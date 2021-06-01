Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о едином измерителе аудиторий интернет-ресурсов – уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор. Владельцы сайтов, подпадающих под действие закона, должны будут передавать указанной организации необходимые данные и устанавливать используемое ее ПО.

Законопроект об исследовании объемов аудитории в интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект об исследовании объемов аудитории на телевидении и в интернете. Документ был разработан депутатом Антоном Горелкиным и представляет из себя поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В 2016 г. в Закон «О СМИ» уже были внесены изменения, в соответствии с которыми Роскомнадзор выбрал уполномоченную организацию по исследованию объемов зрительской аудитории телеканалов. Такой организацией стала MediaScope.

Теперь Роскомнадзору предстоит выбрать организацию, уполномоченную на исследования объема аудитории телеканалов и сетевых изданий рекламы. Роскомнадзор определяет количество таких организаций. Иностранные лица не могут владеть более чем 20% в соответствующих организациях.

Для чего нужен новый закон

Необходимость в указанном законе вызвана другими законодательными инициативами. В конце 2020 г. был принят закон о социальных сетях, в соответствии с которым под регулирование попадают социальные сети с объемом ежесуточной аудитории в России более 500 тыс. человек. В числе прочего они должны не допускать размещение информации, запрещенной в России.

Одновременно на рассмотрении Госдумы находится законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний, имеющих аудитории в России более 500 тыс. в сутки. Они должны будут открыть представительства в России, ответственные за нарушения российского законодательства, отвечающие за взаимодействие с органами госвласти и выполняющие требования по блокировке запрещенного контента.

Сайты должны будут устанавливать ПО для измерения своей аудитории

Реестр информационных ресурсов, объем которых подлежит исследованию, формируется Роскомнадзором на основании предложений комиссии, которую Роскомнадзор создает для выбора организации, уполномоченной на измерения аудитории. Правительство установит порядок ведения реестра ресурсов, объем аудитории которых подлежит измерениям, а также перечень и порядок предоставления данных для уполномоченной организации.

Владелец информационного ресурса, аудитория которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследований объема аудитории такого ресурса, в том числе размещенных на нем продукции СМИ и аудиовизуальных произведений, путем установки используемой уполномоченной организаций программы для ЭВМ, предназначенной для исследования объема аудитории, и путем предоставления уполномоченной организации необходимых для проведения исследований. Владельцы новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов также должны будут обеспечить уполномоченной организации возможность исследования своей аудитории.

Роскомнадзор установит методику проведения исследований объема аудитории информационного ресурса, требования к используемым уполномоченной организацией программам для ЭВМ, порядок предоставления, установки и использования уполномоченной организацией таких программ, а также правила взаимодействия уполномоченной организации с владельцами информационных ресурсов.

Уполномоченная организация не вправе использовать данные, полученные от владельцев информационных ресурсов, иначе чем в целях проведения исследований объема аудитории. Также уполномоченная организация не вправе осуществлять распространение рекламы и выступать в качестве представители или посредника рекламораспространителя.

Закон, в случае его принятия, в полной мере вступит в силу 1 августа 2021 г. Роскомнадзор должен будет выбрать уполномоченную организацию для исследования аудитории телепрограмм и сетевых изданий до указанной даты. Полномочия ранее выбранной организации прекращаются.

Чем займется уполномоченная организация по измерению объемов аудитории

Уполномоченная организация выбирается на три года. Принципами исследования аудитории являются: глобальность и непрерывность проводимых исследований; единство используемых методов сбора, обработки, хранения и распространения полученных данных; обеспечение полноты, актуальности и достоверности полученных данных; соблюдение установленных законодательство требований к обработке персональных данных и иной информации ограниченного доступа.

Уполномоченная организация будет проводить исследования объема аудитории сайтов в интернете, информационных систем, программ для ЭВМ, используемых для распространения продукции зарегистрированных СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации в сети интернет, распространяемой на русском языке и языках народов России, и включенных в Реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.

Также будет проводиться анализ аудитории распространяемых указанными ресурсами продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации в целях обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате таких исследований, при их последующем применении при размещении на указанных информационных ресурсах рекламы.

Под исследованиями объема аудитории понимается систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований.