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Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами

Правительство хочет подключить Минцифры к развитию системы МЭДО в рамках проекта «Цифровое госуправление». За организацию и безопасность системы отвечает ФСО. Как пояснили в Минцифры, министерство будет осуществлять в МЭДО внедрение новых технологических решений.

Минцифры будет развивать МЭДО

Развитием межведомственного электронного документооборота (МЭДО) займется Минцифры. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на тематическом портале regulation.gov. Согласно положению о системе МЭДО, ее ведением занимается Федеральная служба охраны (ФСО). В ее обязанности входит организационное и методическое обеспечение МЭДО, ведение адресных справочников системы, создание и эксплуатация технико-технологической инфраструктуры, а также обеспечение информационной безопасности системы. Как пояснил CNewsисточник, знакомый с особенностями работы МЭДО, за ФСО останутся прежние полномочия, при этом Минцифры будет отвечать за внедрение новых технологических решений в систему.

Согласно пояснительной записке к проекту, результатами изменений должны стать положения, описанные в целях национальной программы «Цифровая экономика». Среди них — создание основ устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

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Минцифры будет развивать межведомственный электронный документооборот, которым заведует ФСО

МЭДО обеспечивает взаимодействие систем электронного документооборота Администрации Президента, Аппарата Правительства, министерств (Минфин, Минкультуры, Минпромторг и т. д.), надзорных органов (МВД, МЧС, Минздрав и т. д.) и других госструктур. Положение о МЭДО было утверждено в сентябре 2009 г. В МЭДО реализован и полностью поддерживается механизм передачи официальной документации, а также ведение электронной переписки между госоргнами, содержащей как общедоступную информацию, так и данные, которые могут относиться к сведениям, составляющим служебную тайну. В частности, с помощью МЭДО должна осуществляться передача обращений граждан, поступающих в приемную Президента, если их рассмотрение требует участия региональных органов исполнительной власти.

За что будет отвечать Минцифры

«Для реализации новых требований Правительства к госуправлению, необходимо функциональное развитие МЭДО: внедрение новых архитектурных, программно-технических решений, ввод новых цифровых форматов документооборота, внедрение инструментов активной аналитики, элементов ИИ, т. п.», — рассказали CNews представители Минцифры. Полномочия на реализацию этих задач отдаются Минцифры как профильному регулятору и министерству, ответственному за федеральный проект «Цифровое госуправление» национальной программы «Цифровая экономика», отметили в ведомстве.

Согласно проекту «Цифровое госуправление», к 2024 г. планируется достигнуть 90-процентных показателей автоматизации электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений.

Необходимость принятия изменений обусловлена как развитием технической стороны межведомственного электронного документооборота, так и ростом числа участников, имеющих желание и техническую возможность подключиться к системе, сказано в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

Некоторые подробности о МЭДО

Сегодня МЭДО пользуются государственные, муниципальные и частные организации, их число непрерывно растет. Для того, чтобы стать участником МЭДО, организации или ведомству необходимо обратиться к организатору системы — ФСО, чтобы получить адрес и идентификатор МЭДО.

Затем требуется обеспечить техническую инфраструктуру для подключения используемой в организации СЭД к МЭДО, а также реализовать должный уровень сопряжения этих систем — иметь современный и качественный «адаптер» в виде технического решения. Для этого нужно получить у ФСО актуальную информацию о едином формате обмена и требования к реализации взаимодействия участников МЭДО, а затем обратиться к поставщику или разработчику используемой СЭД для выполнения им работ по созданию данного сопряжения (разработке адаптера), предоставив полученную у ФСО информацию.

Кристина Холупова

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