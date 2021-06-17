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Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей

Госдума приняла так называемый закон «О приземлении интернет-ресурсов», обязывающий сайты с числом российских пользователей более 500 тыс. в сутки открывать в России представительства. За неисполнение закона могут быть наложены самые разные меры, включая исключение ресурса из поисковой выдачи, запрет размещения на нем рекламы и перевода в его пользу денежных средств.

Закон об иностранных интернет-компаниях

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Документ был разработан рядом депутатов, включая председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Неофициально закон получил название «О приземлении интернет-ресурсов».

Законопроект устанавливает правовые основы деятельности иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих деятельность в сети интернет на территории России. Указанные лица обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, предусмотренные законодательством России.

Кто подпадет под действие нового закона

Целью закона является установление равных условий деятельности на территории России российских и иностранных лиц. Под регулирование законопроекта подпадают иностранные лиц, владеющие сайтами в сети интернет или информационными системами или программами для ЭВМ, чья посещаемость с территории России составляет более 500 тыс. в сутки.

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Госдума приняла закон «О приземлении интернет-ресурсов», обязывающий сайты с ежедневной аудиторией более 500 тыс. человек под страхом наказания открывать представительства в России

Также должно выполняться одно из следующих условий: на данном ресурсе информация распространяется на русском языке или языках республик или народов России; на данном ресурсе размещается реклама, направленная на привлечение внимание жителей России; соответствующее иностранное лицо осуществляет обработку сведений о пользователей на территории России; иностранное лицо получает денежные средства от российских физических или юридических лиц.

Иностранным лицом, осуществляющим деятельность в интернете на территории России, также признаются: провайдеры хостинга и иные лица, размещающие ресурсы, пользователи которых находятся на территории России; лица, обеспечивающие функционирование информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены для организации распространения в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей из России, посредством принадлежащих третьим лицам информационным ресурсам (оператор рекламной системы); лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для ЭВМ, которые предназначены для приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений сети интернет на территории России (организатор распространения информации в сети интернет, ОРИ).

Требования к иностранным интернет-компаниям

Роскомнадзор должен будет определить провайдеров хостинга, обеспечивающих размещение информационных ресурсов в сети интернет, пользователи которых находятся на территории России, операторов рекламных систем и ОРИ, на которых распространяются положения данного закона. Иностранные лица, осуществляющие деятельность в сети интернет на территории России, обязаны: разместить на своем сайте электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций (требования к этой форме определит Роскомнадзор); зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с органами государственной власти; создать филиал или открыть представительство или учредить российское юридическое лицо и обеспечить их функционирование на территории России.

Документы и иные юридически значимые сообщения считаются полученными иностранным лицом при их поступлении в личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Иностранное лицо, осуществляющее деятельность на территории России в сети интернет, обязано разместить в личном кабинете сведения о созданном на территории России филиале или представительстве. Порядок ведения личного кабинета установит Правительство.

Филиалы и представительства иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России, обеспечивают: представление интересов соответствующего иностранного лица, прием и рассмотрение обращений российских граждан, исполнение решений судов и органов госвласти, принятие мер по ограничению доступа к запрещенной на территории России информации.

Роскомнадзор будет вести перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России. Иностранное лицо, в течение суток с момента регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, обязано направить в данный орган заявление о включении сведений о нем в соответствующий перечень. Роскомнадзор должен будет организовать мониторинг информационных ресурсов, утверждать методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сути, а также запрашивать у иностранных лиц необходимую информацию. Данная информация должна будет предоставляться в течение пяти дней с момента запроса

Обнаружив информационный ресурс, подпадающий под действие данного законопроекта, Роскомнадзор определяет его провайдера хостинга и направляет ему уведомление о необходимости предоставления данных, требуемых для идентификации владельца ресурса. Ответ должен быть дан в течение трех рабочих дней.

Также Роскомнадзор включает в перечень иностранных лиц, ведущих деятельность на территории России в интернете, хостинг-провайдеров, обеспечивающих размещение ресурсов, пользователи которых находятся на территории России, операторов рекламных систем и ОРИ, на которых распространяются требования законопроекта . Указанные лица должны будут выполнять требования Роскомнадзора. Исключения из перечня сведений об этих лицах осуществляются на основании методики, утверждаемой Правительством. Также Правительство утвердит порядок идентификации указанных лиц и их взаимодействия с Роскомнадзором.

Роскомнадзор будет мониторить исполнение иностранными лицами, осуществляющими свою деятельность в интернете на территории России, требований закона. Со своей стороны, иностранные лица должны будут установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для определения количества пользователей ресурсов. Если посещаемость иностранного ресурса в течение трех месяцев составляет менее 500 тыс ежедневно, то по заявлению его владельца Роскомнадзор исключает ресурса из соответствующего перечня. В случае, если посещаемость ниже требуемой в течении шести месяцев, Роскомнадзор сам исключает его из перечня.

Наказания для иностранных интернет-компаний

За неисполнение иностранным лицом, ведущим свою деятельность в интернете на территории России, требований российского законодательства, в отношении него могут применяться восемь различных мер наказаний: информирование пользователей ресурса о несоблюдении его владельцем требований закона; запрет на распространение рекламы данного лица на территории России; запрет на распространение рекламы на данном ресурсе; ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических лиц; запрет на поисковую выдачу; запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных; частичное ограничение доступа к ресурсу; полное ограничение доступа к ресурсу.

В случае неисполнения иностранным лицом, ведущим деятельность в интернете на территории России, требований об открытии в России представительства и создании личного кабинета на сайте Роскомнадзор, Роскомнадзор может применить к нему первые из четырех вышеперечисленных мер наказаний. Если в течение 30 дней после такого решения нарушения не будет исправлено, Роскомнадзор сможет применить любую из указанных выше мер.

