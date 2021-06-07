В России не удалось найти министра для областного Минцифры

Свердловская область не нашла «цифрового министра»

Власти Свердловской области не смогли определиться с кандидатурой главы регионального министерства цифрового развития и связи. Среди более чем двух десятков участников открытого конкурса найти оптимальную кандидатуру не удалось. Поиски претендентов продолжатся, однако подход к отбору кандидатов изменится на «более прицельный», пишет ИА «Европейско-азиатские новости» (ЕАН) со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

По оценке Олега Чемезова, заместителя губернатора Свердловской области, возглавлявшего конкурсную комиссию, кандидаты на пост в региональном правительстве продемонстрировали недостаточный уровень знаний и компетенций, хотя он и оказался «в целом неплохим». Чиновник также отметил, что подбор кадров в области цифровизации имеет особую специфику. По его мнению, претенденты должны не только обладать навыками в управленческой сфере, но и разбираться в ИТ и актуальной нормативной базе.

Теперь к поиску будущего главы ведомства власти Свердловской области планируют подключить крупных игроков ИТ-рынка. «При организации конкурса применялся отработанный подход отбора специалистов на государственные должности, но специфика сферы, как показала практика проведения этого конкурса, требует более инициативного поиска кандидатов», – заявили ЕАН в региональном департаменте государственной службы, кадров и наград губернатора и правительства.

Свердловская область не преуспела в поисках регионального министра цифрового развития

На время поисков вакантное кресло займет исполняющий обязанности. Кто именно станет врио, источник не уточняет, однако на момент публикации данного материала на сайте правительства региона директором Департамента информатизации и связи значится Юрий Гущин.

Как проходил конкурс

Открытый конкурс на пост главы Минцифры Свердловской области был объявлен в связи с преобразованием профильного комитета в региональном правительстве в отдельное ведомство. Трансформация была инициирована в марте 2021 г., а конкурс стартовал в апреле 2021 г., соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

К 21 мая 2021 г., по данным ЕАН, на конкурс заявилось 24 участника из Свердловской области, Москвы, Тюмени и Челябинска. Половина из них представляла госсектор, половина – бизнес-структуры. Как отмечает издание, в числе претендентов были выходцы из «СКБ-Контур» и «Ростелекома».

24 мая 2021 г. конкурсная комиссия начала собеседования с кандидатами, включавшее несколько этапов. В частности, желающие занять кресло в министерстве должны были в ходе 15-минутной презентации изложить собственную концепцию цифрового развития региона. Как отмечает ЕАН, последнее слово в вопросе выбора кандидатуры министра должно было остаться за губернатором – двум наиболее успешным претендентам предстояло пройти личное собеседование с Куйвашевым.

Работу губернаторов оценят по успехам в цифровизации

Напомним, что в середине апреля 2021 г. Правительство утвердило обновленную методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов. В новой версии документа, как ранее сообщил CNews, в частности, появился критерий «цифровой зрелости» региона.

«Цифровую зрелость» будут оценивать по уровню «цифровизации» госуправления, здравоохранения, образования, городского хозяйства, строительства и общественного транспорта. В числе индикаторов «цифровой зрелости», обозначенных Правительством, в частности, уровень удовлетворенности качеством массовых социально значимых услуг, оказываемых через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ); доля обращений за получением массовых социально значимых госуслуг с использованием ЕПГУ, без необходимости посещения органов власти и МФЦ, в их общем количестве; доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в регионе.

Показатель «цифровой зрелости» в совокупности с несколькими десятками других индикаторов будет отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным. Наиболее «успешные» регионы смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь федерального центра.

В начале сентября 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий нацпрограмму «Цифровая экономика», выступил с предложением ввести должности замруководителей по цифровой трансформации (CDTO, Chief Digital Transformation Officer) во всех региональных органах исполнительной власти. Согласно его идее, выбирать CDTO будут главы субъектов России. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным.