российской продукции обратили в «Консорциуме отечественных разработчиков СХД» (АНО «РосСХД»; учрежден компаниями «Аеро диск» и «Норси-транс»). Сопоставив открытые данные, организация установила, что 12 апреля 2021 г. Минпромторг выдал заключения о подтверждении производства на территории России СХД Yadro «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М» (реестровые номера 2736\1\2020, 2739\1\2020 и 2736\2\2020).

«Исходя из технических характеристик данных продуктов, указанных в “Каталоге продукции” Минпромторга на сайте hgisp.gov.ru, в них применяются центральные процессоры иностранного производства компании IBM, — отмечают в консорциуме. — Также из текста заключений следует, что заявления на его выдачу поданы в ведомство 2 марта 2021 г., в то время как уже с 17 января 2021 г. вступила в силу новая редакция постановления Правительств от 17 июля 2015 года № 719 “О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ” (в ред. постановления Правительства от 31 декабря 2020 года № 2458)».

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Участники рынка СХД пожаловались на неправомерность присутствия в реестре российского железа при Минпромторге трех СХД компании Yadro, построенных на процессорах IBM

В упомянутом постановлении было установлено, что с 1 января 2021 г. СХД может считаться российской лишь в том случае, если она использует в качестве центрального процессора чип, произведенный в нашей стране. Таким образом, СХД, базирующиеся на американских процессорах IBM в соответствии с действующей нормативной базой в реестре отечественного «железа» находиться не могут.

Воззвание к чиновникам

На основании изложенных фактов в середине мая 2021 г. «РосСХД» направил официальное письмо в Торгово-промышленную палату (ТПП), а также в антикоррупционный отдел Минпромторга с требованием разобраться в ситуации и рассмотреть ее на состав преступления.

ТПП в списке адресатов консорциума фигурирует по той причине, что Минпромторг свои заключения о соответствии и внесении «железа» в свой реестр выносит на основе актов экспертизы именно этой организации.

Отвечая «РосСХД», ТПП в своем письме от 19 мая 2021 г. (копия имеется в распоряжении CNews) указала на то, что полномочия по формированию и ведению реестра закреплены за Минпромторгом, поэтому вопросы об СХД Yadro следует задавать именно этому министерству.

Что касается этого ведомства, то в ответ на обращение в его антикоррупционный отдел «РосСХД» получил уведомление от 25 мая 2021 г. (копия также имеется в распоряжении редакции) о том, что обращение консорциума было перенаправлено в департамент радиоэлектронной промышленности ведомства «для рассмотрения и принятия решения по его существу». О результатах этого рассмотрения «РосСХД» было обещано проинформировать дополнительно.

На момент публикации данного материала в Минпромторге и ТПП прокомментировать CNews ситуацию не смогли. В случае с Торгово-промышленной палатой остался без ответа вопрос относительно того, когда ТПП была произведена экспертиза проблемной продукции, и как получилось, что она, очевидно, имела положительное заключение.

По данным источника CNews, знакомого с ситуацией, включение СХД Yadro в реестр Минпромторга послужило причиной проведения внутреннего расследования в ТПП. Источник предполагает, что эксперты ТПП могли выдать заключение без даты или с неверной датой. Информацию о расследовании в Палате также не смоги ни подтвердить, ни опровергнуть.

Комментарии Yadro

В компании Yadro по существу ситуацию CNews не прокомментировали. «Наши продукты всегда полностью соответствуют всем требованиям к промышленной продукции, все документы были поданы в сроки, соответствующие регламентам Минпромторга», — сообщили представители компании.

При этом в разговоре с CNews представитель Yadro пригрозила судом за использование формулировки «заведомо не соответствуют критериям российской продукции». «Это заведомо ложная информация, которая наносит вред деловой репутации компании, и в случае ее публикации, мы будем вынуждены обратиться в суд», — указал он.

Несколько фактов о Yadro

Компания Yadro (юрлицо — ООО «КНС групп») была основана в 2014 г. и занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. В сентябре 2020 г., по данным ЕГРЮЛ, он избавился от своей доли в компании. Теперь она почти на 100% принадлежит ООО «Юэсэм телеком», крупнейшая доля в котором (39,2%) числится за Алишером Усмановым.

Компания Yadro является поставщиком платформ хранения данных для ряда ведущих российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. ООО «КНС групп» (Yadro) продемонстрировало выручку в 22,1 млрд руб. с приростом этого показателя на 46% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании составила 1,8 млрд руб.

Денис Воейков

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