Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона»

Принадлежащие государству 8% акций завода «Микрон» будут проданы с аукциона. Оценочная стоимость пакета составляет 500 млн руб.

8% акций «Микрона» будут проданы на аукционе

Правительство распорядилось выставить на продажу пакеты акций 63 предприятий, включая 8% акций зеленоградского микроэлектронного завода «Микрон». Документ об этом опубликован на Официальном портале правовой информации. Продажу осуществит Российский аукционный дом.

Основной акционер «Микрона» - группа компаний «Элемент», владеющая 87% акций предприятия. ГГК «Элемент» является совместным предприятием АФК «Система» и госкорпорации «Ростех». Еще 25% акций «Микрона» владеет подконтрольное государству «Роснано».

Правительство поручило выбрать оценщика для определения стоимости продаваемых пакетов акций. Исходя из допэмиссии акций «Микрон», состоявшейся в 2020 г., рыночная стоимость компании составляет 6,3 млрд руб., а стоимость выставляемого на продажу госпакета акций 500 млн руб.

Финансовые показатели «Микрона»

«Микрон» — крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектронной продукции. Продукция предприятия «Микрон» составляет около 70% от всего экспорта электроники из России. В каталог продукции входят микросхемы, дискретные полупроводниковые устройства, интернет вещей, микроконтроллеры и т.д.

Принадлежащие государству 8% акций завода «Микрон» будут проданы с аукциона

По итогам 2019 г. выручка компании составила 7,95 млрд руб., а в 2020 г. она выросла до 15,61 млрд руб. Операционная прибыль в 2020 г. составила 1,2 млрд руб., прибыль до налогообложения – 25 млн руб., чистый убыток – 470 млн руб.

Мнение аналитика

Как рассказали CNews в пресс-службе «Микрона», государству принадлежит 8% акций предприятия, которые выставлялись на продажу с 2013 г. Росимущество находится в поиске эффективных инвесторов для ряда активов, в том числе и «Микрона».

«Мы, как ответственный менеджмент готовы работать с любым акционером. Данный пакет акций дает возможность участвовать в принятии стратегических решений и является одним из факторов развития предприятия», — сообщили CNews представители компании. Представители ГК «Элемент» не стали комментировать возможность покупки госдоли в «Мирокне.»

«Долг «Микрона» значительно выше его прибыли и не покрывается финансовыми вложениями, - отмечает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин. - Соотношение чистого долга к операционной прибыли до вычета расходов по процентным платежам, налогам и амортизации (EBITDA) в среднем за 2019 – 2020 гг., составляет крайне высокие 20 и 40 раз. Поэтому для оценки предприятия необходимо соблюдать дополнительное условие, а именно реструктуризацию долговой нагрузки и оптимизацию расходов для преодоления текущей «закредитованности».