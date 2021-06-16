CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Рынок систем хранения данных

  • Каким был 2020 г. для мирового рынка СХД?
  • Как развивался российский рынок СХД в 2020 г.?
  • Как на развитии рынка СХД сказывается пандемия?
  • Кто формирует спрос на СХД в мире и в России?
  • Каковы прогнозы развития рынка СХД на 2021 г.?

Ключевые технологии

  • Средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей как стимулы для развития рынка СХД;
  • Почему традиционные жесткие диски сохраняют популярность;
  • Преимущества твердотельных накопителей;
  • Перспективы облачных файл-сервисов;
  • Какие данные удобнее разместить в облачных хранилищах;
  • Новые технологии: диски большой емкости, системы all-flash, решения на постоянной памяти;
  • Какие технологии записи существуют на рынке.

Драйверы развития

  • Какими характеристиками должна обладать идеальная СХД?
  • Как автоматизировать хранение с использованием искусственного интеллекта?
  • Программно-определяемые СХД и гиперконвергентные системы?
  • Защита данных выходит на первый план?

К выступлению приглашены:

Алексей Карапузов, заместитель директора Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Министерство цифрового развития;
Светлана Бова, управляющий директор, вице-президент Департамента трансформации, банк ВТБ;
Евгений Абакумов, директор по ИТ, госкорпорация «Росатом»;
Иван Черницын, руководитель Центра аналитических решений Дирекции региональных продаж, «Газпром нефть»;
Игорь Бардинцев, директор по управлению данными, «Билайн»;
Кирилл Иванов, директор Data офиса, «М.Видео-Эльдорадо»;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Александр Мольский, ИТ-директор, «Ренессанс Жизнь»;
Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс Банк»;
Никита Матвеев, директор по управлению данными, группа компаний «S7»;
Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;
Андрей Фаерштейн, ИТ-директор, «Русал»;
Данила Наумов, директор по данным компании, «Утконос Онлайн»;
Николай Галкин, директор службы ИТ, Itella;
Валерий Дьяченко, директор Управления ИТ, «Мечел»;
Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;
Сергей Гоппов, начальник управления развития архитектуры, банк «Хоум Кредит»;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Представитель компании OZON;
Представитель компании «Мегафон»;
Представитель компании «Дом.РФ»;
Представитель компании «Черкизово».

Владислав Мещеряков

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса

Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами

Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде

Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru»

Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие саундбары для телевизора: выбор ZOOM

Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу?

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе
Показать еще
CNEWS TV
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Загрузка Windows 11
Windows 11 в работе