На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать

Столичная система дистанционного голосования через интернет обзавелась опцией отложенного решения: проголосовав один раз, можно передумать и проголосовать заново; проголосовав по принуждению и под присмотром начальника, можно позже дома отдать свой голос в соответствии с собственными убеждениями.

Защита от принуждения на выборах

На выборах в Москве 19 сентября 2021 г. в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) впервые в «боевом» режиме будет задействован сервис так называемого отложенного решения. С его помощью каждый избиратель сможет голосовать сам за себя многократно, меняя характер ответов, а по окончании срока выборов легитимным станет считаться самый последний вариант волеизъявления гражданина. Об этом в рамках прошедшего 10 июня 2021 г. в Москве «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) Владислав Шишмарев.

По его словам данный сервис призван решить сразу две задачи. «С учетом полученного опыта на предыдущих голосованиях мы поняли, что у части людей могут возникать технические проблемы: с доступом в интернет, с задержкой связи или с чем-то еще. А бюллетень можно получить только один раз, — отмечает он. — Вот эта система позволяет получать бюллетень неограниченное число раз для конкретно взятого человека».

Данный сервис также призван минимизировать последствия от голосования по принуждению, риск которого, по мнению Шишмарева, присутствует практически на всех выборах. «Человек может при работодателе, как это часто бывает, проголосовать так, как тому нужно, а потом дома или где ему удобно получить бюллетень еще раз и выразить свое желание, как он сам хочет», — говорит он.

Владислав Шишмарев: Наша основная цель сделать дистанционное электронное голосование для пользователя таким же простым, как электронный платеж

Впервые этот сервис был опробован в ходе тестового онлайн-голосования в Москве среди добровольцев 14 мая 2021 г. По данным, общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в этом тесте приняли участие порядка 27 тыс. москвичей, из которых около 10 тыс. (более трети) воспользовались опцией многократного голосования, в то время как заранее она не рекламировалась. Из этого штаб делает закономерный выбор, что новый сервис будет весьма востребован на реальных выборах.

Напомним, что в сентябре в столице в рамках единого общероссийского дня голосования граждане станут избирать депутатов Госдумы, а также осуществлять довыборы в Московскую городскую думу в связи с наличием вакантных мандатов. Кроме того, в этот же день будут избираться депутаты городских муниципальных округов.

Витрина заявлений для ДЭГ

Как рассказал Шишмарев, еще одним новшеством системы дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах станет так называемая витрина поданных заявлений. На сайте столичной мэрии в ходе предварительной записи на онлайн-выборы будут выложены сведения обо все заявках с указанием их действующего статуса: принято, отозвано, отклонено и т. д. С точки зрения чиновника, это в том числе поможет избавить организаторов выборов от обвинений в накрутках, использовании ботов и пр.

«CNews FORUM кейсы» стал первым масштабным мероприятием CNews, проведенным после снятия карантинных ограничений

«Наша основная цель — сделать дистанционное электронное голосование таким же простым, как электронный платеж для пользователя, — указывает Шишмарев. — У нас уже более 350 услуг на портале mos.ru, которыми люди пользуются в каждодневном режиме, например передача показателей счетчиков. Электронное голосование должно стать одним из таких сервисов, которые мы предоставляем жителям Москвы».

Особенности московский системы онлайн-голосования

Напомним, московская система онлайн-голосования основана на технологии блокчейн и впервые была использована в 2019 г. в ходе выборов в Московскую городскую думу. По данным ДИТ, система была реализована силами сотрудников департамента с применением блокчейн-платформы Ethereum, на нодах Parity.

Описывая работу системы сегодня Шишмарев выделил еще несколько ее технологических особенностей. Одна из них — шифрование выбора избирателя на устройстве пользователя, основанное на случайной уникальной комбинации поведенческих характеристик человека в момент работы (биоинтерфейс). Другая особенность — система гарантированной загрузки и доставки бюллетеня на устройство пользователя как страховка от обрывов связи, выключения девайса и пр.

Еще одна особенность — система защиты т внешнего или внутреннего нарушителя, включая защиту от компрометации телефона, кабинета пользователя, в том числе в даркнете.

Также в ДЭГ реализована система визуализации — любому пользователю доступна статистика хода голосования и результаты мониторинга блокчейн-сети: «каждый может стать наблюдателем». Наконец, в системе имеется анонимайзер, который даже теоретически делает невозможным сопоставить голос и голосующего.

В этой связи стоит отметить, что, как писал CNews 13 мая 2021 г., в ближайшие месяцы в развитии ДЭГ примет участие «Лаборатория Касперского», которой достался подряд ДИТ на соответствующие работы стоимостью чуть менее 270 млн руб.

Как прошел CNews FORUM кейсы

Прошедший в 10 июня 2021 г. «CNews FORUM кейсы: опыт ИТ-лидеров» стал первым масштабным мероприятием CNews, проведенным после снятия карантинных ограничений в обычном режиме — преимущественно «вживую», а не в оналайне.

Независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала свыше 500 участников, которые заслушали более 60 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули порядка 20 ИТ-компаний. После проведения пленарной части мероприятия работа форума продолжилась в специализированных секциях: «ИТ в госсекторе», «Цифровая трансформация», «ИТ в финсекторе» и «ИТ в торговле».

На форуме выступили директор департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцыфры Александр Понькин, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, член правления, замгендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России» Владимир Савкин и многие другие.