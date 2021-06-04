Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда

Российско-китайский инвестиционный фонд совместно с дочерней компаний Сбербанка «Сбербанк инвестиции» вложит 1,6 млрд руб. в холдинговую компанию Eruditor Group. Компании принадлежат популярные сервисы «Профи» и Zoon.

Eruditor Group получит миллиарды на развитие бизнеса

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и «Сбербанк инвестиции» («Сберинвест») вложат 1,6 млрд руб. в Eruditor Group, которая владеет сервисом поиска специалистов «Профи» и сервисом по выбору мест и услуг Zoon.

Eruditor Group — холдинговая компания Британских Виргинских островов, которая инвестирует в наиболее перспективные компании и команды с прорывными идеями и большим потенциалом возврата средств.

Сделка в форме синдицированного венчурного займа (объединение инвесторов для совместных вложений) реализована впервые на российском рынке, говорится в совместном сообщении инвесторов. Венчурный заем пользуется интересом у российских технологических компаний, добавляют инвесторы, и является альтернативным решением для финансирования быстрорастущих бизнесов.

В хозяина агрегатора частных услуг инвестируют миллиарды

Средства, вложенные РКИФ и «Сберинвестом», направлены на развитие действующих и создание новых продуктов и сервисов Eruditor Group, международную экспансию бизнеса на рынки СНГ, Китая, Индии, США, Канады и других стран, сообщают инвесторы.

Сервисы «Профи» и Zoon

В августе 2013 г. CNews писал, что в Eruditor Group инвестировали $12 млн. В раунде участвовали инвестиционные фонды Intel Capital, Frontier Ventures и Runa Capital.Платформы компании уже сейчас находятся в числе лидеров в своих сегментах, а их сервисами пользуются миллионы людей, рассказал Анатолий Браверман, генеральный содиректор РКИФ. Помимо «Профи» и Zoon Eruditor Group предлагает пользователям еще несколько сервисов. Среди них «Руки» — сервис домашнего ремонта в Москве, который сотрудничает с международным ритейлером товаров для ремонта Leroy Merlin, а также «Салон онлайн» — конструктор CRM(системы взаимодействии с клиентом) для малого и среднего бизнеса, например, для салонов красоты.

«Профи» — это площадка для фрилансеров и малого бизнеса в сфере здравоохранения, красоты, спорта, вождения, репетиторства, которые объединены на одной платформе. Специалисты предлагают свои услуги пользователям интернета по всей России и в некоторых странах СНГ. В сервисе зарегистрировано более 1,5 млн специалистов по 900 видам услуг.

Zoon— это рекомендательный сервис, с помощью которого люди выбирают организацию в сфере услуг — по ценам, отзывам и фотографиям. В каталоге Zoon представлены все виды малого бизнеса: медицинские центры, салоны красоты, ветеринарные клиники, автосервисы, рестораны, клубы, магазины и др. Ежемесячно сайт Zoon посещают 15 млн человек.

Как рассказали CNewsв «Профи», за пределами России сервисы компании уже продвигаются в Казахстане, Белоруссии и на Украине. Недавно в «Профи» открыли новое направление — международное развитие, его возглавил Руслан Зайдуллин, сооснователь сервиса Doc+. Сейчас компания анализирует возможные рынки для выхода, и в скором времени озвучит стратегию, и назовет новые страны в приоритетах развития.

Также в компании подчеркнули, что для малого и среднего бизнеса готовится целый ряд нововведений: технологические сервисы, связанные с повышением конверсии, и экономически привлекательные инструменты для взаимодействия с новыми клиентами.

Популярные агрегаторы в России

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 г. российский рынок e-commerce вырос на 58,5% до 4,4 млрд руб. Среди крупных агрегаторов в России можно выделить «Яндекс.маркет», «Беру», Windberries, Ozon и др.

Выручка «Яндекс.маркета», по данным самой компании, в 2020 г. составила 28,8 млрд руб., что на 49% больше, чем годом ранее. Из данных Ozon следует, что его оборот с учетом услуг по итогам 2020 г. составил 197,4 млрд руб., а число активных покупателей выросло до 13,8 млн. Общий оборот товаров онлайн-ритейлера Wildberries в 2020 г. увеличился на 96% до 437,2 млрд руб. по сравнению с показателем 2019 г., следует из отчетности компании.

Для покупателей такие площадки привлекательны собранной на них информацией (фото, видео, описания товара и его основных характеристик), наличием быстрого поиска по заданным критериям, а также различными фильтрами. Для продавцов маркетплейс также выгоден, так как позволяет расширить географию продаж, сократить расходы на рекламу. Продавцу не нужно создавать и продвигать собственный сайт, поскольку за счет большой популярности агрегатора и так будет обеспечен постоянный поток покупателей.

Минусы агрегаторов для продавцов товаров и услуг заключаются в высокой конкуренции, необходимости строго соблюдать правила площадки, ограниченных возможностях для коммуникации с потенциальными покупателями и, зачастую, в платном размещении объявлений на площадках популярных агрегаторов.

Мнение эксперта

Как российским, так и международным венчурным инвесторам интересны проекты с международными перспективами развития, рассказал CNews Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ капитал».

«Локальный российский проект при успешном выходе на международный рынок получает доступ к широкой базе инвесторов, которые не готовы к чисто российским проектам и в результате следующих раундов инвестиций, получает достойную оценку, — продолжил он. — Этим видимо и вызван интерес РКИФ и “Сбербанк инвестиций” к проектам Eruditor Group. В первую очередь, интерес вызван площадкой "Профи", которая набрала базу в 1,5 миллиона специалистов в России. Площадку уже можно назвать успешным локальным российским стартапом, и успешное масштабирование его бизнес-модели на весь мир может в разы увеличить капитал инвесторов».