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Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде

Замминистра цифрового развития Евгений Кисляков покинул свой пост. Теперь он будет курировать цифровизацию Пенсионного фонда.

Евгений Кисляков перешел из Минцифры в ПФР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Кислякова заместителем главы Пенсионного фонда России (ПФР). Одновременно Кисляков освобождается от должности замминистра цифрового развития. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Евгений Кисляков в разное время работал в Минэкономразвития, Департаменте информационных технологий и связи Правительства и в Сбербанке. В числе прочего Кисляков был вице-президентом «Универсальной электронной карты» (УЭК) – проекта Сбербанка.

Чем занимался Кисляков в Минцифре

В 2016 г. Кисляков пришел в Аналитический центр при Правительстве (АЦ), позднее став заместителем его руководителя. Главой АЦ в то время был Константин Носков. В 2018 г. Носков стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Кисляков, как и Олег Войтенко, другой заместитель Носкова в АЦ стали заместителями главы Минкомсвязи.

Кисляков курировал нацпрограмму «Цифровая экономика» и один из ее федпроектов – «Цифровые технологии». В конце 2019 г. Носков поручил Кислякову курировать Единый реестр отечественного ПО и стал главой наблюдательного совета «Российского фонда развития информационных технологий» (РФРИТ).

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Замминистра цифрового развития Евгений Кисляков покинул свой пост в министерстве и ушел курировать цифровизацию Пенсионного фонда

В начале 2020 г. Константин Носков покинул министерство, которое возглавил Максут Шадаев. Вскоре из министерства ушел Олег Войтенко, однако Евгений Кисляков сохранил свой пост.

В конце 2020 г. Кисляков получил новые полномочия – он стал куратором входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика» федпроекта «Кадры для цифровой экономики» (до той поры этот федпроект курировало Минэкономразвития).

Сложная судьба специалистов по цифровизации ПФР

Тем не менее, информация о предстоящем уходе Кислякова из Минцифры продолжала циркулировать. Так, в марте 2021 г. издание Tadviser писало о предстоящем уходе Кислякова в ПФР. По данным издания, он должен был стать заместителем председателя фонда, курирующим вопросы цифровизации.

Судьба предыдущих кураторов ИТ в Пенсионном фонде складывалась непросто. Летом 2019 г. был арестован зампред правления Фонда Алексей Иванов вместе с директором департамента по работе с госорганами компании «Техносерв» Алексеем Копейкиным. Иванова обвинили в получении взятки в размере 4,4 млн руб. за покровительство компании «Техносерв». Иванов свою вину признал, позднее его вместе с Копейкиным перевели под домашний арест.

В конце 2020 г. уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего владельца «Техносерва» Алексея Ананьева (сейчас «Техносерв» принадлежит ВТБ). Его обвинили в даче взяток в обмен на получение «Техносервом» контрактов от ПФР.

Позднее под арестом оказались еще шесть лиц, в разное время отвечавших в ПФР за ИТ-закупки: экс-начальник департамента организации предоставления госуслуг Евгений Турчак, бывший начальник департамента ИТ Дмитрий Кузнецов, бывший начальник департамента по обеспечению информационной безопасности Евгений Никитин, бывший начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян (после ПФР работал в НИИ «Восход»), начальник Межрегионального информационного центра ПФР Константин Янкин и начальник департамента по осуществлению закупок в ПФР Александр Руднев.

Игорь Королев

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