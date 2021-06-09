Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо»

Новые полномочия Минцифры

Правительство России намерено передать Минцифры функции стимулирования спроса на отечественную гражданскую радиоэлектронику и аппаратно-программные комплексы (АПК). Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru – вместе с проектом постановления об утверждении этих изменений от имени премьер-министра Михаила Мишустина.

О том, что в Минцифры появилась должность замминистра по микроэлектронике, CNews рассказал 16 апреля 2021 г. Ее занял Андрей Заренин из Аппарата Правительства, ранее работавший в министерстве в 2015-2017 гг. Он подтвердил «Коммерсанту» факт реализации инициативы по поручению премьер-министра и отметил, что условия допуска поставщиков к госзакупкам, предусмотренные документом, находятся «на стадии разработки» и будут доработаны с участием Минпромторга и заинтересованных органов.



После реорганизации в ведении Минпромторга останется разработка и производство в сфере радиоэлектронной промышленности, в то время как доработка отечественной продукции будет производиться совместно с Минцифры. Кроме того, согласно проекту постановления, к Минцифры перейдут полномочия по разработке критериев признания микроэлектроники отечественной.

Впервые о планах Правительства по передаче части полномочий по развитию российской микроэлектронной промышленности из ведения Минпромторга в Минцифры CNews рассказал 3 марта 2021 г. Речь шла о формировании нового департамента микроэлектроники под руководством Александра Понькина, который в 2015-2018 гг. уже возглавлял другие подразделения Минкомсвязи.



Стимулирование спроса и импортозамещение

Согласно тексту проекта постановления, новые полномочия Минцифры будут включать господдержку производителей и потребителей «железа», организацию сбора, систематизации, анализа и прогнозирования спроса, меры учета «и гармонизации спроса и потребления».

Минцифры займется стимулированием спроса на отечественную радиоэлектронику

Министерство будет обеспечивать «стимулирование и координацию использования преимущественно отечественных технологий и продукции» при оказании господдержки разработке, внедрению и использованию ИТ-решений. Минцифры получает право заключать специальные инвестиционные госконтракты в этой сфере и контролировать их исполнение.

Ведомство также будет вести перечень разработчиков, производителей и заказчиков отечественной радиоэлектроники, АПК и ПО, имеющих право на получение госсубсидий или налоговых льгот, а также определять критерии отнесения организаций к этому перечню.

В список мер повышения конкурентоспособности отечественной радиоэлектроники и ПО, согласно документу, включена разработка и реализация госпрограмм и федеральных целевых программ в этой сфере. Минцифры также будет согласовывать планы-графики закупок госорганов и определять критерии допуска к госзакупкам радиоэлектроники, АПК и ПО иностранного происхождения.

Формирование востребованного спроса

Еще в августе 2020 г. CNews сообщил о консолидированном обращении российских производителей ПО и электроники в Правительство России с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих отраслей.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует в Правительстве развитие цифровой экономики, утвердил дорожную карту формирования и развития спроса на российскую электронику и микроэлектронику.

Комментируя утверждение плана, Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация утвержденного плана преследует цель создания на территории России необходимых мер поддержки для развития спроса на отечественную микроэлектронную и электронную продукцию. В рамках дорожной карты будут формироваться приоритетные направления развития этого рынка. «В частности, определяться сквозные проекты и отбираться якорные заказчики – крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми Правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику», – добавил он.

В марте 2021 г. также стало известно о передаче Дмитрию Чернышенко полномочий по формированию долгосрочного спроса на продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности. Все остальные вопросы в сфере развития российской радиоэлектроники по-прежнему остались в ведении вице-премьера Юрия Борисова.

Меры поддержки российского рынка электроники

Государство планирует оказывать рынку отечественной электронной и микроэлектронной продукции финансовую поддержку. Так, в сентябре 2020 г. CNews писал о планах властей по инвестированию в российскую электронику 350 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Примерно столько же Минпромторг рассчитывает привлечь в форме рыночных инвестиций.

Распространению отечественной электроники власти намерены способствовать с помощью льготных кредитов для российских компаний на ее приобретение. По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, российский бизнес может рассчитывать на такие кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб., при этом выдаваться они будут на внедрение не только отечественного «железа», но и ПО российской разработки.

В первых числах января 2021 г. Правительство России распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли. Все участники реестра могут рассчитывать на налоговые преференции, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, в том числе, на бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%.

В середине марта 2021 г. CNews рассказал о так называемом втором пакете мер господдержки российской ИТ-индустрии, в который вошло 64 предложения – в том числе, затрагивающие сферу отечественной микроэлектронной промышленности.