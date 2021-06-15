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Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

Первые чат-боты появились около 5 лет назад и стали быстро набирать популярность среди ИТ-компаний, в банках и страховых компаниях. Сегодня их использование стало массовым: с помощью чат-бота можно заказать такси, купить билеты в театр или кино, забронировать столик в ресторане или совершить покупку.

Чат-бот предназначен, в первую очередь, для автоматизации общения с клиентами. Простые чат-боты способны отвечать на простейшие вопросы в соответствии с заранее прописанным сценарием. Более совершенные боты распознают человеческую речь и обучаются в процессе общения. Основные достоинства ботов — способность без устали работать в режиме 24 часа семь дней в неделю, не совершать ошибок и выполнять рутинные операции, высвобождая человеческие ресурсы для более интересных и полезных дел.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок чат-ботов

  • Как развивался мировой рынок чат-ботов в 2020 г.
  • Влияние пандемии на российский рынок чат-ботов в 2020 г.
  • Какие задачи решают чат-боты?
  • Как оценить эффективность использования чат-бота?

Основные возможности

  • Как чат-бот помогает организовать поддержку клиентов.
  • Покупки и заказ услуг с помощью чат-ботов.
  • Чат-боты как инструмент маркетинга.
  • Чат-боты для организации работы офиса.
  • Как оптимизировать работу HR с помощью чат-бота.
  • Искусственный интеллект и машинное обучение в работе чат-ботов.

Сферы применения

  • Самые интересные примеры использования чат-ботов.
  • Где лучше разместить чат-бота.
  • Чат-бот своими руками или решение от вендора: что выбрать?

С докладами выступят:

Игорь Хлебников, начальник Управления цифровых технологий, «Трубная металлургическая компания»;
Иван Киселев, управление по цифровым продуктам и интернет-маркетингу, DPD в России;
Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Дмитрий Литвинов, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, «Московский кредитный банк»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Юрий Пчелин, руководитель ИТ, X5 Retail Group;
Игорь Соловьев, директор по цифровой трансформации, фонд «Сколково»;
Полина Логинова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов;
Наталья Балыбердина, менеджер по развитию, Альфа-Банк;
Аркадий Сандлер, эксперт в области разработки искусственного интеллекта;
представитель «Страхового дома ВСК»;
представитель компании «Диасофт».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

Владислав Мещеряков

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