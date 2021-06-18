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Минэкономразвития обрушилось с критикой на порядок предустановки отечественного ПО на гаджеты

Минэконразвития недовольно новым проектом постановления Правительства о предустановке российских суперприложений на современную технику. Документ составляло Минцифры. Также против него высказались АКИТ и Федеральная антимонопольная служба.

Минэкономики не понравились супераппы

Минэкономразвития России подвергло жесткой критике проект постановления Правительства по предустановке российских супераппы (приложения, объединяющие в себе несколько функций) на продающиеся в России гаджеты. Его разработало российское Минцифры.

Как пишет «Коммерсант», В отзыве Минэкономразвития сказано, что предустановка отечественных супераппов спровоцирует нарушение конкуренции между российскими разработчиками программного обеспечения.

Подготовленный Минцифры проект постановления Правительства обяжет всех производителей смартфонов, планшетов, компьютеров и смарт-ТВ предустанавливать отдельные российские приложения свои устройства. По информации издания, этот проект подразумевает для этих приложений «более благоприятные условия» в сравнении с другими утилитами.

В своем отзыве о новом проекте постановления Минцифры Минэкономразвития упоминает и прогнозы представителей отечественной ИТ-сферы, касающиеся предустановки супераппов. По их мнению, такой шаг позволит владельцам суперприложений существенно сэкономить на плате производителям умной электроники и попутно нарастить свою аудиторию на 50% всего за три года.

Кто еще против супераппов

Предустанавливать отечественный софт на продаваемые в России гаджеты, компьютеры и смарт-ТВ производители должны с апреля 2021 г. В список обязательной для предустановки программ вошло множество утилит, многие из которых были разработаны все теми же «Яндексом» и Mail.ru. Список составляло российское Правительство.

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Россиянам придется удалять со смартфонов не только обычные российские приложения, но и супераппы

По данным «Коммерсанта», на этот список ранее жаловалась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее представители утверждают, что в списке оказались суперприложения с функцией интернет-магазинов. Они увидели в этом угрозу монополизации этого рынка.

Со слов президента АКИТ Артема Соколова, первоначально обязательная предустановка российского софта продвигалась с целью обеспечить отечественным разработчикам преимущество перед зарубежными. «А сейчас, когда помимо базового задекларированного функционала приложения в него могут быть встроены сервисы заказа еды, такси, товаров, размещения объявлений, все превращается в инструмент борьбы с конкурентами на внутреннем рынке и ведет к неизбежной монополизации», - рассказал изданию Артем Соколов.

Издание пишет, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) тоже отправляла замечания к новому проекту Минцифры. Подробности о том, чем именно ФАС осталась недовольна, в Минцифры раскрывают.

Комментарий Минцифры

Представители Минцифры отреагировали на замечания Минэконом развития. «Мы считаем, что супераппы – преимущество российского рынка мобильных приложений. Россия – одна из немногих стран, где пользователям доступны полезные и удобные отечественные суперприложенния в разных категориях», – сообщили они CNews.

По их мнению, убрать отдельную функциональность супераппов «технологически сложно и концептуально неправильно». «Это снизит их эффективность и удобство», - заявили они CNews.

«При этом мы слышим предложения компаний электронной коммерции и готовы расширить классы предустанавливаемых программ торговыми агрегаторами. Возможное количество таких приложений и конкретные категории как раз сейчас обсуждаем с отраслью», - подытожили представители Минцифры.

У кого в России есть супераппы

Суперприложения есть в активе нескольких крупных российских ИТ-гигантов, в том числе у «Яндекса» и Mail.ru Group. У первого этого сервис «Яндекс Go», тогда как Mail.ru развивает свой суперсервис на базе социальной сети «Вконтакте».

Как сообщал CNews, «Яндекс Go» работает с августа 2020 г. Суперприложение объединило в себе возможности сервисов «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания», которые раньше были отдельными приложениями.

Суперапп Mail.ru на базе «Вконтакте» тоже объединяет в себе ряд сервисов. В одном приложении можно пользоваться платежной системой VK Pay, доставкой еды Delivery Club, такси «Ситимобил» и площадкой для электронной коммерции AliExpress.

Также у Mail.ru есть мобильный почтовый клиент «Почта Mail.ru», включенный в перечень для предустановки. CNews писал, что в конце марта 2021 г. он тоже стал суперприложением.

Свое суперприложение есть и у банка «Тинькофф». Оно существует с декабря 2019 г., и в нем совмещены функции онлайн-банка и потребительских сервисов, включая маркетплейс мини-приложений партнеров банка. Через них эти партнеры могут подключаться к маркетплейсу и встраивать свои товары и услуги для клиентов банка прямо в интерфейс приложения.

Через тернии к обязательной предустановке

Требование к обязательному наличию на гаджетах, продаваемых в России, отечественного ПО, продиктовано законом №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"». Президент России Владимир Путин подписал его в декабре 2019 г.

Положения закона должны были вступить в силу 1 июля 2020 г., однако эту дату многократно переносили. К тому же, на тот момент власти еще не сформировали список программ для предустановки – работа над ним была завершена лишь в январе 2021 г. Отказ устанавливать российский софт на свою технику грозит вендорам крупными штрафами.

Некоторые производители не только согласились ставить российский софт на свои гаджеты, но и запретили пользователям удалять их. Так в марте 2021 г. поступила компания Samsung – с ее смартфонов нельзя было удалить софт «Яндекса». CNews писал, что руководство ИТ-гиганта раскритиковало такую инициативу корейского техногиганта.

Между тем, россияне не желают видеть на своих устройствах предустановленный отечественный софт. Почти треть жителей России готовы удалить его и заменить на бесплатные (и даже платные) иностранные аналоги. Многие россияне, в особенности мужчины в возрасте до 55 лет, выказывают недоверие софту отечественных разработчиков.

Эльяс Касми

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