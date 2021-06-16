В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами

Правительство России хочет создать новую ГИС, которая объединит в себе камеры наблюдения по всей стране. Предполагаемый объем затрат – 250 млрд руб. в течение пяти лет. Строительством новой системы может заняться компания «Национальные технологии», подконтрольная «Ростеху» и «Ростелекому».

Система наблюдения в масштабе страны

Российские власти намерены создать государственную информационную систему (ГИС) «Национальная платформа видеонаблюдения». Как пишет «Коммерсант», инициатива принадлежит Правительству России. В Минпромторге заявили изданию, что инициатива «идет от отрасли», не уточнив, от кого конкретно.

По информации издания, новая ГИС объединит в себе камеры наблюдения по всей России. Она «объединит в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в городах страны».

Как отметил неназванный источник «Коммерсанта», разработка ИС и установка новых камер обойдется в 250 млрд руб. за пять лет. Подрядчик пока не выбран, но один из кандидатов – компания «Национальные технологии». (ООО «НТ»).

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Пока неизвестно, будет ли выбор подрядчика осуществлен на конкурсной основе. Что касается «фаворита», то ООО «НТ» было зарегистрировано в Москве в октябре 2017 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. (по данным ЕГРЮЛ). 49% компании принадлежит «Ростелекому» через «дочку» ООО «Центр хранения данных», оставшиеся 51% удерживает госкорпорация «Ростех» через концерн «Автоматика. Гендиректор ООО «НТ» - Константин Юнов.

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На специалистов «Ростеха», пишет «Коммерсант» ляжет задача по разработке аппаратной части комплекса. «Ростелеком», со своей стороны, займется софтверной его составляющей. На запрос CNews о причастности этих компаний к разработке новой ГИС представители «Ростеха» и «Национальных технологий» на момент публикации материала ответить не смогли, а представители «Ростелекома» от комментариев отказались.

Связь с «Безопасным городом»

Как сообщила «Коммерсанту» генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк, идея по созданию «Национальной платформы видеонаблюдения» ранее проходила обсуждение. О ней говорилось 13 мая 2021 г. на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город». В эту комиссию входят представители МЧС, Минпромторга, МВД и ФСБ России.

Со слов Якимюк, «Безопасный город» после разработки новой ГИС работать не перестанет. Она станет его составной частью.

Примечательно, что раньше проект по внедрению такой системы оценивался 97 млрд руб., а в качестве источника финансов назывался ВЭБ.РФ. По данным «Коммерсанта», он «в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для АПК».

Техническая реализация

По словам одного из источников издания. Система «Национальная платформа видеонаблюдения» будет работать по схеме, схожей с той, которая в настоящее время действует в Москве. Единственное, в ней не будет использоваться алгоритм отправки в ЦОДы видео с камер наблюдения методом непрерывного потока. «Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями»,- отметил он.

Вместо этого в системе будут использоваться камеры, которые смогут самостоятельно фиксировать и распознавать преступления и другие инциденты, после чего направлять видеопоток в ЦОД.

Нужные решения на рынке есть

Камеры, походящие для использования в новой ГИС, уже существуют. Со слов замдиректора по инновационным рынкам «Рексофта» Игоря Кравченко, в ряде моделей камер видеонаблюдения есть функции распознавания автомобильных номеров и лиц людей. «Камеры со встроенной аналитикой и возможностью записи уже активно используются в ритейле и промышленности», - рассказал изданию эксперт направления инженерных систем департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг» Павел Лобановский.

Как в Москве

Столичная система слежки за россиянами, о которой упоминал источник издания, строится с 2011 г. В 2015 г. к ней подключили поток данных о гражданых, закупаемый у операторов связи.

В середине января 2020 г. власти Москвы инициировали тендер стоимостью свыше 1,9 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц. В список необходимого для нее «железа» вошли более 450 блейд-серверов и 192 накопителя суммарным объемом 1,5 петабайта.

В конце марта 2021 г. вся Россия по решению Президента России Владимира Путина ушла на самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса. Тогда же столичные власти начали подготовку к запуску системы идентификации личности для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она может распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды, и ее связали с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.

1 апреля 2020 г. Минцифры создало систему отслеживания перемещений россиян, контактирующих с больными коронавирусом, а также тех, кто сам им болен или находится на самоизоляции после возвращения из-за границы. На ее разработку у Министерства было всего несколько дней – премьер-министр России Михаил Мишустин дал свое поручение 23 марта 2020 г. и назначил крайний срок его выполнения на 27 марта 2020 г.

В конце ноября 2020 г. мэрия Москвы начала подготовку к внедрению системы сбора информации о перемещениях москвичей, об их задолженностях и штрафах, транспортных и социальных картах и др. Департамент информационных технологий Москвы объявил тендер на разработку этой системы с начальной ценой контракта 280 млн руб.