В случае невыполнения требований о блокировке доступа к запрещенной информации Роскомнадзор может применить любые из первых шести вышеназванных мер наказаний. За невыполнение требований по хранению персональных данных россиян на территории России, нарушений требований закона о запрете цензуры общественно важных для россиян материалов, непредоставление в Роскомнадзор информации о размещаемой рекламе (соответствующий законопроект параллельно был одобрен Госдумой) а также за нарушения иных законов Роскомнадзор может применять любую из упомянутых мер наказаний.

Роскомнадзор в течение трех дней с момента принятия такого решения размещает его в соответствующем перечне иностранных лиц и личном кабинете данного лица. В случае прекращения нарушений Роскомнадзор принимает решение о прекращении наказания.

Наказание об информировании пользователей иностранного ресурса о невыполнении им требований российского законодательства исполняется операторами поисковых систем, размещающих рекламу, направленную на жителей России, по решению Роскомнадзора. Оно должно быть исполнено в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора. Требования к содержимому соответствующей информации установит Роскомнадзор.

В случае принятия Роскомнадзором решения о запрете рекламы иностранного ресурса соответствующее иностранное лиц и иные рекламораспространители должны прекратить распространение данной рекламы, направленной на привлечение внимания жителей России, любым способом. В случае принятия Роскомнадзором решения о запрете размещения рекламы на иностранном ресурсы иные рекламодатели не вправе будут размещать на нем рекламу, направленную на привлечение внимания российских потребителей. В том числе органам госвласти и госорганизациям будет запрещено размещать рекламу на таком ресурсу.

В случае принятия Роскомнадзором решения о запрете сбора иностранным лицом персональных данных россиян соответствующее лицо будет не вправе осуществлять сбор персональных данных граждан России, а органы госвласти, российские физические и юридические лица будут не вправе передавать ему персональные данные граждан.

Запрет на перевод денежных средств

В случае принятия Роскомнадзором решения о запрете денежных переводов в пользу иностранного лица иностранные поставщики платежных услуг будут не вправе оказывать услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных денежных средств платежа в пользу соответствующих иностранных лиц.

В случае не исполнения иностранным поставщиком платежных услуг требований Роскомнадзор ведомство включает его в перечень организаций, осуществляющих переводы лицам, в пользу которых запрещены денежные переводы. Порядок формирование такого перечня установит Правительство по согласованию с Центробанком. Кредитные организации, платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи будут считаться уведомленными о включении информации в данной перечень в течение пяти рабочих дней после соответствующей публикации на сайте Роскомнадзора.

Кредитные организации не смогут проводить операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, включая использование платежных карта, прямо либо через иностранного поставщика платежных услуг в пользу иностранного лица, включенного в соответствующий «запретный» перечень Роскомнадзора. Также нельзя будет осуществлять переводы в пользу иностранных поставщиков платежных услуг, включенных Роскомнадзор в «запретный» перечень. Платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи не смогут осуществлять прием платежей в пользу «запрещенных» иностранных лиц и иностранных поставщиков платежных услуг.

Роскомнадзор в порядке, установленном Правительством, сможет через уполномоченных лиц осуществлять сделки по проверки фактов трансграничных платежей в адрес «запрещенных» иностранных лиц, направлять информацию об этом в Центробанк, запрашивать у кредитных организаций, платежных агентов и операторов связи информацию о таких сделках. Ответы должны приходить в течение пяти рабочих дней.

Решение Роскомнадзора о запрете поисковой выдачи в отношении иностранного ресурса должно исполнять операторами поисковых систем, размещающих рекламу, ориентированную на жителей России, в течение суток с момента получения соответствующего решения. Решения Роскомнадзора об ограничении доступа к информационному ресурсу исполняются сами ведомством с помощью оборудования, установленного в рамках так называемого закона «О суверенном интернете».

Предполагается, что новый закон вступит в силу с момента его опубликования. Требование об открытии иностранными компаниями, осуществляющими на территории России деятельность в сети интернет, вступит в силу с 1 января 2022 г. требование о передачи такими компаниями в Роскомнадзор информации о размещенной рекламы вступит в силу с 1 сентября 2022 г.

Для чего нужен новый закон

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие вызвано тем, что значительную часть российского интернет-рынка заняли зарубежные компании. Так, Google предпочитаю 56% российских пользователей, Facebook – 16%, Twitter – 14%, а ежемесячная аудитория принадлежащего Google видеохостинга Youtube составляет более 44 млн пользователей. При этом действующее в России законодательство не обязывает иностранные интернет-компании открывать в России свои представительства.

Например, своих представительств в России не имеют Facebook и Twitter, а представительства Apple и Google не являются официальными представительствами материных компаний. Иностранные интернет-компании, формально не осуществляя деятельность на территории России, де-факто предоставляют россиянам свои услуги, в том числе платные и с условием просмотра ориентированной на россиян рекламы, а также обрабатывают их персональные данные.

В то же время требования российского законодательства иностранными интернет-компаниями не соблюдаются или соблюдается не в полной мере, констатируют авторы законопроекта. В большинстве случае требования российских госрганов рассматриваются зарубежными компаниям как выход за пределы юрисдикции России, а судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску. Законопроект предлагает создать механизм взаимодействия с зарубежными интернет-компнаиями на территории России, обеспечив для этого необходимую нормативную правовую базу.

Ранее Александр Хинштейн называл 20 иностранных интернет-компаний, которые подпадут под действие нового закона: это социальные сети Facebook, Twitter, TikTok и Instagram, мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, CloudFlare и GoDaddy, видео-хсотинги и стриминговые сервисы YouTube и Twitch.tv, поисковики Google и Bing, торговые площадки AliExpress, IKEA и Iherb, а также Wikipedia.

Игорь Королев

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