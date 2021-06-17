Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи

Законопроект о социально значимых интернет-ресурсах прошел третье чтение в Госдуме. Он был подан на рассмотрение в декабре 2020 г. и за это время полностью изменился, вобрав в себя поправки к закону «о суверенном Рунете» и изменения, касающиеся работы операторов связи. Первоначально документ состоял из двух страниц, теперь же разросся до 17.

Четыре в одном

Российская Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о социально значимых интернет-ресурсах. Документ был подан на рассмотрение в декабре 2020 г. в рамках проекта «Доступный интернет». Он был инициирован Президентом России Владимиром Путиным еще в январе 2020 г., то есть на подготовку документа депутатам потребовался почти год.

К третьему чтению в Госдуме законопроект, представляющий собой поправки к закону «О связи», претерпел радикальные изменения. Если первоначально он затрагивал только вопрос бесплатного доступа к социально значимым сайтам, то теперь он регламентирует еще ряд вопросов, к «Доступному интернету» отношения не имеющих.

Фактически законопроект теперь состоит из четырех не связанных между собой частей. Социально значимые ресурсы рассматриваются в первой, тогда как вторая касается «суверенного Рунета». Третья часть затрагивает вопросы запрета подмены номера вызывающего абонента, а четвертая рассматривает вопрос ответственности операторов связи за проверку сведений об абонентах.

Дума приняла законопроект, в который встроили другие не связанные с ним законопроекты

За полгода документ разросся с двух страниц до 17. Впереди его ждет рассмотрение Советом Федерации и Президентом России.

Подмена номера запрещена

Законопроект о социально значимых ресурсах теперь запрещает подмену номера вызывающего абонента в сетях связи при осуществлении голосового вызова. Авторы документа также изменили условия обязательного прекращения оператором связи оказания абоненту услуг связи и передачи трафика в своей сети.

В дополнение к этому документ теперь предусматривает необходимость создания радиочастотной службой специальной системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования. Эта система должна взаимодействовать единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), базой данных перенесенных абонентских номеров, системами операторов связи, а также с другими системами, перечень которых определяет российское Правительство.

В тексте законопроекта есть пункт, гласящий, что требования к данной системе будут определены Правительством. На операторов связи документ возлагает обязанность подключиться к этой системе. Данное требование касается также «собственников или иных владельцев технологических сетей связи, точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу России, сказано в документе.

Отдельно операторы связи будут обязаны направлять в систему и получать из нее сведения в сроки, порядке, составе, формате и случаях, которые будут установлены российским Правительством.

Новые положения о социально значимых ресурсах

Принятый в третьем чтении законопроект преобразился еще ко второму чтению, прошедшему 16 июня 2021 г. К тому моменту авторы внесли в него поправки, уточняющие критерии включения сайтов список социально значимых.

Согласно тексту документа, теперь в этом перечне могут оказаться в первую очередь официальные сайты госорганов, органов местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов. Вместе с ними в список могут вноситься порталы государственных и муниципальных услуг, различные информационные системы и, что примечательно, «программы для электронных вычислительных машин». В перечне могут оказаться и некие «иные сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”», говорится в документе.

Список сайтов для бесплатного доступа будет формироваться специальной правительственной комиссией. Положение о самой комиссии вместе с ее составов и порядком принятия ею решений будет утверждаться Правительством.

Положения о бесплатном доступе к социально значимым сайтам тоже были переформулированы и дополнены новыми пунктами. Помимо прочего, в документе есть пункт, обязывающий операторов связи и интернет-провайдеров предоставить россиянам бесплатный доступ к сайтам и «информационным системам и программам для электронных вычислительных машин» из списка социально-значимых ресурсов «за исключением случаев оказания таких услуг с использованием спутниковых сетей связи».

Напомним, что проект «Доступный интернет» должен был заработать в полную силу еще 1 марта 2020 г. С критикой этого проекта выступили операторы связи, не желавшие нести ежегодные многомиллиардные убытки из-за необходимости пускать людей на некоторые сайты без оплаты.

В марте 2020 г. запуск «Доступного интернета» был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Минфин обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров.

В апреле 2020 г. Минцифры сообщило о запуске эксперимента с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре 2020 г. срок его проведения был продлен до июня 2021 г.

В феврале 2021 г. операторы связи предложили значительно сократить список сайтов, которые они могут посещать бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет». По их мнению, полностью бесплатный доступ следует оставить исключительно к госсайтам.

Поправки к «суверенному Рунету»

Оригинальный закон «О суверенном интернете» был принят в 2019 г. Он обязал интернет-провайдеров ставить за счет государства технические средства предотвращения угроз (ТСПУ), с помощью которых Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика.

Переработанный законопроект о социально значимых сайтах вносит в него целый ряд изменений. В частности, теперь он определяет обязанности собственников и иных владельцев трансграничных линий связи (ТЛС), а также разрешает владеть ТЛС только российским юридическим лицам.

Законопроект, в числе прочего, предполагает, что ТСПУ должны будут устанавливаться только на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем 10 Гбит/с. Подробнее обо всех изменениях, касающихся «суверенного Рунета» и прописанных в законопроекте о социально значимых сайтах, читайте в материале CNews.